Ethereum’da 2.400 dolar eşiğinde sıkışma, yükseliş mi düşüş mü?

Ethereum son dönemde toparlanma çabası sergilerken, grafikteki işaretler yükselişin hemen önünde önemli engeller bulunduğunu gösteriyor. Fiyat, keskin bir düşüşün ardından yeniden ivme kazanma uğraşında. Ancak, 2.400 dolar civarındaki direnç bölgesi piyasada kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üstünde bir kapanış gelmeden, fiyat hareketinin kalıcı bir trend değişimine işaret ettiği net şekilde söylenemiyor.

Dar Band İçinde Yön Arayışı

Ethereum için en yakın destek aralığı ise 2.150 ile 2.200 dolar arasında yer alıyor. Son satış dalgasında alıcıların tekrar piyasaya dahil olduğu bu bant, kısa vadede ana taban olarak kabul ediliyor. Eğer fiyat bu destek üzerinde tutunmayı başaramazsa, yapının yeniden zayıflaması ve aşağı yönlü yeni bir dalganın başlaması ihtimali artıyor.

Öte yandan, yükseliş denemelerinde fiyat üst üste bazı direnç bölgelerine takıldı. 2.400 dolar bandı şu anda en yakın önemli direnç olarak izlenirken, daha üstte 2.780 ve 3.400 dolar seviyeleri de daha büyük zaman dilimlerinde kritik noktalar olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle, yakın vadede yaşanan tepkiler, henüz genel olarak olumsuz hava ve zayıf görünüm üzerinde kalıcı bir değişim oluşturmuş değil.

Analistler, Ethereum’un 2.400 dolar üzerinde kalıcı bir hareket yakalaması halinde yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceğini, ancak bu hareket gelmediği sürece kısa vadede dalgalı ve temkinli bir sürecin öne çıkacağını ifade ediyor.

Grafikte, Ethereum’un henüz bir yükseliş trendi başlatmadığı, dirençle arasında kısa bir mesafe kaldığı ve fiyatın hala kırılgan bir yapıda olduğu görülüyor.

Kırılgan Destek: Sonraki Hamle İçin Kritik Seviye

Kısa vadeli hareketlerde, fiyatın 4 saatlik grafikte 2.360 dolar civarındaki dirençten bir kez daha reddedildiği dikkat çekiyor. Buradan gelen satışların ardından Ethereum, 2.190 dolardaki desteğe doğru yöneldi. Bu seviye, son dönemde taban oluşumuna sahne olan bir nokta olarak izleniyor.

Eğer fiyat, desteğin üzerinde kalmaya devam ederse alıcılar bir kez daha güç kazanabilir ve yeni bir yukarı yönlü deneme gerekebilir. Bu senaryoda, ilk hedef yine mevcut direnç ve ardından 2.400 dolar bandı olacak. Ancak, bu ilerlemenin gerçekleşebilmesi için fiyatın destek testinden olumlu sonuçla ayrılması gerekecek.

Buna karşılık, destek kaybedilirse piyasa yapısının yeniden bozulması ve düşük seviyelere doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Şu an için fiyat, üstte direnç ve altta destek arasında sıkışmış durumda. Hareketin yönü, alıcıların 2.190 dolar seviyesini yeterince savunup savunamayacağına bağlı olarak şekilleniyor.

Şu anda Ethereum, dirençten gelen reddedilmenin ardından destek seviyesini yeniden test ediyor ve bundan sonraki yön, bu kritik desteğin korunup korunamamasına bağlı olarak ortaya çıkacak gibi görünüyor.