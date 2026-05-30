Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsadan çıkan token miktarı son 24 saatte 164 milyarı aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 24 saatte $SHIB’da borsalardan 164 milyar token çıkışı oldu.
  • 📊 Ağda işlem hareketliliği sürerken, fiyat kritik destek bölgesine yaklaştı.
  • ⚠️ En kritik durum, borsa net akışındaki azalışın birkaç gün devam edip etmeyeceği olarak öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Shiba Inu‘nun işlem hacimlerinde son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Zincir üstü veriler, kripto para piyasasında popüler olan bu varlığın, borsalardaki net akışında önemli bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Son 24 saatlik dönemde, Shiba Inu’nun toplam borsa net akışı yaklaşık eksi 164 milyar token seviyesine ulaştı. Bu durum, borsalardan çıkan token miktarının, borsalara giren miktardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Net akış verilerindeki değişim
2 Teknik analizde son durum
3 Yatırımcılar için kritik göstergeler

Net akış verilerindeki değişim

Borsa net akışı, kripto paraların merkezi trading platformlarına giren ve çıkan token miktarını ölçerek piyasadaki yatırımcı davranışlarına dair önemli ipuçları veriyor. Negatif net akış, genellikle yatırımcıların varlıklarını borsalardan cüzdanlarına çektiğini ve satış baskısının azaldığını gösterir. Son dönemdeki veriler ise, geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun borsa hareketliliğinin ardından önemli bir dengelenmeye işaret ediyor.

Son 24 saatte Shiba Inu borsalardan yaklaşık 164 milyar token çıkışıyla öne çıkarken, yine de tek bir gün verisinin trendin tamamen değiştiğini göstermediği vurgulanıyor.

Diğer yandan, borsalardaki rezerv miktarı da son bir günde %0,19 azalma kaydetti. Bu gerilemeye karşılık, aktif adres ve transfer hacminde hafif artışlar dikkat çekiyor. Tüm bu göstergeler, fiyat performansı zayıf kalsa da ağdaki genel katılımın korunduğunu gösteriyor.

Teknik analizde son durum

Shiba Inu’nun günlük grafiği incelendiğinde, fiyat hareketinin mart ayından bu yana baskın olan alçalan bir yapı içinde seyrettiği görülüyor. Son dönemde varlık, hem 20 hem de 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmayı başaramadı ve bu önemli ortalamaların altında işlem görüyor.

Mevcut tabloda 0,0000055 dolar seviyesinde kritik bir destek test ediliyor. Teknik göstergeler henüz net bir toparlanma sinyali vermezken, momentuma ilişkin göstergeler ise aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Geçmişteki benzer dönemlerde, Shiba Inu’da kısa süreli tepki yükselişleri yaşansa da, bunlar genellikle kuvvetli bir piyasa katılımı olmadan kalıcı trende dönüşmedi.

Mini sözlük: Net akış, bir varlığın belirli bir süre boyunca borsalara giren ve çıkan toplam miktarının farkıdır. Negatif net akış, daha fazla token’ın borsadan ayrıldığını gösterir ve çoğunlukla satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanır.

Yatırımcılar için kritik göstergeler

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde borsa net akışı verisinin birkaç seans boyunca düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmeyeceğinin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Eğer borsa rezervleri azalmaya devam ederken, aktif adres sayısı aynı kalır ya da artarsa, piyasanın taban oluşturma süreci güçlenebilir.

Bununla beraber, fiyatın mevcut destek bölgesinde tutunması ve önemli direnç seviyelerinin yeniden kazanılması durumunda, ağa geri dönen alıcılar Shiba Inu’da daha güçlü bir toparlanmayı mümkün kılabilir.

GöstergeSon 24 Saatte Durum
Borsa net akışı-164 milyar token
Exchange rezerv değişimi%0,19 azalma
Fiyat aralığı0,0000055 dolar desteği test ediliyor
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu borsalardan 580 milyar token çıktı, spot işlem trafiği yüzde 283 arttı

Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi

SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor

SHIB piyasa değerinde 29. sırada, NEAR kritik farkı kapatıyor

Shiba Inu’dan son 24 saatte 207 milyar token çekildi

Dogecoin, SHIB ve XRP’de destek seviyeleri kritik: 0.00000550, 0.10 ve 1.30 bandı yakın takipte

SHIB borsalarda 81 trilyon sınırına yaklaşırken satış baskısı artıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi
SUI
Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı
Ethereum (ETH)
Kripto paralarda artan gizlilik talebiyle P2P ve DeFi platformlarına ilgi hızla yükseldi
Kripto Para
Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık yasalarında eşitlik talep etti
Kripto Para
Lost your password?