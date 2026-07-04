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ASTER

Analist Crypto Patel, ASTER için uzun vadede 10 ila 20 dolar aralığını öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Crypto Patel, ASTER için uzun vadede 10 ila 20 dolar aralığını gündeme taşıyor.
  • 📊 $ASTER’de fiyat sınırlı hareket ederken işlem hacmi ve fonlama verileri ilgide artışa işaret ediyor.
  • 📉 Son 10 aylık zayıf kapanışlar, yatırımcı güvenindeki düşüşün başlıca nedeni olarak öne çıkıyor.
  • 🧭 Talep korunursa daha yüksek dirençler test edilebilir, zayıflık sürerse yatay seyir devam edebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ASTER, cumartesi günü sınırlı bir fiyat değişimi gösterirken, analist Crypto Patel’in uzun vadeli yükseliş beklentisi varlığa yönelik ilgiyi yeniden artırdı. Token son 24 saatte yüzde 0,57 yükselerek 0,6441 dolara çıktı. ASTER’in piyasa değeri 1,73 milyar dolar, 24 saatlik spot işlem hacmi ise 50,92 milyon dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Aylık grafikte zayıf görünüm sürüyor
2 Türev verilerinde ilgi artışı öne çıktı
3 Piyasa yön arıyor

Aylık grafikte zayıf görünüm sürüyor

Crypto Patel, 4 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı değerlendirmede, ASTER’e yönelik güven kaybının temel nedenini aylık grafik görünümüne bağladı. Patel’e göre token, yaklaşık on aylık mum verisi boyunca çoğunlukla daha düşük kapanışlar yaptı ve bu uzun soluklu zayıflık, yatırımcıların projeye olan inancını aşındırdı.

Crypto Patel, aylık grafikteki uzun süreli düşük kapanışların yatırımcı güvenini zedelediğini, buna rağmen ASTER’in uzun vadede 10 ila 20 dolar bandına ulaşmasının kendisini şaşırtmayacağını belirtiyor.

Patel, buna karşın ASTER fiyatının uzun vadede 10 ila 20 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminin kişisel görüş niteliği taşıdığı ve kesinlik içermediği vurgulanıyor. Yüksek hedefe rağmen bazı piyasa katılımcıları, uzun süren zayıf performansın ardından güçlü projelerin yeniden toparlanabildiğine dikkat çekiyor.

Türev verilerinde ilgi artışı öne çıktı

Fiyat hareketi sakin kalsa da türev piyasalardaki veriler ASTER tarafında katılımın arttığına işaret etti. Toplam işlem hacmi yüzde 10,55 artarak 105,01 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, yatırımcıların tokeni daha yakından izlemeye başladığını gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için uygulanan periyodik ödemeyi gösterir.

Açık pozisyon ise yüzde 0,45 düşüşle 360,40 milyon dolara geriledi. Bu durum, bazı kaldıraçlı işlemlerin çözülmüş olabileceğine, ancak bunun belirgin bir satış baskısı yaratmadığına işaret ediyor. OI ağırlıklı fonlama oranı yüzde 0,0090 ile pozitif bölgede kaldı. Bu seviye, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların pozisyonlarını korumak için sınırlı da olsa daha fazla ödeme yaptığını gösterdi.

GöstergeSon durum
Fiyat0,6441 dolar
24 saatlik değişimyüzde 0,57 artış
Spot işlem hacmi50,92 milyon dolar
Türev işlem hacmi105,01 milyon dolar
Açık pozisyon360,40 milyon dolar
Fonlama oranıyüzde 0,0090

Piyasa yön arıyor

ASTER fiyat görünümü kısa vadede nötr seyrediyor. Token belirgin bir kırılma üretmezken, işlem hacmindeki artış piyasanın ilgisinin güçlendiğini ortaya koyuyor. Açık pozisyondaki hafif geri çekilme ve pozitif fonlama oranı birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın aşırı kaldıraç birikimi olmadan yeni bir yön aradığı görülüyor.

Artan işlem hacmi, gerileyen açık pozisyon ve pozitif fonlama oranı, piyasanın aşırı kaldıraç yüklenmeden bir sonraki büyük harekete hazırlandığına işaret ediyor.

Önümüzdeki işlem dönemlerinde alıcı ilgisinin sürmesi halinde ASTER daha yüksek direnç bölgelerini test edebilir. Buna karşılık talebin zayıflaması veya genel kripto para piyasasında güç kaybı yaşanması durumunda, daha net bir eğilim ortaya çıkana kadar yatay hareketin devam etmesi olası görünüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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