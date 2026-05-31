SoFi, FED destekli stablecoin SoFiUSD’yi 14,7 milyon müşteriye sundu

  • 🚨 SoFi, tam FED destekli $SoFiUSD stabilcoin’i tüm banka uygulaması kullanıcılarına sundu.
  • Bankacılık lisansı ve tamamen nakit rezervle desteklenmesiyle, $SoFiUSD kripto ve geleneksel finansı buluşturdu.
  • SoFiUSD, Ethereum ve Solana üzerinde çalışıyor, Galileo platformuyla kurumsal ağlara erişebiliyor.
  • 📈 Stabilcoin sayısının 2025’te 400’e yaklaşmasıyla, hukuki ve güvenli altyapılara ihtiyaç arttı.
Kripto para piyasasında stabilcoin sayısı son yıllarda hızlı biçimde artarken, buna paralel olarak düzenlenmiş ve güvenli altyapılara duyulan ihtiyaç da büyüdü. 2018’de CoinGecko platformunda listelenen stabilcoin sayısı 50’nin altındayken, bu sayı 2025 yılında 400’e yaklaştı. Sektör uzmanları, hızla büyüyen bu alanda aktarılan sermayenin risk yönetimi ve regülasyona uygun biçimde yönlendirilmesinin giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 SoFiUSD piyasaya çıkıyor
2 Altyapıda regülasyon ve güvenlik öne çıkıyor
3 Kapsayıcı ekosistem ve yeni iş birlikleri
4 Rekabet ve pazar görünümü

SoFiUSD piyasaya çıkıyor

ABD kökenli dijital bankacılık firması SoFi Technologies, 27 Mayıs’ta SoFiUSD adlı stabilcoini tüm 14,7 milyon bankacılık uygulaması kullanıcısına açarak sektörde dikkat çekici bir adım attı. SoFiUSD, 1:1 oranında ABD Doları karşılığında bozdurulabiliyor ve hem Ethereum hem de Solana blokzincir ağlarında çalışıyor.

SoFi’nin kripto para hamlesi, özellikle mevcut düzenlemelerle uyumlu ve kurumsal seviyede güvenlik sağlayan altyapı gereksinimleri açısından öne çıkıyor. Şirketin açıklamasına göre, SoFiUSD tamamen ABD Merkez Bankası’nda (FED) tutulan nakit rezervler tarafından destekleniyor. Bunun yanında, şirket her daim bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimlerle rezerv doğrulamasını sürdürüyor.

SoFi, FED destekli nakit rezervlerle güçlendirilmiş ilk stabilcoin’i bankacılık uygulaması üzerinden piyasaya sürerek, geleneksel finans ve kripto varlıklar arasında köprü kurduğunu vurguluyor.

Mini sözlük: SoFi Technologies, merkezi ABD’de bulunan, dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve müşterilerine çevrim içi bankacılık, yatırım ve kredi hizmetleri sunan bir şirkettir. Şirket 2020’de aldığı banka lisansı ve FDIC sigortalı hesaplar gibi özellikleriyle, kripto dahil farklı finansal ürünleri entegre şekilde sunabilmektedir.

Altyapıda regülasyon ve güvenlik öne çıkıyor

Stabilcoin piyasasında bugüne dek öne çıkan Tether (USDT) ve USDC gibi coin’ler ise, genellikle karma varlık havuzları ve geleneksel bankacılık sistemlerinin dışında kalan rezerv modelleriyle çalışıyor. Ancak bu tür yaklaşımlar, regülasyon ve şeffaflık konularında sıkça tartışma yaratıyor.

SoFiUSD’nin ilk günden itibaren FED destekli nakit rezervler ile yedeklenmesi ve düzenli denetim raporlarıyla şeffaflığını sergilemesi, bankacılık standartlarında işleyen ilk stabilcoin altyapısını sunduğunu gösteriyor. Bu hamle, kripto piyasasına yönelik kurumsal sermayenin katılımını artıracak yeni bir zemin de hazırlıyor. ABD Kongresi gündeminde yer alan Clarity Act gibi düzenlemeler halen sonuçlanmamış olsa da, SoFi’nin resmi banka lisansı ve FDIC sigortası, şirketi rakiplerinden farklılaştırıyor.

Kapsayıcı ekosistem ve yeni iş birlikleri

SoFi’nin geliştirdiği Galileo isimli B2B platformu, bugün 160 milyonun üzerinde hesaba hizmet veriyor. Böylece SoFiUSD, sadece SoFi’nin bireysel kullanıcılarına değil, Galileo’yu kullanan diğer kurum ve bankalara da ulaşabiliyor. Özellikle kredi kartı ödemeleri başta olmak üzere çok sayıda kurumsal işlemde SoFiUSD kullanılması öngörülüyor.

Mart 2026’da SoFi, Mastercard ile iş birliğini genişleterek SoFiUSD’nin ödeme aracı ve mutabakat para birimi olarak kullanılabilmesinin önünü açtı. Bankanın kendi kredi ve banka kartı işlemleri SoFiUSD ile kapatılacak. Yakın dönemde şirketin yol haritasında ise, tamamen sigortalı hesaplara dönüştürülebilen tokenize mevduatlar, 7/24 uluslararası para transferi ve borsalarda kurumsal işlemler için listelemeler yer alıyor.

Rekabet ve pazar görünümü

Mevcut durumda, en yüksek piyasa değerine ve likiditeye sahip stabilcoinler USDT ve USDC olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde çoğalan ve büyük bankalar tarafından piyasaya sürülen yeni stabilcoin projeleri, sektörün hem regülasyonlara uyumunu hem de kurumsal kullanım oranını artırabilir. Piyasa analistleri, stabilcoin talebinin artmaya devam etmesiyle birlikte, bankacılık standartlarında güvenli ve şeffaf ürünlerin öne çıkacağını öngörüyor.

StabilcoinRezerv YapısıBlokzincir DesteğiKullanıcı SayısıRegülasyon Statüsü
SoFiUSDTamamı FED nakit rezerviEthereum, Solana14,7 milyon (doğrudan)Banka lisansı, FDIC sigortası
USDTKarma varlık havuzuEthereum, Tron, SolanaMilyonlarcaKripto-native (düzenleme belirsiz)
USDCNakit & kısa vadeli tahvilEthereum, SolanaMilyonlarcaKurumsal, gözetim altında
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
