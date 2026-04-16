Son Dakika: 16 Nisan Trump’ın İran ve ateşkes açıklamaları

  • Trump İran hakkında: Ateşkesin uzatılması gerektiğinden emin değilim.
  • Trump: İran, daha önce yapmaya yanaşmadığı şeyleri bugün yapmaya hazır.
  • Trump: Gerekirse ateşkesi uzatırım. Şu anda İran ile ilişkilerimiz çok güzel.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Yazı hazırlandığı sırada ABD Başkanı önemli açıklamalar yapıyor. Kripto paralar için 2 aydır İran konusu öncelikli gündem ve grafiği etkileyen en büyük faktör. Hafta sonuna ilerlerken Trump’ın güncel durum ve yaklaşan olası görüşmelere dair neler söyleyeceği merak konusuydu.

Körfez ve AB yetkilileri ABD-İran anlaşması için 6 aya ihtiyaç olduğunu düşünüyor ancak Salı günü ateşkesin süresi dolacak. Daha da kötüsü ateşkesin uzatılması için en uygun müzakere dönemi bu hafta sonu. Bugün 00:00’da Lübnan için ateşkes devreye alınacağından İran’ın ateşkesi uzatma veya uzun vadeli anlaşma imzalama konusunda daha istekli hale geldiği düşünülüyor. BTC Trump’ın açıklamalarıyla 74.400 doların üzerinde tutunuyor.

Devam eden konuşmanın önemli satırbaşları şöyle;

“Büyük ilerleme kaydediyoruz.

Ateşkesin uzatılması gerektiğinden emin değilim. İran, daha önce yapmaya yanaşmadığı şeyleri bugün yapmaya hazır. ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası gayet iyi işliyor. İran ile bir sonraki görüşme hafta sonu gerçekleşebilir. İran ile bir anlaşma yapmamız çok olası görünüyor.

İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair çok güçlü bir açıklamamız var. Bu, 20 yılı aşacak. İran ile bir anlaşma olmazsa, çatışmalar yeniden başlayacak.

Benzin fiyatları çok yüksek değil. İran, nükleeri bize iade etmeyi kabul etti. Gerekirse ateşkesi uzatırım. İran’la bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştık.

Anlaşma sağlanırsa petrol fiyatları düşer, fiyatlar düşer ve enflasyon düşer.

Faizleri düşürmeliyiz.”

Petrol 100 dolar sınırında ve müzakere öncesinde haklı bir tedirginlik var. Trump’ın konuşması sırasında ufak bir düşüş olsa da yatırımcılar halen duymak istediği şeyi duymadı. Ateşkes ya makul bir süre uzamalı ya da en iyi senaryo olarak her şeyi noktalayan anlaşma imzalanmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto yatırımcısının gündemindeki konular ve Kahinin 16 Nisan BTC Tahmini

Son Dakika: İkinci ateşkes de sağlandı, Trump müjdeyi verdi

Bitcoin’de 2 dakikada yüzde 2’lik düşüş, 73.500 dolar seviyesine geri çekildi

TAO, DOGE ve Bitcoin (BTC) grafiklerinde bilmeniz gerekenler

Son Dakika: İran’dan kötü sürpriz Bitcoin tekrar düşüşe geçti

Bitcoin ETF’lerde iki günde 600 milyon doları aşan güçlü giriş

Kripto borsalarında dengeler değişiyor: Rezervler büyüyor, listelemeler zayıf kalıyor

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Solana’da 84 dolar kritik dirençte, haftalık grafik 1.000 dolar üzerini işaret ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin yeniden 75.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, balina alımları hız kesmiyor
BITCOIN (BTC)
Pepecoin fiyatı yüzde 6 yükseldi, büyük yatırımcılar alıma hız verdi
PEPE
Solana’da 89 dolar kritik sınır, gözler direnç hareketinde
Solana (SOL)
Bitcoin 90.000 dolara göz kırptı, piyasadan sermaye çıkışı hız kesmedi
BITCOIN (BTC)
