Japonya’da Rakuten Wallet, köpek fotoğrafı paylaşan kullanıcılara 11.111.111 SHIB ve 1.111 DOGE dağıtacağını açıkladı

Japonya merkezli kripto para platformu Rakuten Wallet, X üzerinde köpek fotoğrafı paylaşan kullanıcılar için “Photo Contest 2026” kampanyasını başlattı. Şirket, 44 milyon kullanıcıya ulaşan ekosistemi içinde 11 kazanana kişi başı 11.111.111 SHIB vereceğini duyurdu. Büyük ödülün sahibi ise 1.111 DOGE alacak. Verilen bilgilere göre SHIB ödülünün değeri yaklaşık 10.000 yen, DOGE ödülünün değeri ise yaklaşık 18.000 yen seviyesinde bulunuyor.

SHIB ve DOGE, tüketici kampanyalarının parçası haline geliyor

Yerel yatırımcılar arasında düşük tutarlı SHIB ve DOGE alımlarının, tanıdık uygulamalar içindeki düşük fiyatlı dijital ürünleri toplama eğilimiyle benzer görüldüğü aktarılıyor. Bu yaklaşım, şirketlerin kripto varlıkları gündelik tüketim alışkanlıklarıyla birleştirerek kullanıcı ilgisini ticari değere dönüştürmeye çalıştığını gösteriyor.

Rakuten Wallet’ın kampanyası, SHIB ve DOGE gibi düşük fiyatlı tokenların Japonya’da yalnızca yatırım aracı olarak değil, kullanıcı etkileşimini artıran pazarlama unsuru olarak da öne çıktığını ortaya koyuyor.

Rakuten ekosistemi içinde SHIB’in Rakuten Pay ağına bağlanmasıyla birlikte tokenın yalnızca fiyat hareketleriyle anılan bir varlık olmaktan çıkıp 5 milyon satış noktasında kullanılabilen bir ödeme aracına dönüştüğü belirtiliyor. Rakuten, Japonya’nın en büyük dijital hizmet gruplarından biri olarak e ticaret, finans ve ödeme alanlarında faaliyet gösteriyor.

Japonya’da düzenleyici zemin genişlemeyi destekledi

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur, bu ticari açılımın Japonya’nın sıkı denetlenen kripto piyasasında düzenleyici onayın ardından hız kazanması oldu. SHIB’in Kasım 2025’te Japonya Sanal ve Kripto Varlık Borsa Birliği tarafından uyumlu “Green List” varlığı olarak sınıflandırılması, perakende odaklı şirketlerin bu tokenı daha rahat kullanmasının önünü açtı.

Mini sözlük: Green List, Japonya’da belirli kripto varlıkların borsalarda daha hızlı listelenebilmesini kolaylaştıran uyum statüsünü ifade eder. JVCEA ise ülkedeki kripto varlık borsaları için öz denetim ve sektör standartları oluşturan kuruluştur.

Rakuten Wallet’ın bu adımı, ayın başında Mercoin birimi üzerinden SHIB işlemlerini başlatan Mercari ile rekabeti de artırdı. Mercari’nin aylık 23 milyon kullanıcısı, sadakat puanlarıyla ya da ikinci el satış gelirleriyle sadece 1 yen karşılığında SHIB alabiliyor. Bu modelin, temkinli bireysel kullanıcılar için piyasaya girişteki eşiklerden birini düşürdüğü değerlendiriliyor.

Platform Öne çıkan adım Kullanıcı verisi Başlangıç tutarı Rakuten Wallet Köpek fotoğrafı kampanyası ve SHIB entegrasyonu 44 milyon kullanıcı Belirtilmedi Mercari, Mercoin SHIB işlemlerini başlattı 23 milyon aylık kullanıcı 1 yen

Perakende şirketleri, kripto borsalarının alanına giriyor

Mercoin’in finansal tablolarına göre Japonya’da açılmış 14 milyon kripto hesabının 4 milyonu, yani yaklaşık %30’u Mercari kullanıcılarına ait. Bu grubun %85’i için yapılan işlemin piyasaya ilk giriş olduğu kaydedildi. Veriler, perakende platformlarının kriptoya yeni kullanıcı çekme konusunda giderek daha etkili hale geldiğine işaret ediyor.

Mercari ve Rakuten ekosistemlerine giren SHIB, klasik kripto sektöründeki kullanıcı kazanım modelini zorluyor; çünkü meme coin, büyük perakende şirketleri tarafından kurumsal sadakat aracına dönüştürülüyor.

Böylece SHIB’in Mercari ve Rakuten içindeki yayılımı, kitlesel kullanıcıya ulaşma konusunda geleneksel kripto para borsalarının tek başına belirleyici olduğu yapıyı zayıflatıyor. Haberde, meme coin niteliğindeki varlıkların Japonya’da sadakat programları ve günlük ödeme akışlarıyla daha görünür hale geldiği vurgulanıyor.