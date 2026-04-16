Shiba Inu’da 24 saatte 82,5 milyarlık çekiliş sonrası fiyat yüzde 4,2 arttı

Kripto para piyasasında son dönemde sessiz geçen haftaların ardından, Shiba Inu yatırımcılarının davranışlarında önemli bir değişim gözleniyor. Yaklaşık 82,5 milyar SHIB token’ı, 24 saatlik bir süre içinde borsalardan çekildi. Bu gelişme, son günlerde kaydedilen hafif fiyat artışını takip ederken, Shiba Inu piyasasında kısa vadeli arz dengelerinin değiştiğine işaret ediyor.

Hareketli On-chain Veriler: Arzda Kısa Vadeli Değişim

Borsalardan çekilen bu yüksek miktar, bazı yatırımcıların SHIB varlıklarını kendi cüzdanlarına taşıdığını ve yakın vadede satış baskısında azalma sinyali verdiğini gösteriyor. Son haftalarda genellikle durgun bir seyir izleyen Shiba Inu’da bu davranış değişimi, piyasanın yeniden hareketlenebileceği bir döneme girildiğini düşündürüyor.

Ancak, diğer göstergeler piyasadaki genel hava için temkinli bir tablo çiziyor. Büyük miktardaki çekiliş gerçekleşmiş olsa da borsalardaki net giriş hâlâ pozitif. Yani, borsaya gelen SHIB miktarı, çıkan miktarı aşmaya devam ediyor. Yine de bu fark giderek azalıyor ve piyasanın bir geçiş sürecinde olduğu gözleniyor.

Büyük Balinalardan Artan Hareketlilik

Zincir üstü veriler, en büyük SHIB cüzdanlarında da hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor. Özellikle büyük yatırımcıların borsalardan dışarı çektiği token miktarında son yedi günün ortalaması bazında yüzde 30’un üzerinde artış yaşandı. Bu durum, bazı büyük oyuncuların risklerini azaltmak veya pozisyonlarını yeniden ayarlamak için harekete geçtiğine işaret ediyor.

Diğer yandan, küçük yatırımcılar ise SHIB token’larını borsalara göndermeyi sürdürüyor. Bu zıt eğilimler, piyasada dengenin kırılgan olduğunu ve net bir yön belirlenemediğini gösteriyor. Yatırımcılar arasında tereddüt sürerken, hem girişlerin hem de çıkışların dengelendiği bir görüntü oluşuyor.

Fiyat Hareketi ve Teknik Görünüm

Shiba Inu, şu anda 0,000006124 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 4,26’lık bir yükseliş kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre bu fiyat, kripto paranın kısa vadeli ortalamalarına oldukça yakın seyrettiğini gösteriyor. Anlık olarak destek ve direnç noktalarına yakın seyreden SHIB’de, fiyat volatilitesi halen sınırlı düzeyde.

Geniş vadede ise, Shiba Inu için baskın olan düşüş trendi yavaşlasa da henüz tam anlamıyla kırılmış değil. Son haftalardaki sert gerilemelere oranla düşüşlerin ivmesinin azalması, piyasada bir duraklama döneminin başlayabileceğine işaret ediyor.

“Borsalardan yüklü SHIB çekilişleri, kısa vadede satış baskısını hafifletebilecek olsa da, genel görünüm hâlâ geçiş aşamasının sürdüğünü ve piyasa beklentilerinin netleşmediğini gösteriyor.”

Sonuç olarak Shiba Inu yatırımcılarının kararsız tutumu, piyasada hem belirsizliği hem de olası bir toparlanmanın zeminini yaratıyor. Geniş göstergeler hâlen güçlü bir yön sinyali vermese de, zincir üstü hareketlilik ve fiyat sıkışıklığı dikkatle izleniyor.