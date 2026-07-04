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BITCOIN (BTC)

Analistler, Bitcoin güçlü kırılırsa FARTCOIN fiyatında $0.50 seviyesinin gündeme gelebileceğini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin güçlü kırılırsa $FARTCOIN için 0.50 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
  • 📈 Analistler, BTC sakin ya da güçlü kaldığı sürece FARTCOIN’de alım ilgisinin artabileceğini düşünüyor.
  • 🧭 Teknik göstergeler, temmuz başındaki toparlanmanın ardından yukarı yönlü ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.
  • 🕰️ 2026 başındaki 0.45000 dolar zirvesinden sonra gelen düşüşün ardından yönü yine Bitcoin belirleyecek gibi görünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

FARTCOIN, yatırımcıların Bitcoin’in bir sonraki yönünü izlemesiyle yeniden alım beklentilerinin odağına yerleşti. Analistler, Bitcoin’in yatay seyrini koruması ya da güç kazanması halinde, bu görünümün FARTCOIN tarafında da alım iştahını destekleyebileceğini değerlendiriyor. Teknik göstergelerde görülen iyileşme de kısa vadede yukarı yönlü bir toparlanma ihtimalini öne çıkarıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in yönü belirleyici olmaya devam ediyor
2 Teknik göstergeler toparlanma sinyali veriyor
3 Öne çıkan seviyeler

Bitcoin’in yönü belirleyici olmaya devam ediyor

FARTCOIN haber yazımı sırasında 0.1635 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 30.44 milyon dolar, piyasa değeri ise 163.51 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %5.6 gerilemesine karşın, fiyat yapısındaki görünüm ve teknik sinyaller olası bir dönüş senaryosunu tamamen dışlamıyor.

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, yatırımcıların Bitcoin’de gelecek hareketi yakından izlediğini, bunun da FARTCOIN üzerindeki beklentileri doğrudan etkilediğini belirtiyor. Piyasayı izleyen bazı isimler, Bitcoin’in güçlü bir dalgalanma yerine dengeli kalması halinde, spekülatif varlıklara yönelimin artabileceğini ve FARTCOIN’in 0.22 dolara doğru yükselebileceğini düşünüyor.

Altcoin Sherpa, yatırımcı ilgisinin Bitcoin’in seyrine bağlı kaldığını, daha istikrarlı bir BTC görünümünün FARTCOIN gibi yüksek riskli varlıklarda alım isteğini artırabileceğini vurguluyor.

Bazı yatırımcılar ise daha güçlü bir senaryoya işaret ediyor. Buna göre Bitcoin’de yukarı yönlü kırılma belirginleşirse, piyasa genelindeki risk iştahı artabilir ve FARTCOIN için 0.50 dolar seviyesi daha sık konuşulabilir. Bu beklenti, yükselen hacim ve meme coin segmentine dönebilecek ilgiyle ilişkilendiriliyor.

Teknik göstergeler toparlanma sinyali veriyor

TradingView verilerine göre FARTCOIN daha önce geniş zamanlı bir düşüş eğilimi izledi, ancak bu yapı keskin bir tepki hareketiyle bozuldu. Varlık, 2026’nın ilk bölümünde yaklaşık 0.45000 dolarla zirve yaptıktan sonra haziran ortasına kadar geri çekildi ve alt Bollinger bandının hemen üzerindeki çok aylı diplerin ardından temmuz başında 0.16475 dolara kadar toparlandı.

Bollinger Bantları, fiyat oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli eğilim değişimlerini ölçmeye yardımcı olur.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın tarihsel oynaklığına göre üst, orta ve alt bant oluşturan bir göstergedir. MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izleyerek ivme değişimini anlamaya yardımcı olur.

Üst Bollinger bandı 0.16266 dolar, orta çizgi 0.13001 dolar ve alt bant 0.09737 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyatın direnç alanının üzerine taşınması, yukarı yönlü ivmenin güç kazandığına işaret ediyor. MACD çizgisi 0.00035, sinyal çizgisi ise eksi 0.00698 seviyesinde bulunuyor. Bu yapı, yükseliş yönlü kesişmeyle birlikte alıcıların yeniden güç toplamaya başladığını gösteriyor.

Teknik göstergelerdeki iyileşmeye rağmen kısa vadeli yön hala Bitcoin’in kritik destekler üzerinde kalıp kalamayacağına bağlı görünüyor.

Öne çıkan seviyeler

Buna karşın FARTCOIN fiyatı henüz net biçimde kalıcı bir yükseliş trendine girmiş değil. Bitcoin’de başlayan toparlanma genel piyasa hissiyatını desteklese de, FARTCOIN tarafında aşağı yönlü baskının tamamen sona erdiği söylenemiyor. Bu nedenle bir sonraki fiyat hareketinde belirleyici unsur yine Bitcoin’in destek bölgeleri üzerinde tutunup tutunamayacağı olacak.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0.1635 dolar
Kısa vadeli hedef0.22 dolar
Güçlü ivme senaryosu0.50 dolar
2026 başındaki tepe0.45000 dolar

Analistlerin öne çıkardığı senaryoda, Bitcoin’deki olası kırılma FARTCOIN’i önce 0.22 dolara taşıyabilir. Piyasadaki ivmenin daha da güçlenmesi halinde 0.50 dolar seviyesi de gündeme gelebilir. Bununla birlikte bu seviyeler kesinlik taşımıyor ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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