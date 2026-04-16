Son Dakika: 16 Nisan Trump’ın İran ve ateşkes açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada ABD Başkanı önemli açıklamalar yapıyor. Kripto paralar için 2 aydır İran konusu öncelikli gündem ve grafiği etkileyen en büyük faktör. Hafta sonuna ilerlerken Trump’ın güncel durum ve yaklaşan olası görüşmelere dair neler söyleyeceği merak konusuydu.

Trump son dakika

Körfez ve AB yetkilileri ABD-İran anlaşması için 6 aya ihtiyaç olduğunu düşünüyor ancak Salı günü ateşkesin süresi dolacak. Daha da kötüsü ateşkesin uzatılması için en uygun müzakere dönemi bu hafta sonu. Bugün 00:00’da Lübnan için ateşkes devreye alınacağından İran’ın ateşkesi uzatma veya uzun vadeli anlaşma imzalama konusunda daha istekli hale geldiği düşünülüyor. BTC Trump’ın açıklamalarıyla 74.400 doların üzerinde tutunuyor.

Devam eden konuşmanın önemli satırbaşları şöyle;

“Büyük ilerleme kaydediyoruz. Ateşkesin uzatılması gerektiğinden emin değilim. İran, daha önce yapmaya yanaşmadığı şeyleri bugün yapmaya hazır. ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası gayet iyi işliyor. İran ile bir sonraki görüşme hafta sonu gerçekleşebilir. İran ile bir anlaşma yapmamız çok olası görünüyor. İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair çok güçlü bir açıklamamız var. Bu, 20 yılı aşacak. İran ile bir anlaşma olmazsa, çatışmalar yeniden başlayacak. Benzin fiyatları çok yüksek değil. İran, nükleeri bize iade etmeyi kabul etti. Gerekirse ateşkesi uzatırım. İran’la bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştık. Anlaşma sağlanırsa petrol fiyatları düşer, fiyatlar düşer ve enflasyon düşer. Faizleri düşürmeliyiz.”

Petrol 100 dolar sınırında ve müzakere öncesinde haklı bir tedirginlik var. Trump’ın konuşması sırasında ufak bir düşüş olsa da yatırımcılar halen duymak istediği şeyi duymadı. Ateşkes ya makul bir süre uzamalı ya da en iyi senaryo olarak her şeyi noktalayan anlaşma imzalanmalı.