SHIBA INU (SHIB)

SHIB borsalarda 81 trilyon sınırına yaklaşırken satış baskısı artıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB borsa rezervleri 81 trilyon seviyesine yaklaşırken satış baskısı yükseldi.
  • Son haftalarda $SHIB piyasasındaki teknik zayıflık ve rezerv artışı dikkat çekiyor.
  • ✨ Kritik seviye aşılırsa, yatırımcı psikolojisi fiyat üzerinde baskıyı artırabilir.
Shiba Inu’nun işlem gördüğü borsalardaki rezervlerde hızlı bir artış gözleniyor. Toplam SHIB rezervinin 81 trilyon adete yaklaşması, piyasada yeni bir arz baskısı dönemine işaret ediyor. Bu yükseliş, özellikle yakın zamanda teknik göstergelerin zayıfladığı bir ortamda ek bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Borsa Rezervlerindeki Artış Ne Anlama Geliyor?

Piyasalarda en çok izlenen göstergelerden biri olan borsa rezervleri, kripto paraların piyasada satılmaya hazır olup olmadığını gösterir. Son günlerde SHIB’nin borsa rezervleri 80,5 trilyon seviyesini aşarken, CryptoQuant verileri borsalara girişlerde de ciddi bir yükseliş olduğunu ortaya koydu.

Borsalara taşınan SHIB miktarındaki artışlar, mevcutta elde tutma eğiliminin yerine satış isteğinin güçlendiği algısını doğuruyor. Kripto para topluluğunda, rezerv büyümesinin genellikle kısa vade için aşağı yönlü riski artırdığına dair geçmişte birçok örnek bulunuyor.

Borsalara gönderilen SHIB miktarının yükselmesi, fiyatın üzerinde satış baskısı yaratıyor. Özellikle büyük yatırımcılar arasında son dönemde ortalama girişler ve ilk 10 işlem içindeki akışın artması dikkat çekti. Bu gelişmeler; coinlerin likidite havuzlarına eklenmesi, türev işlemlerinde teminat olarak aktarılması veya borsa içi operasyonlar için kullanılmasının dışında, arz fazlalığı nedeniyle fiyatlarda olası düşüş riskine işaret edebilir.

Mini sözlük: CryptoQuant, kripto para borsalarındaki işlem hacimlerini, rezerv değişimlerini ve ağ üzerindeki coin hareketlerini izleyen bir veri analiz şirketidir. Bu tür platformlar, yatırımcılara zincir üstü veriler sağlayarak piyasa içindeki eğilimleri görmeyi kolaylaştırır.

Teknik Göstergeler ve Fiyat Hareketleri

SHIB fiyatındaki son görünüm, yükseliş bakımından oldukça zayıf. Token kısa süre önce yükselen takoz formasyonunun altına sarktı ve hala önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Fiyat 0,00000620 ila 0,00000630 dolar bölgesini birkaç kez test etse de buradaki direnci aşmakta başarısız oldu.

RSI (göreli güç endeksi) şu an aşırı satım bölgesine yaklaşırken, kısa vade için alım baskısının yeniden güçleneceğine dair net işaretler bulunmuyor. Tüm bu tablo, satış eğilimiyle birlikte fiyat esteklerinin tehlikeye girdiğini gösteriyor.

Psikolojik Eşik ve Tarihsel Eğilimler

SHIB borsa rezervlerinde kritik eşik kabul edilen 81 trilyon adetlik seviye, daha önce uzun süren yatay seyirler ve kimi zaman sert düzeltmelerin başlangıç noktası olmuştu. Özellikle piyasada spekülatif ilgi azalırken arzın fazlalaşması, fiyat üzerinde aşağı yönlü baskıyı belirginleştiriyor.

GöstergeNisan 2024Mayıs 2024
Borsa rezervi78,2 trilyon80,5 trilyon+
Fiyat (ortalama)0,00000650 $0,00000560 $
RSI4537

Yükseliş dönemlerinde yatırımcı psikolojisi, meme coin’lerde çoğu zaman temel verilere kıyasla çok daha büyük rol oynuyor. Alım yönlü momentumun azalması ve perakende ilgisinin hızla çekilmesi durumunda, piyasadaki mevcut satış potansiyeli fiyat üzerinde orantısız baskı yaratabiliyor.

Kritik Destekler ve Geleceğe Dair Senaryolar

Buna rağmen, bazı piyasa gözlemcileri SHIB için umutlu kalmaya devam ediyor. Eğer borsa rezervleri bu noktadan sonra dengede kalır ve token 0,00000540-0,00000550 dolar bandında tutunabilirse, kısa vadeli bir toparlanma ihtimali gündeme gelebilir. Aksi durumda ise mevcut teknik zayıflık ve rezerv artışının birlikte devam etmesi, uzun soluklu bir düşüş dönemi riskini artırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
