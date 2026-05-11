Bitmine ethereum arzının yüzde 5’ine yaklaştı haftalık alım hızını düşürdü

Kurumsal kripto yatırımlarının önemli aktörlerinden Bitmine, Ethereum biriktirme stratejisini güncelliyor. Şirket, geçtiğimiz hafta toplam 26.659 ETH’lik alış gerçekleştirdi. Ancak bu miktar, yılın büyük bölümünde haftalık ortalamanın 100.000 ETH üzerinde seyrettiği alışlara kıyasla ciddi bir yavaşlama anlamına geliyor. Bitmine son satın alımla birlikte 5.206.790 adet Ethereum’a ulaşarak piyasadaki toplam arzın yüzde 4,31’ini elinde bulunduruyor. Şirketin hedefi ise bu oranı yüzde 5’e taşımak.

Hedef Büyüklük ve Stratejide Değişim

Bitmine, ABD merkezli bir halka açık kripto para şirketi olarak 2026 içinde Ethereum toplama hamleleriyle dikkat çekti. Şirketin başkanı Tom Lee, sene başında agresif bir şekilde sürdürülen alım temposunun şimdilik yavaşlatıldığını açıkladı. Lee’ye göre, haftalık alış hızının azaltılmasıyla yüzde 5 barajına ulaşma süresi de temmuz ayına sarkacak.

Şirket, özellikle son aylarda Ethereum piyasasında istikrarlı şekilde alım yaptı. Ocak ayında haftalık 40 bin civarında başlayan alışlar, nisan sonuna gelindiğinde 100 bin seviyesinin üzerine çıktı. 27 Nisan’da yapılan tek seferlik 101.901 ETH alımı, yılın en büyük haftalık işlemlerinden biri oldu.

Lee, şirketin agresif alım stratejisinde bir revizyona gittiğine dikkat çekerek, “Haftalık talebimizi 100 binin üzerinden daha düşük bir seviyeye çekmeye karar verdik. Önceki hızımızla temmuz ortasında yüzde 5 hedefini yakalardık” ifadelerini kullandı.

Bu değişiklik, Bitmine’in yatırım odağında çeşitliliğe yönelebileceğinin işareti olarak görülüyor. Ancak şirketin hangi yeni alanlara yöneleceği henüz netleşmedi.

Staking Gelirlerinde Artış ve Değerleme

Şirket, elindeki Ethereum varlığının yüzde 90’ından fazlasını (4.712.917 ETH) kendi doğrulayıcı ağı olan Made in America Validator Network (MAVAN) ile stake ediyor. Ortalama alış fiyatı 2.366 dolar olan varlıkların toplam değeri yaklaşık 11,1 milyar doları buldu.

Tom Lee, mevcut staking getirisinin yıllık 319 milyon dolar olduğunu, bu rakamın kısa vadeli getiri yüzde 2,86 seviyesinde kalırsa tüm Ethereum portföyünün stake edilmesi halinde 352 milyon dolara çıkabileceğini belirtti.

Lee ayrıca, “Staking gelirimiz yıllık 319 milyon dolara yükseldi. Yedi günlük getiri yüzde 2,86 olursa, tüm portföyü stake edersek gelirin 352 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz” bilgisini paylaştı.

MAVAN platformu başlangıçta yalnızca Bitmine için geliştirilmişti, ancak şirket kurumlar ve saklama hizmeti sunanlar için platformu açmayı planlıyor.

Portföy Dağılımı ve Sektördeki Konumu

Bitmine’in toplam portföy büyüklüğü 10 Mayıs 2026 itibarıyla 13,4 milyar dolar seviyesinde. Şirketin portföyünde Ethereum haricinde 201 adet Bitcoin, Eightco Holdings’te 88 milyon dolarlık, Beast Industries’te ise 200 milyon dolarlık pozisyonlar var. Dikkat çeken bir başka veri de elde tutulan 775 milyon dolarlık nakit rezervi.

Bitmine, elindeki Ethereum miktarı ile kurumsal yatırımcılar arasında dünya lideri oldu. Kurumsal kripto portföy büyüklüğünde ise Strategy Inc. firmasının ardından ikinci sırada yer alıyor. Strategy Inc. hâlihazırda 818.334 adet Bitcoin barındırıyor; bu varlıkların piyasa değeri 66,6 milyar doları buluyor.

Tom Lee, son dönemde Ether fiyatındaki toparlanmaya, yazılım hisselerindeki yükselişlerin eşlik ettiğini ve bunun yeni bir “kripto baharı”nın başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Lee, “Ethereum mayıs ayı sonunda 2.100 doların üzerinde kapanırsa, bu üst üste üçüncü aylık yükseliş olacak. Böyle bir tablo bugüne kadar hiçbir ayı piyasasında görülmedi. Bu da kripto baharının geldiğini onaylayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum’un uzun vadede cazibesini sürdüreceğini aktaran Lee, blokzincir tabanlı tokenizasyonun küresel finans kurumlarında yaygınlaşmasını ve herkese açık, güvenilir ağlara ihtiyaç duyan yapay zeka sistemlerinin büyümesini temel etmenler arasında gösterdi.

Bitmine, 2026 yılı nisan ayında ABD borsalarındaki ikinci seviye olan NYSE American’dan ana New York Borsası’na yükseldi. ‘BMNR’ koduyla işlem gören hisseler, mayıs başındaki beş günlük süreçte 816 milyon dolarlık ortalama günlük işlem hacmine ulaştı ve ABD’de en çok işlem gören 149’uncu hisse oldu.