Ripple (XRP) 3 dolara geri dönecek mi? XRP Coin beklentileri ne yönde?

Lübnan ateşkesi için Trump müjdeyi verdi ve bu da İran ateşkesinin kalıcı olabileceğine dair umutları artırdı. Aylardır kripto paralar yoğun satışların ortasında fazlasıyla yıpranmıştı ve eğer ateşkes kalıcı olursa Fed’in QE’yi başlatmasıyla kripto paralar uzun süreli düşüşü hızla tersine çevirebilir. Peki XRP Coin özelinde son durum ne?

Ripple (XRP)

BTC ve ETH için ETF talebi canlandı, kurumsal yatırımcıların henüz ateşkes kesinleşmeden alıcı pozisyonuna dönmesi olumlu. XRP Coin için de işler yolunda gidiyor. 14 Nisan tarihinde 11,2 milyon dolarlık net giriş gördük ve 10-14 Nisan arasındaki iş günlerinde toplam giriş 21 milyon doları aştı. Sosovalue verilerine göre 5 XRP ETF ürününün toplam net varlığı altcoinin piyasa değerinin %1,17’sine ulaştı. Kümülatif net giriş toplamı 1,23 milyar dolarda.

ETF ilgisi açısından bakıldığında toplam net varlıkları Ether’in hemen ardından en büyük altcoin XRP. Solana dönemsel olarak girişlerde daha iyi performans gösterse de düşüş sonrası tahtını rakibine devretti. Elbette bunda Drift Protocol hack olayının da payı var. Yine de on-chain aktiflik ve TVL açısından baktığımızda Solana önde.

Ripple USD (RLUSD) dolaşım arzı aylıkta Ethereum’da daralırken haftalıkta arttı. 1,5 milyar dolara yaklaşan arz yavaş da olsa yükseliyor.

XRP Ledger’a bu aşamada TVL ve gelirler açısından bakmak haksızlık olabilir çünkü SEC davası nedeniyle yıllardır sürekli altyapı geliştirmeye odaklandılar. Solana gibi rakiplerine kıyasla XRP Ledger özellikle RWA alanındaki büyümeyle harekete geçebilecek bir ağ. Şimdilik TVL 50 milyon doların altında ve DEX hacmi 6 milyon dolar sınırını aşamıyor. Ağda 21 protokol aktif ve Ondo en büyüğü. 12 ağda destek sunan Ondo’daki büyüme XRP Ledger’ın gelişimi için önemli, önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini izleyeceğiz. Şimdilik yatırımcılar on milyarlarca dolarlık RWA potansiyeli nedeniyle XRP’ye yatırımlarını “geleceğe dönük motivasyonla” yapıyor.

XRP Coin fiyatı

Bitcoin’in oyalandığı kanala benzer şekilde XRP Coin de dar aralıkta sıkışıp kalmış durumda. 1,31 dolar ile 1,5 dolar arasına sıkışan altcoin direnci aşmak için iki büyük deneme yaptı ancak bunlar kalıcı olamadı. Şimdi üçüncü denemeye ilerlemek için istekli görünüyor. Burada 1,44 dolar üstü kapanışlara başlaması direnci aşıp hızla 1.83 dolara ulaşmasına yol açabilir.

Şimdilik kanalın orta alanını geride bıraktığından ve önceki 2 denemeden dolayı direncin kırılma potansiyeli yüksek. Haber akışı da boğaların lehine.