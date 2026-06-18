ASTER yüzde 20’den fazla yükseldi! 99’luk geri alım planında hangi detaylar öne çıktı?

Aster, 17 Haziran 2026’da yerel varlığı ASTER için kapsamlı bir tokenomik güncellemesi açıkladı. Duyurunun ardından ASTER fiyatı 24 saat içinde yüzde 20’nin üzerinde yükseldi. Protokol, günlük platform gelirlerinin yüzde 99’unu ikincil piyasadan ASTER alımı için kullanacağını bildirdi.

Geri alım ve yakım modeli

Açıklanan yapıya göre geri alımlar otomatik biçimde, zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemiyle yürütülecek. Tüm işlemlerin zincir üzerinde kaydedileceği ve topluluğun doğrulama yapabilmesi için ilgili cüzdan adresinin kamuya açık şekilde paylaşıldığı aktarıldı. Aster, merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren bir protokol olarak ASTER etrafındaki teşvik yapısını yeniden düzenlemeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi, büyük alım işlemlerinin tek seferde yapılması yerine zamana yayılarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntem, ani fiyat dalgalanmalarını sınırlamayı ve işlem maliyetini dengelemeyi amaçlar.

Aster, 17 Haziran itibarıyla günlük platform ücretlerinin yüzde 99’unun ASTER geri alımında kullanılacağını, buna ek olarak piyasadan alınan her token için rezervden eşdeğer miktarda kalıcı yakım yapılacağını duyurdu.

Modelin dikkat çeken yönü, piyasadan geri alınan her ASTER karşılığında proje rezervinden eşit miktarda tokenin kalıcı olarak yakılacak olması. İlk aşamada yakımın ekip tahsisine ayrılan varlıklardan başlayacağı belirtildi. Protokol bu yapıyı toplamda yüzde 198’lik birleşik deflasyon baskısı olarak tanımlıyor.

Bu yaklaşım, bir yandan piyasadaki arzı geri alımlarla azaltırken diğer yandan toplam arzı kalıcı yakımlarla aşağı çekmeyi amaçlıyor. Aster’ın verdiği bilgiye göre yakımlar iki haftada bir yapılacak ve azami arz 8 milyardan 3 milyar ASTER’e inene kadar sürecek.

Arz hedefi ve ödül dağıtımı

17 Haziran itibarıyla toplam arz yaklaşık 7,82 milyar token seviyesindeydi. Dolaşımdaki arz ise 2,68 milyar ile 2,70 milyar aralığında bulunuyordu. Geri alım yoluyla toplanan ASTER’lerin tamamı Loyalty Rewards havuzuna aktarılacak.

Her ödül döneminde taban olarak 300 bin ASTER dağıtılacak. Buna, ilgili dönem içinde geri alımla toplanan tokenler de eklenecek. Dağıtımın, kilitleme ağırlıklarına göre veASTER sahiplerine oransal biçimde yapılacağı kaydedildi.

Ek alım baskısının bir başka kaynağı da Aster Spot üzerindeki listeleme mekanizması olacak. İzne tabi olmayan her token listelemesinde alınan 50 bin USDT ücretin tamamı da aynı geri alım altyapısına yönlendirilecek.

Piyasa tepkisi ve teknik görünüm

Duyurunun hemen ardından ASTER fiyatı 0,80 dolara yakın seviyeleri gördü, ardından kar satışlarıyla kısmen geri çekildi. Son durumda token yaklaşık 0,74 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, günlük bazda yaklaşık yüzde 13’lük artışa işaret etti.

Günlük grafikte ASTER, nisan ayından bu yana aşılamayan 0,65 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Teknik göstergelerde Göreceli Güç Endeksi 65’in üzerine tırmanırken, MACD tarafında da pozitif sinyal oluştuğu görüldü. Yakın vadede 0,81 dolar önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatın 2025’in son aylarından beri görülmeyen alanlara yönelmesi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 0,65 doların destek olarak izlenebileceği değerlendiriliyor.