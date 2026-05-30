Shiba Inu’da borsadan çıkan token miktarı son 24 saatte 164 milyarı aştı

Shiba Inu‘nun işlem hacimlerinde son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Zincir üstü veriler, kripto para piyasasında popüler olan bu varlığın, borsalardaki net akışında önemli bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Son 24 saatlik dönemde, Shiba Inu’nun toplam borsa net akışı yaklaşık eksi 164 milyar token seviyesine ulaştı. Bu durum, borsalardan çıkan token miktarının, borsalara giren miktardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

Net akış verilerindeki değişim

Borsa net akışı, kripto paraların merkezi trading platformlarına giren ve çıkan token miktarını ölçerek piyasadaki yatırımcı davranışlarına dair önemli ipuçları veriyor. Negatif net akış, genellikle yatırımcıların varlıklarını borsalardan cüzdanlarına çektiğini ve satış baskısının azaldığını gösterir. Son dönemdeki veriler ise, geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun borsa hareketliliğinin ardından önemli bir dengelenmeye işaret ediyor.

Son 24 saatte Shiba Inu borsalardan yaklaşık 164 milyar token çıkışıyla öne çıkarken, yine de tek bir gün verisinin trendin tamamen değiştiğini göstermediği vurgulanıyor.

Diğer yandan, borsalardaki rezerv miktarı da son bir günde %0,19 azalma kaydetti. Bu gerilemeye karşılık, aktif adres ve transfer hacminde hafif artışlar dikkat çekiyor. Tüm bu göstergeler, fiyat performansı zayıf kalsa da ağdaki genel katılımın korunduğunu gösteriyor.

Teknik analizde son durum

Shiba Inu’nun günlük grafiği incelendiğinde, fiyat hareketinin mart ayından bu yana baskın olan alçalan bir yapı içinde seyrettiği görülüyor. Son dönemde varlık, hem 20 hem de 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmayı başaramadı ve bu önemli ortalamaların altında işlem görüyor.

Mevcut tabloda 0,0000055 dolar seviyesinde kritik bir destek test ediliyor. Teknik göstergeler henüz net bir toparlanma sinyali vermezken, momentuma ilişkin göstergeler ise aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Geçmişteki benzer dönemlerde, Shiba Inu’da kısa süreli tepki yükselişleri yaşansa da, bunlar genellikle kuvvetli bir piyasa katılımı olmadan kalıcı trende dönüşmedi.

Mini sözlük: Net akış, bir varlığın belirli bir süre boyunca borsalara giren ve çıkan toplam miktarının farkıdır. Negatif net akış, daha fazla token’ın borsadan ayrıldığını gösterir ve çoğunlukla satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanır.

Yatırımcılar için kritik göstergeler

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde borsa net akışı verisinin birkaç seans boyunca düşüş eğilimini sürdürüp sürdürmeyeceğinin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Eğer borsa rezervleri azalmaya devam ederken, aktif adres sayısı aynı kalır ya da artarsa, piyasanın taban oluşturma süreci güçlenebilir.

Bununla beraber, fiyatın mevcut destek bölgesinde tutunması ve önemli direnç seviyelerinin yeniden kazanılması durumunda, ağa geri dönen alıcılar Shiba Inu’da daha güçlü bir toparlanmayı mümkün kılabilir.

Gösterge Son 24 Saatte Durum Borsa net akışı -164 milyar token Exchange rezerv değişimi %0,19 azalma Fiyat aralığı 0,0000055 dolar desteği test ediliyor