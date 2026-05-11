Shiba Inu borsalardan haftada 374 milyar token çıkışıyla 2026’nın en dip seviyesini gördü

Shiba Inu son dönemde artan piyasa hareketliliğiyle beraber ciddi oranda talep toplamayı başardı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi, platform üzerinde işlem gören SHIB arzında gözle görülür bir daralma yarattı. Bu eğilim, piyasanın genelindeki yükseliş ivmesiyle daha da güçlendi.

Borsalardan Büyük SHIB Çıkışı Yaşandı

Geçtiğimiz hafta Shiba Inu ekibi tarafından paylaşılan verilere göre, son yedi gün içinde borsalardan toplamda 374 milyarı aşkın SHIB çekildi. Bu çıkış, 2026 yılı içinde Shiba Inu tarafında kaydedilen en büyüklerden biri oldu. Kurumsal ve büyük yatırımcıların alımları sonucunda platformdaki arz hızla azaldı.

Borsalardan bu çapta token çekilmesi, SHIB arzında ciddi bir daralmaya yol açtı ve yılın şimdiye kadarki en büyük sıkışıklıklarından birini doğurdu. Bu gelişme, fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturma potansiyeli taşıyor.

Arz Tarihi Düşük Seviyede

Borsalardaki SHIB rezervleri, gerçekleşen bu çekilişlerle birlikte yaklaşık 82,31 trilyon SHIB seviyesine geriledi. Bu miktar, 2026 yılı içinde kaydedilen en düşük borsa rezerv seviyesi olarak öne çıktı. Token miktarındaki bu ani düşüş, yatırımcıların SHIB’lerini uzun vadeli elde tutmak amacıyla özel cüzdanlara taşıdığı görüşünü güçlendirdi.

Uzmanlar, büyük yatırımcıların ellerindeki SHIB’i borsadan çıkarıp soğuk cüzdanlarda tutmasının, satış baskısının yakın vadede azaldığına işaret ettiğini belirtiyor.

Yatırımcı İlgisi Yeniden Canlandı

Fiyatın yeniden eski seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte SHIB’e olan talep de ciddi oranda arttı. Piyasadaki genel yükseliş, yatırımcıların daha büyük fiyat hareketleri beklentisini öne çıkardı. Bu gelişme, SHIB için olumlu bir tablo oluşturdu.

Son raporlara göre, en büyük transfer 10 Mayıs’ta gerçekleşti ve bir balina Binance borsasından özel cüzdanına 134 milyar SHIB token aktardı. Bu büyük ölçekli hareket, özellikle varlıklı yatırımcıların piyasada daha aktif olmaya başladığını da gösteriyor.

Yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması ve arzın ciddi şekilde azalması, Shiba Inu’nun kısa vadede dikkatle izlenecek varlıklar arasında yer almasını sağladı.

Paylaşılan güncel veriler, “Shiba Inu’nun borsalardaki rezervinin son yedi günde 374 milyar token çekilmesiyle yılın en düşük seviyesine gerilediğini” ortaya koydu.

Büyük yatırımcıların ve topluluk üyelerinin piyasaya dönmesi, SHIB’in önümüzdeki döneme yön verecek fiyat hareketleri açısından yakından izlenmesini gerektiriyor.