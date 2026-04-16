Bitcoin 75.000 doları gördü, sıradaki hedef 80.000 dolar mı?

Bitcoin fiyatı, hem aylık hem de günlük grafiklerde izlenen iki farklı olumlu sinyal eşliğinde 75.000 dolar bandını test etti. Son günlerde işlem hacmindeki artış ve grafiklerde görülen yeni yapı, yatırımcıların dikkatini özellikle kritik direnç ve destek seviyelerine çekiyor. Bitcoin’in 2021 ve 2024 yıllarındaki zirve seviyeleri arasında sıkışan fiyat, olası bir kırılım beklentisini güçlendiriyor.

Ana direnç ve destek bölgeleri belirleyici oldu

Kripto para analistleri, Bitcoin’in şu anda iki önemli seviye arasında dalgalandığına dikkat çekiyor. Grafiklerde, fiyatın 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.185 doların üzerinde kaldığı ancak 2024’te ulaşılan 73.884 doların üzerine çıkmakta zorlandığı görülüyor. Aylık bazda fiyat, bu iki rekor seviyenin arasında sıkışıp kalmış durumda.

Haftalık grafiğe bakıldığında ise Bitcoin’in 2021 zirvesini destek olarak yeniden test ettiği göze çarpıyor. Analistler, piyasanın yükseliş trendi sürdürmesi için geçmişte güçlü bir direnç bölgesi olan bu seviyenin artık destek görevine geçmesinin önemine vurgu yapıyor. Ancak aylık kapanışta henüz aynı onay alınmış değil.

Öte yandan, Bitcoin 2024 yılında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden aşmakta güçlük çekiyor. Fiyat, 100.000 doların üzerine kısa süreli geçişinin ardından, yeniden 70.000 dolar seviyelerine çekildi. Satıcılar üstünlüğünü korurken, haftalık kapanışlarda fiyat hâlâ 2024 rekorunun altında kalıyor. Talebin artması ve bu bölgenin üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi halinde, fiyatın üst 70.000 dolar bandına taşınması beklenebilir.

Grafiklerde, Bitcoin’in iki tarihi rekor arasında sıkıştığı ve yeni bir çıkış için güçlü bir hareketin gerekli olduğu öne çıkıyor.

Günlük grafikte kırılım sinyalleri ve 80.000 dolar beklentisi

Diğer yandan günlük grafik, Bitcoin’in uzun süredir altında işlem gördüğü düşen trend çizgisine yaklaşan bir hareketlilik sergilediğini gösteriyor. 2025 yılının sonlarından bu yana fiyatı baskılayan sarı renkteki bu direnç hattı, son fiyat atağıyla yeniden test edildi. Aynı zamanda yükselen mavi kanal içinde ilerleyen fiyat yapısı daha önceki düşüş dönemlerine göre güçlenmiş görünüyor.

Bitcoin, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak hem düşen direnç trendini test etti hem de yükselen kanal ile birleşen kritik bölgeye ulaştı. Bu alan, fiyatın yönünü belirlemek açısından önemli. Eğer alıcılar bu sıkışma bölgesinde üstünlük kurar ve net bir kırılma gerçekleşirse, sıradaki hedef bölge 80.000 dolar olarak öne çıkıyor.

Yine de uzmanlar, gerçek kırılım teyidinin gelmesinin beklendiğine işaret ediyor. Düşen trend çizgisi hacimli şekilde aşılıp, üstünde kalıcılık sağlanmadan yeni bir yükseliş trendinden söz etmek mümkün görülmüyor. Buna rağmen, son sinyallerin piyasada olumlu bir hava yarattığı ve boğaların uzun süredir devam eden düşük zirveleri aşındırmaya çalıştığı aktarılıyor.