Bhutan’ın Bitcoin satışında yeni dalga, 250 BTC’lik transfer piyasayı sarstı

Bhutan Kraliyet Hükümeti’ne bağlı cüzdanlardan son 24 saat içinde 250 Bitcoin değerinde, yaklaşık 18,46 milyon dolar tutarında bir transfer gerçekleştirildi. Arkham tarafından paylaşılan zincir üstü verilere bakıldığında, bu hareketlerin yakın vadede 162 ve 69,7 Bitcoin’lik iki ayrı transferle yapıldığı görülüyor.

Bhutan’ın Bitcoin varlıkları hızla eriyor

Hindistan ve Çin arasında küçük bir Asya ülkesi olan Bhutan, son yıllarda hidrogüç temelli madencilik faaliyetleriyle dikkat çekerek Bitcoin biriktirmişti. Kendi enerji fazlasını değerlendirerek rezerv oluşturmasıyla bilinen Bhutan, son dönemlerde daha fazla satışa yönelmiş durumda. 2026 yılı başından bu yana hareketlilik sürekli artıyor: Sadece bu yıl içinde toplam 3.247 BTC transfer edildi ve yaklaşık 240,4 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.

Birkaç yıl öncesinde 13.000’e yaklaşan BTC bakiyesiyle öne çıkan Bhutan’ın elinde son işlemler sonrası yaklaşık 3.524 BTC kaldı; buna karşılık gelen varlık değeri 260 milyon ile 264 milyon dolar arasında değişiyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin haftanın başında 76.038 dolara kadar tırmandıktan sonra 74.000 dolar bandına çekildi.

Satışlar ve borsaya taşınma olasılığı

Son transferlerin, geçmişte kaydedilen benzer işlemlerle aynı şemayı izlediği aktarıldı. Analistlerin takip ettiği önceki satışlarda, bazı fonların Galaxy Digital veya OKX gibi platformlara aktarıldığı ortaya çıktı. Bu kez, aktarılan Bitcoin’lerin borsalarda değerlendirilip değerlendirilmediği netleşmemiş olsa da, işlem büyüklüğü ve zamanlamaları yeni satış ihtimalini tekrar gündeme taşıyor.

Bhutan’ın resmi cüzdanlarına son büyük girişin ise, Arkham verilerine göre, 100.000 doların üzerinde olmak üzere bir yılı aşkın süredir kaydedilmediği belirtildi. Bu durum, ülkede madencilik faaliyetlerinde bir yavaşlama ya da finansal önceliklerde değişiklik olabileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Glassnode, “Piyasa 74.000 ile 76.000 dolar arasındaki direnç bandını test ediyor,” dedi. CryptoQuant ise, “Traders’ Realized Price 76.800 dolar seviyesinde bulunuyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin piyasasında kritik seviyeler, madencilik baskısı sürüyor

Piyasa uzmanlarına göre, son işlemler Bitcoin’in güçlü bir direnç bölgesinde seyrettiği döneme denk geldi. 65.000 ile 76.000 dolar arasında Bitcoin alan yatırımcıların şu an büyük ölçüde kârda olduğu ifade ediliyor. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, borsalara yapılan büyük tutarlı transferlerin oranı, birkaç gün gibi kısa sürede yüzde 10’un altından yüzde 40’a çıkmış durumda. Bu artış, bilhassa büyük oyuncuların piyasadaki hareketliliğini yansıtıyor.

Günlük realize edilen kârlar ise çarşamba günü 500 milyon dolara yaklaştı; bu seviye, ayı piyasası dönemlerindeki yerel zirveler öncesinde görülen bir milyar dolar bandının altında kalıyor.

Öte yandan, Bitcoin fiyatındaki toparlanma madencilik tarafında da baskıyı hafifletti. Son veriler, bir BTC üretmenin ‘her şey dahil’ maliyetini 79.500 dolar civarında gösteriyor. Ancak bu tutar, spot fiyatın hâlâ üstünde ve kâr marjı önceki aylara kıyasla daralmış halde.

Yaklaşmakta olan ağ zorluk derecesi ayarlaması ise 17 Nisan’a planlandı ve neredeyse yüzde 3’lük bir düşüş bekleniyor; bunun ağ zorluğunu 135 trilyon hash seviyesinin biraz altına çekeceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle birlikte, madencilikte baskı devam ediyor. Son raporlar, Bitcoin ağının toplam işlem gücünün 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4 gerilediğini belirtirken, gözlemciler bunu eski makinelerin yüksek maliyet nedeniyle kapanmasına bağlıyor. Öte yandan, bazı madencilerin gelirlerini daha istikrarlı tutabilmek için yapay zekâ ve yüksek performanslı bilişim servislerine yöneldiği ifade ediliyor.