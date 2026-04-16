RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) 3 dolara geri dönecek mi? XRP Coin beklentileri ne yönde?

Bilmeniz Gerekenler

  • XRP ETF'lerinde 14 Nisan tarihinde 11,2 milyon dolarlık net giriş gördük ve 10-14 Nisan arasındaki iş günlerinde toplam giriş 21 milyon doları aştı.
  • Ripple USD (RLUSD) dolaşım arzı aylıkta Ethereum’da daralırken haftalıkta arttı. XRPL ağının Ondo ve diğer anlaşmalarla RWA coşkusu büyürken hızla artması şart. Yıllardır herkes beklentiyi satın alıyor.
  • 1,31 dolar ile 1,5 dolar arasına sıkışan XRP Coin diğer kripto paralar gibi kırılmaya doğru ilerliyor. 1,44 dolar üstü kapanışlar 1,83 dolara kapı aralayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Lübnan ateşkesi için Trump müjdeyi verdi ve bu da İran ateşkesinin kalıcı olabileceğine dair umutları artırdı. Aylardır kripto paralar yoğun satışların ortasında fazlasıyla yıpranmıştı ve eğer ateşkes kalıcı olursa Fed’in QE’yi başlatmasıyla kripto paralar uzun süreli düşüşü hızla tersine çevirebilir. Peki XRP Coin özelinde son durum ne?

İçindekiler
1 Ripple (XRP)
2 XRP Coin fiyatı

Ripple (XRP)

BTC ve ETH için ETF talebi canlandı, kurumsal yatırımcıların henüz ateşkes kesinleşmeden alıcı pozisyonuna dönmesi olumlu. XRP Coin için de işler yolunda gidiyor. 14 Nisan tarihinde 11,2 milyon dolarlık net giriş gördük ve 10-14 Nisan arasındaki iş günlerinde toplam giriş 21 milyon doları aştı. Sosovalue verilerine göre 5 XRP ETF ürününün toplam net varlığı altcoinin piyasa değerinin %1,17’sine ulaştı. Kümülatif net giriş toplamı 1,23 milyar dolarda.

ETF ilgisi açısından bakıldığında toplam net varlıkları Ether’in hemen ardından en büyük altcoin XRP. Solana dönemsel olarak girişlerde daha iyi performans gösterse de düşüş sonrası tahtını rakibine devretti. Elbette bunda Drift Protocol hack olayının da payı var. Yine de on-chain aktiflik ve TVL açısından baktığımızda Solana önde.

Ripple USD (RLUSD) dolaşım arzı aylıkta Ethereum’da daralırken haftalıkta arttı. 1,5 milyar dolara yaklaşan arz yavaş da olsa yükseliyor.

XRP Ledger’a bu aşamada TVL ve gelirler açısından bakmak haksızlık olabilir çünkü SEC davası nedeniyle yıllardır sürekli altyapı geliştirmeye odaklandılar. Solana gibi rakiplerine kıyasla XRP Ledger özellikle RWA alanındaki büyümeyle harekete geçebilecek bir ağ. Şimdilik TVL 50 milyon doların altında ve DEX hacmi 6 milyon dolar sınırını aşamıyor. Ağda 21 protokol aktif ve Ondo en büyüğü. 12 ağda destek sunan Ondo’daki büyüme XRP Ledger’ın gelişimi için önemli, önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini izleyeceğiz. Şimdilik yatırımcılar on milyarlarca dolarlık RWA potansiyeli nedeniyle XRP’ye yatırımlarını “geleceğe dönük motivasyonla” yapıyor.

XRP Coin fiyatı

Bitcoin’in oyalandığı kanala benzer şekilde XRP Coin de dar aralıkta sıkışıp kalmış durumda. 1,31 dolar ile 1,5 dolar arasına sıkışan altcoin direnci aşmak için iki büyük deneme yaptı ancak bunlar kalıcı olamadı. Şimdi üçüncü denemeye ilerlemek için istekli görünüyor. Burada 1,44 dolar üstü kapanışlara başlaması direnci aşıp hızla 1.83 dolara ulaşmasına yol açabilir.

Şimdilik kanalın orta alanını geride bıraktığından ve önceki 2 denemeden dolayı direncin kırılma potansiyeli yüksek. Haber akışı da boğaların lehine.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ETF’lerine 17 milyon dolarlık giriş, fiyat 1,42 dolarda dirençte

Xrp’de yüzde 6’lık yükselişte psikolojik direnç savaşı: 1,44 dolar geçilecek mi?

Xrp’de işlem hacmi tek günde 1,81 milyar dolara sıçradı

Exodus, XRP Ledger desteğini artırdı: RLUSD ve yeni cüzdan araçları devrede!

Xrp 1,41 doları kırdı, 8 yılın ardından güçlü yükseliş sinyali verdi

RLUSD Bitrue’da vadeli işlemler teminatı oldu, Gana’daki pilot projeyle yeni hedefler belirledi

XRP’de 200 günlük EMA üzeri kapanış sonrası yeni yükseliş sinyali geldi

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
