BITCOIN (BTC)

Schiff: SEC Michael Saylor’un STRC Açıklamalarını Soruşturmalı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Schiff, STRC’deki muhafazakar yatırım tartışması sonrası SEC’i harekete çağırdı.
  • 💡 Michael Saylor, şirketlerinin BTC al-sat stratejisini piyasadaki yüksek likiditeyle desteklediklerini söyledi.
  • 🔎 Son dönemde 322 BTC tek günde toplanırken STRC fiyatı 100 dolara geri döndü.
  • ⚡ En önemli nokta: STRC modeli hakkındaki risk ve sürdürülebilirlik tartışması yatırımcıları ikiye böldü.
Amerikalı finans yorumcusu Peter Schiff, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) stratejist ve şirket yöneticisi Michael Saylor’un son dönemde yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçmeye çağırdı. Tartışmanın odağında STRC isimli, sürekli ihraçlı imtiyazlı hisse senedinin muhafazakar yatırımcılar için ne kadar uygun olduğu sorusu yer alıyor.

Peter Schiff, Saylor’un STRC’nin pazarlamasında SEC’in tanıtım ve dolandırıcılıkla mücadele kuralları açısından sınırları aştığını öne sürdü. Özellikle de Saylor’un, risk almak istemeyen ve birikimlerini koruyarak gelir elde etmeyi hedefleyen emeklilerin STRC aldığına açıkça değindiğini belirtti. Schiff’e göre STRC, yüksek riskli bir ürün ve işleyişi bakımından merkeziyete dayalı klasik bir saadet zincirini andırıyor.

Bitcoin’in herhangi bir kazanç üretmediğini ve tamamen yeni yatırımcı girişine bağlı olduğunu vurgulayan Schiff, bu açıklamaların ilerleyen dönemde yatırımcıların şirkete karşı toplu dava açmasına zemin hazırlayacağı görüşünde.

Saylor’un STRC Modeline Yaklaşımı

Michael Saylor ise şirketin işleyişinin, iddia edildiği gibi bir “finansal piramit” yapısına değil, daha çok bir yazılım geliştiricisine benzediğini belirtti. Saylor’a göre, STRC’ye bağlı yükümlülükleri yerine getirmek için gerekirse Bitcoin satışı yapılabileceğini, fakat şirketin yıl sonunda toplam varlığını artırmaya kararlı olduğunu, yani yılın başına kıyasla elinde daha fazla BTC bulundurmayı hedeflediğini dile getirdi.

Örneğin bir BTC satışı gerçekleşirse, karşılığında 10 ila 20 BTC satın alındığını aktaran Saylor, piyasanın yüksek likidite avantajını kullandıkları görüşünde.

Piyasa Likiditesi ve Modelin Geleceği

Saylor, piyasadaki yüksek likiditeye dikkat çekerek, saatlik 100 ila 200 milyon dolar tutarındaki işlemlerin fiyatları etkilemeden gerçekleşebildiğini savundu. ABD Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler gibi küresel makroekonomik faktörlerin de dijital varlıklara uzun vadede sermaye girişi sağlayacağını ileri sürdü.

Şirketin mevcut yaklaşımında, STRC’nin kısa süreli dalgalanma dönemlerinin ardından 100 dolar seviyesine yeniden yükseldiği ve bunun hemen ardından işlem hacminin arttığı gözlemlendi. Örneğin, yalnızca bu pazartesi 322 BTC toplandığı, geçen hafta genelinde ise toplamda 535 BTC biriktiği belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmeler, düzenleyici ve kavramsal tartışmaların devam etmesine rağmen, piyasanın arzı emmeye devam ettiğini ve STRC’ye ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Şirketin son hamleleri, modelin pratikte ivme kazandığını ortaya koyarken, yöneticilerle eleştirmenler arasındaki tartışma ise henüz sonuçlanmış değil.

STRC’nin risk profili ve stratejik yönetimi konusundaki tartışmalar, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

Buna karşın, Michael Saylor liderliğindeki şirketin izlediği model, yatırımcılar için karmaşık bir tablo oluşturmaya devam ediyor.

