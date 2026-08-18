Ripple’ın RLUSD arzı XRPL’de 30 günde neredeyse sabit kaldı

Ripple’ın dolar destekli stabilcoini RLUSD’de son 30 günde dikkat çeken bir arz dengesi oluştu. XRP Ledger üzerinde 35,7 milyon dolarlık son token yakımıyla birlikte, ağdaki aylık hareketlilik olağan dışı bir görünüme işaret etti. Aynı dönemde Ripple, RLUSD’yi kendi blokzincir altyapısında toplam 449,3 milyon dolar tutarında ihraç etti.

Yakım oranı %99’a ulaştı

Kurumsal müşterilerden gelen yoğun geri ödeme işlemleri nedeniyle, aynı 30 günlük dönemde yakılan RLUSD miktarı 448,9 milyon dolara çıktı. Böylece XRP Ledger’daki toplam ihraç ile yakım arasındaki fark neredeyse sıfırlandı ve aylık yakım oranı %99 seviyesine ulaştı.

Bu tablo, XRPL üzerinde net arz artışının yok denecek kadar sınırlı kaldığını gösterdi. Veriler, ekosistem içinde zincirler arası kullanım biçiminin belirgin şekilde ayrıştığını da ortaya koydu.

Son 30 günde XRP Ledger üzerinde 449,3 milyon dolar RLUSD ihraç edilirken 448,9 milyon dolar yakıldı ve net arz artışı neredeyse sıfıra indi.

XRPL ile Ethereum arasında kullanım farkı

Ripple, sınır ötesi ödeme ve dijital varlık altyapıları geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. RLUSD verileri, şirketin iki farklı ağda benzer büyüklükte likidite tutmasına karşın bu likiditenin aynı amaçla kullanılmadığını gösteriyor.

XRP Ledger tarafında sermaye akışı daha çok hızlı transfer ve anlık kurumsal mutabakat işlemlerinde kullanıldı. Bu yapıda tokenler ihraç ediliyor, itibari paraya çevrildiğinde ise kısa süre içinde yeniden yakılıyor. Ethereum ağında ise daha kalıcı bir likidite birikimi öne çıktı.

Mini sözlük: Token yakımı, dolaşımdaki dijital varlıkların kalıcı olarak devre dışı bırakılmasıdır. Stabilcoinlerde bu işlem genellikle kullanıcıların tokenleri geri verip karşılığında itibari para alması sonrasında arzı azaltmak için uygulanır.

Ethereum tarafında net giriş öne çıktı

Aynı 30 günlük zaman diliminde Ethereum üzerinde 403 milyon dolar RLUSD ihraç edildi. Buna karşılık 177,3 milyon dolar yakım gerçekleşti. Böylece bu ağ, 225 milyon doların üzerinde net giriş korudu.

Ağ İhraç Yakım Net durum XRP Ledger 449,3 milyon dolar 448,9 milyon dolar Neredeyse sıfır net artış Ethereum 403 milyon dolar 177,3 milyon dolar 225 milyon doların üzerinde net giriş

Toplam dolaşımdaki RLUSD arzı 1,757 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Likidite dağılımı ise iki blokzincir arasında neredeyse eşit durumda. XRP Ledger üzerinde 883 milyon dolar ile toplam arzın %50,2’si yer alırken, Ethereum tarafı 874 milyon dolar ile %49,8 pay taşıyor.

Veriler, büyük oyuncuların XRPL altyapısını anlık dönüşümler için yoğun kullandığını, Ethereum üzerindeki RLUSD’nin ise DeFi piyasasında daha uzun süre tutulduğunu gösteriyor.

Bu çerçevede son 35,7 milyon dolarlık yakım, talepte zayıflamaya işaret etmekten çok RLUSD’nin iki ayrı ağ üzerindeki farklı kullanım modelini yansıtıyor. XRP Ledger daha çok hızlı geçiş ve geri ödeme kanalı gibi çalışırken, Ethereum tarafında tokenlerin daha uzun süre sistem içinde kaldığı görülüyor.