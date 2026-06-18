Altın fiyatı 4.023 dolardan toparlandı, 4.366 dolar direnci izleniyor

Altın fiyatı, son düşüşün ardından 4.023 dolar civarında destek bulduktan sonra yeniden 4.300 doların üzerine çıktı. Buna karşın teknik görünüm, şimdilik daha geniş çaplı bir yükseliş trendinin teyidinden çok destek bölgesinden gelen bir tepkiye işaret ediyor. Fiyatın halen önemli direnç seviyeleri ve uzun vadeli hareketli ortalamaların altında kalması, yukarı yönlü hareketin sınırlı olabileceğine dair değerlendirmeleri öne çıkarıyor.

Destekten gelen tepki öne çıktı

Kamile Uray’ın paylaştığı grafiğe göre son dip seviye 4.023 dolar civarında oluştu. Bu nokta, 3.896 dolara kadar uzanan daha geniş destek bandının hemen üzerinde yer alıyor. Fiyat bu bölgeden tepki vererek 4.300 doların üzerine döndü.

Teknik yapı, 4.023 dolar çevresindeki destekten gelen toparlanmanın ardından 4.366 doların ilk önemli direnç olarak öne çıktığını gösteriyor.

Kısa vadede ilk kritik eşik 4.366 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının gün içinde bu seviyenin üzerinde kalması halinde kısa vadeli görünüm güç kazanabilir ve fiyat 4.598 dolara yönelebilir. Yukarıda takip edilen diğer dirençler ise 4.776 dolar ve 4.893 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Bununla birlikte, 2026’daki önceki zirveden gelen alçalan trend çizgisi de aynı geniş bölgede kesişiyor. Bu durum, alıcıların önceki ana yükseliş yapısını yeniden kurmasını zorlaştırabilecek bir teknik engel olarak değerlendiriliyor.

Analizde 4.154 dolar seviyesi de önemli bir Fibonacci desteği olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat 4.366 dolar üzerinde daha yüksek bir dip oluşturmada başarısız kalırsa, talebin yeniden 4.154 dolara yönelmesi gündeme gelebilir.

Kısa vadede aşağı seviyeler de gündemde

Cali XAUUSD’nin gün içi grafiğine göre ilk aşağı yönlü hedef 4.310 ile 4.300 dolar aralığında bulunuyor. Bu bant, son yatay sıkışmanın alt sınırına yakın olduğu için mevcut toparlanmanın kalıcılığı açısından belirleyici kabul ediliyor.

İkinci destek alanı ise 4.250 ile 4.230 dolar aralığında gösteriliyor. Fiyatın bu bölgeye gerilemesi halinde son toparlanmanın bir kısmı silinebilir, ancak haziran diplerinin üzerindeki seyir korunmuş olur.

Seviye Teknik anlamı 4.366 dolar İlk ana direnç 4.300 ile 4.310 dolar İlk kısa vadeli destek bölgesi 4.250 ile 4.230 dolar İkinci destek bölgesi 4.154 dolar Önemli Fibonacci desteği 4.598 dolar Direnç aşılırsa sonraki hedef

Bu bölgenin de altına inilmesi halinde sırasıyla 4.154, 4.095 ve 4.023 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda toparlanma yapısı baskı altına girebilir ve 3.896 dolar çevresindeki daha düşük destek bölgesi yeniden kırılgan hale gelebilir.

Uzun vadeli görünümde baskı sürüyor

AP Research’in altı aylık grafiği, altının halen temel hareketli ortalamaların altında seyrettiğini ortaya koyuyor. Fiyatın 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların gerisinde kalması, daha geniş teknik görünümün henüz tam anlamıyla güçlenmediğine işaret ediyor. AP Research, piyasa analizleri paylaşan bir araştırma hesabı olarak öne çıkıyor.

Fiyat 4.366 doların üzerine çıkarsa aşağı yönlü baskı hafifleyebilir, bu durumda piyasanın odağı 4.598 dolar seviyesine kayabilir.

Söz konusu ortalamalar yaklaşık 4.446 ile 4.755 dolar aralığında kümeleniyor ve bu alan piyasa üzerinde geniş bir direnç bölgesi oluşturuyor. AP Research ayrıca önümüzdeki altı ay içinde 5.400 dolara olası yükselişe dayalı bir opsiyon stratejisine de dikkat çekti. Buna göre işlem yapısı 4.600 dolarlık alım opsiyonu alınmasını, 5.400 dolarlık alım opsiyonu satılmasını ve 4.000 dolarlık satım opsiyonu satılmasını içeriyor.

Mevcut görünümde XAU/USD, haziran toparlanma desteği ile 4.366 dolar direnci arasında dalgalanıyor. Fiyat 4.300 doların üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli toparlanma korunabilir. Buna karşılık 4.366 doların aşılması halinde bir sonraki test alanı 4.598 dolar olacak.