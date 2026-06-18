XRP 20 günlük EMA yakınında dirençle karşılaştı, orta vadeli görünüm için 1,30 ile 1,35 dolar aralığı öne çıktı

XRP’de son toparlanma denemesi, kritik direnç seviyeleri aşılamadığı için ivme kaybetti. Varlık, 1,05 dolar civarındaki yerel diplerden yükselerek 1,20 dolar bölgesini geri aldı ancak mayıs ayından bu yana yükselişleri sınırlayan direnç kümesi yine aşılamadı.

Kısa vadede 1,22 dolar seviyesi izleniyor

Grafik görünümüne göre XRP, 20 günlük üssel hareketli ortalama yakınında reddedildi. Haberde işlemlerin yaklaşık 1,18 dolar seviyesinde yoğunlaştığı, anlık fiyatın ise 1,22 dolar civarında bulunduğu aktarılıyor. Kısa vadede bu bölge, alıcılar açısından ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor.

Daha dikkat çekici nokta ise 1,30 ile 1,35 dolar aralığının artık güçlü bir direnç bölgesi haline gelmesi. Daha önce destek olarak çalışan bu bandın yukarı yönlü kırılması, teknik görünüm açısından önemli kabul ediliyor.

XRP, 1,05 dolar civarındaki yerel diplerden sonra 1,20 dolar bölgesini geri alsa da mayıs ayından beri her yükselişi sınırlayan direnç alanını aşamadı.

Satış baskısı direnç bölgelerinde artıyor

Analize göre bu geri çekilme piyasa açısından beklenmedik görülmüyor. Ayın başlarında 1,30 doların altına inilmesinin ardından düşüşte pozisyon taşıyan çok sayıda yatırımcı, yükseliş denemelerini çıkış fırsatı olarak değerlendiriyor olabilir. Bu da XRP direnç bölgelerine yaklaştıkça düzenli bir satış baskısı oluşturuyor.

Buna karşın görünüm tamamen olumsuz değil. XRP, son sert satış dalgasının ardından psikolojik önemi yüksek 1,00 dolar seviyesini korudu ve daha yüksek bir dip oluşturdu. Toparlanma sırasında hacimde artış görülmesi de piyasada alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Göstergeler toparlandı, ancak dönüş sinyali netleşmedi

Momentum göstergelerinde de kademeli bir iyileşme olduğu belirtiliyor. RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden çıkarak nötr alana yaklaştı. Bu tablo, satış kaynaklı panik evresinin zayıfladığına işaret etse de mevcut momentumun trend dönüşümünü doğrulamak için henüz yeterli olmadığı değerlendiriliyor.

Mini sözlük: EMA, yani üssel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir teknik analiz göstergesidir. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçerek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını izlemek için kullanılır.

1,00 dolar bölgesinin korunması ve toparlanma sırasında hacmin artması, piyasada alıcıların tamamen çekilmediğini gösterse de mevcut ivme trendin döndüğünü henüz teyit etmiyor.

Yukarıda 1,50 dolar, aşağıda 1,10 ve 1,00 dolar gündemde

Önümüzdeki süreçte en yakından izlenecek seviyenin 1,22 dolar olduğu belirtiliyor. XRP bu bölgenin üzerinde ve özellikle 20 günlük EMA’nın üstünde kalıcılık sağlayabilirse 1,30 ile 1,35 dolar arasındaki direnç bandı yeniden test edilebilir. Bu alanın geri alınması halinde orta vadeli görünüm belirgin biçimde güçlenebilir ve 1,50 dolara doğru yeni bir hareket alanı açılabilir.

Buna karşılık mevcut toparlanma korunamazsa fiyatın önce 1,10 dolar civarındaki desteğe, ardından yeniden 1,00 dolar bölgesine dönmesi olası görülüyor. Piyasa kısa vadede dengelenmiş olsa da genel yapıda daha düşük zirveler ve daha düşük dipler sürüyor.

Bu nedenle XRP şu aşamada yatay dengelenme ile toparlanma arasında sıkışmış görünüyor. Alıcılar 1,00 dolar bölgesini savunabildiğini gösterse de temel direnç seviyeleri aşılmadan her yükseliş denemesi yeni bir satışla karşılaşabilir.