SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu destekten döndü kısa vadede 0.00000690 seviyesi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB kritik destekten güç aldı yükseliş sinyali verdi.
  • Baskının azaldığı piyasada kısa vadede 0.00000690 dolar seviyesi yatırımcıların odağında.
  • 💡 Yukarı yönlü hareket için kalıcı kırılım ve hacim artışı şart.
  • 📊 Ama asıl karar anı $SHIB ’deki sıkışmanın sona erdiği anda gelecek.
Shiba Inu’nun fiyatı son dönemde daralan bir bantta seyrediyor. Uzun süredir devam eden yataylaşma sürecinde kritik destek noktalarının korunup korunamayacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kısa vadede öne çıkan direnç seviyesi ise 0.00000690 dolar. Şu anki piyasa hareketleri, bu seviyenin güçlü bir tavan oluşturduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Daralan fiyat aralığı ve teknik yapı
2 Destekte oluşan alış fırsatları
3 Düşen trend ve direnç denemeleri
4 Kısa vadeli fiyat öngörüleri ve riskler
5 Makro ortam, likidite ve piyasa psikolojisi
6 Toplulukta ayrışan beklentiler
7 Teknik görünüm: Kırılım mı, yeni sıkışma mı?

Daralan fiyat aralığı ve teknik yapı

Shiba Inu fiyatında son haftalarda dikkat çeken gelişme, piyasada giderek daralan ve sıkışan bir fiyat aralığı oluşması. Fiyat hareketi şu anda teknik olarak “inişli üçgen” adı verilen formasyonun içinde şekilleniyor. Bu tarz yapılar genellikle fiyatın bir yönde kırılma yapacağına işaret ederken, yatırımcılar bu sıkışmanın ne zaman ve hangi yönde sonuçlanacağını izliyor. Uzmanlar, alış ve satış baskısının dengeye ulaşmasının ardından gelebilecek olası sert hareketlere işaret ediyor.

Teknik göstergeler son günlerde volatilitenin azaldığına ve satış baskısının yerini yatay bir dengeye bıraktığına işaret etti. Özellikle kısa vadeli destek alanında alıcıların girişleri gözlemlendi.

SHIB kısa vadede 0.00000410 doların üzerinde tutunmayı başarırsa, analistlere göre fiyatın 0.00000820 dolara kadar iki katına çıkması mümkün olabilir.

Buradaki güçlü destek, birden fazla teknik bölgenin kesişiminde yer alırken fiyatın kararlı şekilde bu seviyeye tepki vermesi, mevcut istikrarı artırıyor.

Destekte oluşan alış fırsatları

Şu anki fiyat, önemli teknik destek bölgelerinin tam üzerinde konumlanmış durumda. Bu bölgede günlük zaman diliminde oluşan iki adet uzun fitilli mum formasyonu, sert satışların alıcılar tarafından karşılandığını ve bu seviyenin aktif olarak savunulduğunu ortaya koydu. Analistler, bu tür tekrar eden mum yapılarını genellikle ilk alım fazı olarak değerlendiriyor. Ancak kalıcı toparlanma için işlem hacminde artış ve direnç bölgeleri üzerinde net bir fiyat kabulü şart.

Son satış dalgasına rağmen alıcıların destek hattını bırakmaması, aşağı yönlü baskının kısa vadede azaldığını gösteriyor.

Düşen trend ve direnç denemeleri

Destek fiyatında istikrar sağlansa da, Shiba Inu halen aşağı yönlü trend çizgisi altında işlem görüyor. Bu yapı, her yeni tepede daha düşük bir seviye oluşmasına neden olup piyasada kısa vadeli negatif görüşün devam ettiğine işaret ediyor. Direnç bölgesi olarak öne çıkan 0.00000690 dolar seviyesi ise piyasa yapısında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir yükseliş ancak güçlenen işlem hacmiyle desteklenirse, yukarı yönlü kısa vadeli toparlanma hız kazanabilir.

Analistler, mevcut tablonun “tepki yükselişi” niteliğinde göründüğünü, henüz tam anlamıyla bir trend dönüşü sinyali oluşmadığını vurguluyor.

Dolayısıyla net bir kırılım ve hacim artışı olmadıkça fiyat, daralan aralık içinde kalma ya da daha alt desteklere çekilme riski taşıyor.

Kısa vadeli fiyat öngörüleri ve riskler

Mevcut teknik yapı, yükseliş ihtimalinin tamamen direnç bölgeleri yeniden kazanılırsa artabileceğini gösteriyor. Eğer alıcılar kısa vadeli kritik seviyeleri yukarı taşımayı başarırsa, grafikte bir üst likidite hedefi olan dirençler öne çıkacak. CryptoAppsy ekranlarında Shiba Inu’nun güncel fiyatı haberin yazıldığı esnada 0.000005770 dolar olarak görüntülendi ve bu, son 24 saatte yüzde 1,70’lik bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan mevcut destek hattının kaybedilmesi halinde, kısa vadeli pozitif senaryoların bozulabileceği ve yeni bir aşağı hareket olasılığının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu nedenle piyasada çift yönlü risk algısı devam ediyor.

Makro ortam, likidite ve piyasa psikolojisi

Genel kripto para piyasasında dalgalanan makro koşullar da Shiba Inu gibi projelerin fiyatlamasına etki ediyor. Son dönemde memecoin türü varlıklarda yatırımcı ilgisi azalırken, sermaye akımlarının daha büyük likiditeye sahip kripto paralara yöneldiği gözleniyor. Tarihsel olarak perakende ilgiyle hızla yükselen Shiba Inu, böyle dönemlerin ardından çoğunlukla dar ve sakin işlem dönemlerine girdi.

Bu sıkışmanın çözülüp fiyat toparlanması için sadece teknik yapıların değil, genel piyasa likiditesinin de yeniden canlanması gerektiği vurgulanıyor.

Toplulukta ayrışan beklentiler

Shiba Inu yatırımcısı topluluğu içinde görüşler bölünmüş durumda. Kripto dünyasında etkili bir sosyal medya kullanıcısı olan @WhalesCare, projeye ve topluluğun dayanıklılığına dikkat çeken iyimser bir mesaj yayınladı. Kısa promosyon videosunun da yer aldığı bu paylaşımda, fiyatın uzun vadede yükselebileceği görüşü öne çıktı. Ancak kimi yatırımcılar ise son dönemde yaşanan zayıf performans ve piyasa sıralamasındaki gerilemeyi endişe verici buluyor.

Toplulukta görülen bu tür fikir ayrılıkları, piyasada net bir yön oluşmadan önce sık sık ortaya çıkıyor.

Teknik görünüm: Kırılım mı, yeni sıkışma mı?

Genel olarak teknik açıdan bakıldığında, Shiba Inu’nun şu anda karar aşamasında olduğu söylenebilir. Eğer fiyat mevcut destek bölgesinin üzerinde kalabilirse, yukarı yönlü bir tepki hareketi ve daha yüksek direnç denemeleri gündeme gelebilir. Aksi halde kripto parada sıkışma süreci bir süre daha devam edecektir. Yatırımcılar, 0.00000690 dolar civarındaki hareketlere, işlem hacminin artışına ve mum yapılarına özel olarak odaklanmış durumda.

Net bir trend oluşana kadar fiyatın sakin ve düşük hareketli seyretmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

