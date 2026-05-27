SHIB piyasa değerinde 29. sırada, NEAR kritik farkı kapatıyor

Kripto para piyasasında, son günlerde dikkat çekici bir sermaye kayması yaşanıyor. CoinMarketCap verilerine göre, popüler meme tokenlardan Shiba Inu (SHIB), en büyük kripto varlıklar listesindeki sırasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Şu an SHIB’in piyasa değeri 3,24 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve 29. sırada yer alıyor. Ancak teknoloji odaklı bir blok zincir ağı olan NEAR Protocol, 3,19 milyar dolarlık piyasa değeriyle SHIB’i yakından takip ediyor. İki coin arasındaki farkın sadece 50 milyon dolara kadar daralmasıyla rekabet daha da alevlendi.

Memecoin ilgisi zayıfladı, NEAR öne çıkıyor

SHIB’in gerilemesinde en önemli neden, yeni yatırımcıların meme coin sektörüne yeterli ilgiyi göstermemesi olarak öne çıkıyor. 2021’in popüler temalarından SHIB, uzun süredir güçlü bir hikaye yaratamadığı için yatırımcıları çekmekte zorlanıyor. Borsalarda dolaşımda olan 81 trilyon token da satış baskısını artırıyor ve SHIB fiyatında istikrarlı bir yükselişin önüne geçiyor.

Öte yandan NEAR Protocol, blok zinciri teknolojisine yaptığı somut katkılar ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle dikkat çekiyor. Bitwise’ın Avrupa merkezli NEAR Staking ETP’sinin hacmi 40 milyon dolara ulaşırken, vadeli işlem piyasalarında da açık pozisyonlarda rekor seviyelere ulaşıldı. Arthur Hayes gibi sektörün bilinen isimlerinin desteği ve önümüzdeki haziran ayında uygulanacak olan “dinamik yeniden bölme” (dynamic resharding) güncellemesi sayesinde NEAR’a olan talep hızla artıyor.

Mini sözlük: Dinamik yeniden bölme, blok zinciri ağlarının kapasitesini ve verimini artırmak için ağın çalışma şeklini esnek biçimde bölümlere ayırmaya ve talebe göre dağıtmaya imkân sağlayan bir güncelleme türüdür. Özellikle NEAR Protocol gibi ölçeklenebilirlik odaklı platformlarda, işlem hızını ve ağ performansını yükseltmeyi hedefler.

Varlık Piyasa Değeri Mevcut Sıra Öne Çıkan Faktör Token Arzı Shiba Inu (SHIB) 3,24 milyar $ 29 Zayıf yatırımcı ilgisi, yüksek token arzı 81 trilyon NEAR Protocol (NEAR) 3,19 milyar $ 30 Kurumsal talep, teknik güncellemeler Dolaşımda değişken

Sermaye akışları rekabeti belirliyor

Son bir hafta içinde SHIB zaman zaman 30’uncu sıraya kadar gerilerken şu an bir basamak yukarı çıktı. Ancak bu hareketin teknik ve geçici bir tepki olarak görülmesi gerektiği vurgulanıyor. SHIB’in önümüzdeki dönemde kalıcı olarak üst sıralarda kalabilmesi için yeni sermaye girişlerine ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Buna karşın NEAR’ın yatırımcı tabanında genişleme sürerken, özellikle ETF ve ETP ürünleri üzerinden sağlanan talepten dolayı piyasadaki likidite avantajı eline geçirdiği gözleniyor. Haziran ayındaki önemli ağ güncellemesi de ek bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

Memecoin dönemi sona mı eriyor?

Uzmanlara göre, meme coinlerde yaratıcı ve dikkat çekici yeni anlatıların üretilememesi, bu alana yönelik sermaye akışını yavaşlatıyor. NEAR gibi teknik altyapısı güçlü projelerin ise, kurumsal oyuncuların dikkatini daha çok çektiği ve kalıcı yatırımcı ilgisi topladığı görülüyor.

SHIB’in sıralamada yükselebilmesinin, platforma yeni yatırımcı akışına bağlı olacağı; NEAR’ın ise teknik gelişmeler ve kurumsal destekle kısa vadede öne çıkmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Piyasanın genelinde yaşanan değişim, yatırımcıların artık popülerlikten ziyade, somut getiriler ve gelecek vaat eden teknolojik alt yapıyı ön planda tuttuğunu gösteriyor.