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Florida’da HyperFund bağlantılı 1,8 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına karışan Rodney Burton suçunu kabul etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Florida'da HyperFund bağlantılı 1,8 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı dosyasında Rodney Burton suçunu kabul etti.
  • 💰 Soruşturma makamları, sistemin yatırımcılara günlük %0,5 ile %1 getiri vadettiğini ve Burton'ın buradan 7,8 milyon dolardan fazla kazandığını açıkladı.
  • 📉 Para çekme işlemleri 2021'de aksadı, platform ise Kasım 2022'de çöktü ve bu süreç kripto para piyasasında $BTC dışındaki yüksek getiri vaatlerine dönük riskleri yeniden gündeme taşıdı.
  • ⚖️ Burton hakkında karar 23 Temmuz'da verilecek ve dosyada en fazla beş yıl hapis cezası ihtimali bulunuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Florida eyaletinde yaşayan ve internette “Bitcoin Rodney” adıyla bilinen Rodney Burton, HyperFund bağlantılı 1,8 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı kapsamında ruhsatsız para transferi işi yürütmek için komplo kurduğunu kabul etti. Federal mahkemeye sunulan beyana göre Burton, soruşturma makamlarının büyük ölçekli elektronik dolandırıcılık organizasyonu olarak tanımladığı yapının tanıtımında rol aldı.

İçindekiler
1 Soruşturmanın odağında HyperFund yer aldı
2 Burton’ın rolü ve elde ettiği gelir
3 Diğer sanıklar ve yargı süreci

Soruşturmanın odağında HyperFund yer aldı

ABD Maryland Bölgesi Savcısı Kelly O. Hayes, suç kabulünü IRS Criminal Investigation ve Homeland Security Investigations ile koordinasyon içinde duyurdu. Savcılığa göre HyperFund, yatırımcılara kripto para madenciliğinden elde edildiği öne sürülen günlük %0,5 ile %1 arasında getiri vadederek faaliyet gösterdi.

Federal makamlar, HyperFund’un yatırımcılara günlük %0,5 ile %1 arasında kazanç vadettiğini, ancak bu getirileri destekleyen bir madencilik faaliyetinin gerçekte bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu madencilik faaliyetinin hiçbir zaman gerçekleşmediğini açıkladı. Dosyaya göre yapı, kademeli üyelik paketleri sattı ve katılımcılara yatırdıkları tutarın belirli bir sürede iki ya da üç katına çıkacağı yönünde güvence verdi. Para çekme taleplerinin ise 2021 itibarıyla durdurulmaya başlandığı kaydedildi.

Metindeki bilgilere göre organizasyon, önce HyperCapital adıyla ortaya çıktı, daha sonra HyperFund markasına geçti ve Kasım 2022’de çöktü. Platformun kapanışı, kullanıcıların para çekememesiyle birlikte daha görünür hale geldi.

Burton’ın rolü ve elde ettiği gelir

Mahkeme kayıtları, Burton’ın Haziran 2020 ile Ocak 2022 arasında HyperFund’u aktif biçimde tanıttığını gösteriyor. Savcılığa göre Burton, danışmanlık şirketi gibi gösterilen birden fazla ticari yapı yönetti ve bu yapılar üzerinden yatırımcı fonlarının sisteme aktarılmasına katkı sundu.

Dosyaya göre Rodney Burton, HyperFund bağlantılı faaliyetlerden 7,8 milyon dolardan fazla kişisel gelir elde etti.

Soruşturma dosyasında Burton’ın kamuoyundaki görünürlüğünü kullanarak yeni katılımcılar çektiği de yer aldı. Haberde atıf yapılan bilgilere göre bazı tanınmış isimlerle kurulan temaslar, yapının güvenilir görünmesine yardımcı oldu. Ancak bu kişilerin davadaki hukuki konumuna ilişkin ek bir hüküm aktarılmadı.

Diğer sanıklar ve yargı süreci

Davada adı geçen diğer isimler arasında HyperFund’un kurucu ortaklarından biri olarak tanımlanan 35 yaşındaki Avustralyalı Sam Lee de bulunuyor. Metne göre Lee hakkında suçlama yöneltilmiş olsa da şu aşamada mahkumiyet kararı verilmiş değil. Maryland’den Brenda Chunga ise menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmakla suçlanıyor.

Chunga’nın duruşmasının birkaç kez ertelendiği ve son olarak 29 Haziran tarihine planlandığı belirtildi. Burton hakkında verilecek ceza ise 23 Temmuz’da ABD Bölge Yargıcı Richard D. Bennett önünde açıklanacak. Burton, en fazla beş yıl federal hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

HyperFund dosyası, son yıllardaki en büyük kripto para dolandırıcılığı soruşturmalarından biri olarak öne çıkıyor. Haberde, ölçek bakımından OneCoin ve BitConnect gibi önceki büyük vakalarla benzerlik taşıdığına dikkat çekildi. Davanın iddia makamı tarafında ise ABD Savcı Yardımcısı Christina A. Hoffman yer alıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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