Schwab Crypto hamlesiyle Bitcoin ve Ethereum işlemlerine doğrudan erişim dönemi başlıyor

ABD merkezli köklü yatırım şirketi Charles Schwab, bireysel yatırımcılar için spot kripto para işlemlerinin kademeli olarak başlatılacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, birkaç hafta içinde Bitcoin ve Ethereum doğrudan alım-satımı Schwab Crypto adı verilen yeni servisle mümkün olacak. Şirket, böylece platformunda vadeli işlem, opsiyon ve dijital varlık fonlarının yanı sıra spot kripto alım-satımını da yatırımcılara açmış olacak.

Bitcoin ve Ethereum ile ilk adım

Schwab Crypto’nun ilk aşamasında yalnızca Bitcoin ve Ethereum işlemleri desteklenecek. Bu iki kripto para, mevcut piyasa değerlerinin yaklaşık yüzde 75’ini elinde bulunduruyor. Yatırımcılar, Schwab.com, Schwab Mobile ve thinkorswim uygulamaları üzerinden kripto işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Şirket ilerleyen dönemde daha fazla kripto para birimi ve dijital varlık yatırma–çekme olanakları eklemeyi planlıyor.

Yeni ürün, işlemlerde yüzde 0,75 oranında işlem ücreti talep edecek. Bu rakam, Fidelity Crypto’nun yüzde 1’lik ücretiyle karşılaştırıldığında daha rekabetçi bir alternatif sunuyor. Özellikle Robinhood ve Coinbase gibi diğer perakende platformlar arasındaki ücret skalasında konumlandığı görülüyor.

Yatırım ve saklama altyapısı

Schwab’ın açıklamasında, kripto varlıkların güvenliği ve saklama süreçleri için ayrı bir kripto hesap sistemi kurulacağı belirtildi. Yatırımcılar, Charles Schwab Premier Bank üzerinden özel bir kripto hesabı açabilecek; bu hesaplar doğrudan mevcut yatırım hesaplarına bağlı olacak. Dijital varlıkların saklama ve kayıt işlemlerini Premier Bank üstlenirken, ABD’de regüle bir blokzincir altyapı kuruluşu olan Paxos da alt saklayıcı ve işlem sağlayıcı olarak görev alacak.

Charles Schwab, yaklaşık 35 milyon aktif yatırım hesabı ve yönettiği trilyon dolarlık varlığıyla, uzun süredir perakende ve kurumsal yatırım hizmetleri sunuyor. Dijital varlıklar ve kripto alanındaki adımı ise firmanın finansal teknoloji alanında daha rekabetçi olma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Geleneksel ve yeni nesil borsalar arasında rekabet kızışıyor

Kripto alanındaki hamle, sektördeki genel eğilime de işaret ediyor. Morgan Stanley kısa süre önce spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başlatırken, Goldman Sachs ise Bitcoin gelir odaklı bir ETF için başvuruda bulundu. Şirketin önde gelen rakiplerinden Fidelity ise dijital varlık piyasasına daha erken girerek, 2023’te doğrudan kripto işlemlerine açılan bir uygulama sunmuştu.

Öte yandan kripto odaklı platformlarda da geleneksel finansal ürünler yaygınlaşıyor. Coinbase geçtiğimiz aylarda sıfır komisyonlu hisse senedi işlemleri başlatırken, Kraken de benzer bir ürünü pazara sundu. Schwab’ın spot kripto teklifinin zamanlaması, hem klasik yatırım devleriyle hem de kripto tabanlı şirketlerle olan rekabeti daha da artırdı.

Şirket yöneticilerinin aktardığına göre, mevcut yatırımcıların büyük bölümü varlıklarının çoğunu Schwab’da tutarken küçük bir kısmını kriptoya erişim için farklı platformlarda değerlendiriyordu. Yeni ürünle birlikte, yatırımcıların portföylerini tek ekosistemde toplayabilmesi amaçlanıyor.

Jonathan Craig, Schwab’ın perakende yatırım birimi lideri olarak, yeni uygulamanın yatırımcıların kriptoyu diğer varlıklarıyla birlikte, şirketin sunduğu araştırma ve eğitim imkanlarından faydalanarak yönetmesine imkan tanıyacağını belirtti. Joe Vietri ise, Schwab’ın hedefinin müşterilere tüm finansal ürünleri tek çatı altında sunan bütünleşik bir ekosistem kurmak olduğunu vurguladı.

Schwab Crypto’nun eğitim ve danışmanlık boyutu da dikkat çekiyor. Şirket, Schwab Center for Financial Research ve Schwab Coaching platformları üzerinden yatırımcılara dijital varlıklarla ilgili güncel analiz, piyasa yorumu ve eğitim desteği sağlayacak. Ayrıca 7/24 müşteri destek hattı, telefon ve sohbet üzerinden erişime açık olacak.

Yakın zamanda yapılan, 460 mevcut ve potansiyel yatırımcıyla yürütülen bir ankette fiyat şeffaflığı, marka güvenirliği ve varlık güvenliği, kullanıcı tercihlerinde en etkili unsurlar olarak öne çıktı. Schwab, yeni ürününü tanıtırken bu kalite odaklı yaklaşımları vurgulamayı tercih etti.

Charles Schwab hisseleri, şirketin ilk çeyrek gelirlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından perşembe günü yüzde 5 düşüş yaşadı.