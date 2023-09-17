Kripto para piyasalarında geleceğe dair tahminlerini paylaşan çok fazla uzman var. Ancak bir de en iyilerin yorumları var. Kripto para piyasalarındaki en büyük kripto analiz, araştırma şirketlerinden olan Glassnode’un kurucuları son değerlendirmelerini paylaştı. Peki uzmanların Bitcoin ve kripto paralara dair tahminleri ne yönde?

Bitcoin Yükselecek Mi?

Glassnode kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann’a göre, Bitcoin destek olarak 26.000 dolar bölgesini sağlamlaştırıyor. Üstelik Happel e ortağına göre BTC‘nin Risk Sinyali düşüşe geçmiş görünüyor. Düşüşe geçen metrik Glassnode’un Bitcoin için büyük bir fiyat düşüşünü önceden sezmeyi amaçlıyor. Yani bu metrikteki gerileme fiyat için iyimserliği besleyecek cinsten.

“ABD Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) %0,6 oranında artmasının BTC fiyatını hareketlendirmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. Desteğini 26.000 doların üzerine çıkaran BTC, şimdi 27.000 doları aşarak haftalardır sıkışıp kaldığı aralıktan kurtulma potansiyeli gösteriyor. Risk Sinyali’nin 60’lı seviyelere gerilemesi bu tutum değişikliğine işaret ediyor. Kâr satışları için baskı 27.400 ile 28.200 dolar civarında belirebilir ancak bu tırmanış 30.000 dolardaki psikolojik engeli aşmadan önceki son adım olacak.”

Kripto Paralar Yorum

Geçtiğimiz hafta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, TÜFE‘nin Temmuz ayında %0,2’den Ağustos ayında %0,6’ya yükseldiğini açıkladı ve verilerin açıklanması kripto ve hisse senetlerinde bir artışla aynı zamana denk geldi. Glassnode kurucuları bu verilerin ardından güncel görünümün BTC için pozitifliğini vurguluyor. Analistler, BTC’nin büyük bir yükselen kanaldan sıçradığını ve “açgözlülük, coşku ve FOMO’nun (kaçırma korkusu)” ortaya çıkabileceği bir rallinin başlayacağını tahmin ediyor.

Peki hedef kaç dolar? Bitcoin için hedef bahsi geçen kanalın zirvesi yani 150.000 dolar bölgesidir. Bu senaryoda kripto paraların kümülatif değeri yeniden 3 trilyon doları aşarak yeni bir zirveye koşabilir. Elbette bu durum altcoinlerde de devasa rallilere kapı aralayacak güçte.

Uzmanların iyimserliği dört yıllık döngüler tarafından da destekleniyor. Üstelik Fed’in son iki toplantıda net biçimde sıkı politikaya ulaştıklarını vurgulamış olması bu toplantıda artık faiz tavanının ilan edilebileceğini gösteriyor. Akaryakıt dışındaki kalemlerde zayıflık sürdüğü için mevcut para politikasının 6-9 ay sıkı tutulması enflasyonla mücadele açısından Fed için yeterli gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.