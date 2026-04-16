RIPPLE (XRP)

Xrp 1,41 doları kırdı, 8 yılın ardından güçlü yükseliş sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Xrp 1,41 dolarda kritik bir kırılma gösterdi.
  • 8 yıl sonra ana destek yeniden test edildi, büyük yükseliş beklentisi arttı.
  • 👀 Analistler 10 dolar hedefini gündeme aldı ve alımlar hızlandı.
  • Fiyat CryptoAppsy verilerine göre dalgalı bölgeye taşındı, $XRP ’de yeni hamleler izleniyor.
COINTURK
COINTURK

XRP, son dönemde önemli bir yapısal seviye üzerinde yeniden hareketlenerek kripto piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Piyasa analisti Crypto Patel, XRP’nin grafiklerinde sekiz yıllık büyük bir kırılma seviyesinin yeniden test edildiğine işaret etti. Patel’in değerlendirmelerine göre XRP, daha önceki piyasa döngülerinde sıçrama noktası olan bu seviyeye geri dönerek güçlü bir toparlanma potansiyeli oluşturuyor.

1 Teknik göstergeler: Uzun vadeli destek ve birikim
2 200 Günlük Ortalama aşıldı: Tartışmalar hareketlendi
3 Kilit bölgede dengeler değişiyor

Teknik göstergeler: Uzun vadeli destek ve birikim

Analist Crypto Patel’in yorumlarına göre, XRP üzerinde fiyat hareketleri uzun vadeli bir destek bölgesinde sıkışmış durumda. Söz konusu bölge, geçmişte oluşan önemli satış baskılarını karşılayan ve XRP fiyatının toparlandığı alan olarak biliniyor. Bu durum, XRP’nin fiyatının sadece yatay seyretmediği, aynı zamanda alıcıların güç kazandığı bir toparlanma sürecinde olabileceğini gösteriyor.

XRP’nin geçmiş piyasa döngülerine bakıldığında, benzer yapısal hareketlerin genellikle büyük yukarı yönlü ivmelerden önce geldiği gözlemlenmişti. Özellikle uzun süredir süren desteğin korunması, mevcut konsolidasyonun ardından ciddi bir trend değişikliğini tetikleyebilir.

Kimi piyasa gözlemcileri ise XRP için uzun vadede yüzde 2.000’e varan bir getiri ihtimaline dair artan bir iyimserlik olduğunu belirtiyor. Ancak bu tür yüksek beklentilerin makroekonomik etkilere ve kripto piyasasının genel eğilimine karşı oldukça hassas olduğu da vurgulanıyor.

“XRP’nin son hareketi, uzun vadeli direnç seviyesinin yeniden test edilmesi ve olağanüstü yüksek bir potansiyel barındırdığı düşüncesini gündeme getiriyor. Bu kırılmanın devam etmesi halinde, fiyatın 10 dolar seviyesine ulaşması uzun vadede mümkün görünüyor,” değerlendirmesine yer verildi.

200 Günlük Ortalama aşıldı: Tartışmalar hareketlendi

XRP fiyatı, son hareketiyle teknik analizde sıkça başvurulan 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine yükseldi. Bu teknik gösterge genellikle, kısa ve uzun vadeli yükseliş veya düşüş eğilimlerinin birbirinden ayrıldığı temel sinyallerden biri olarak kabul ediliyor.

Yükseliş hareketinin ardından XRP’nin bu ortalamayı koruyup koruyamayacağı, piyasada “güçlü yükseliş başlar mı, yoksa yeni bir düzeltme mi gelir?” sorularını öne çıkardı. Analistler, fiyatın bu önemli seviye üzerinde kalmasının yeni alıcıları çekebileceğini ve toparlanma sürecinin ivme kazanmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

CoinCodex verilerine göre, yazı hazırlandığı sırada XRP 1,41 dolardan işlem görüyor ve fiyat kısa vadeli dalgalanmalarla birlikte uzun vadeli birikim alanında yer alıyor. CryptoAppsy verilerine göre de XRP’nin 1,41 dolardaki fiyatı piyasadaki kritik bölgeye işaret ediyor.

Kilit bölgede dengeler değişiyor

XRP’nin tekrar ilgiyle takip edilen fiyat bölgesine dönmesi, önümüzdeki haftalarda piyasadaki genel eğilimin bu kripto para özelinde nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik oluşturdu. Fiyatın kritik teknik seviyelerin üzerinde kalıp kalamayacağı ise sürdürülebilir bir çıkış mı yoksa yeni bir yatay seyir mi yaşanacağını belirleyecek faktörler arasında öne çıktı.

Piyasadaki bu dalgalı dönemde XRP, volatilite ve birikim eğiliminin kesişim noktasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın hangi yöne hareket edeceği, hem yatırımcıların tutumunu hem de piyasadaki genel risk algısını belirleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
