Bitcoin 82 bin doları test ettikten sonra 81 bin dolar civarına çekildi

Bitcoin piyasası son günlerde dalgalı bir seyir izledi. Fiyat, 82 bin dolar seviyesini test ettikten sonra 81 bin dolar civarına geri çekildi. Jeopolitik riskler ise yüksek seviyesini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu son karşı teklife olumsuz yanıt verdi. İran devlet medyası, Tahran’ın talepleri arasında savaş tazminatları, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik talebi ve ABD yaptırımlarının sona erdirilmesinin yer aldığını duyurdu.

Küresel Etkiler ve Bitcoin’e Yönelik Talep

Piyasa analizleri, Bitcoin’in hızlı toparlanmasında birden çok faktörün etkili olduğuna işaret etti. Spot Bitcoin ETF ürünlerine yönelik yeni girişler, kurumsal alımların artışı, büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırması ve ABD’de dijital varlık piyasası konusunda daha fazla yasal netlik beklentisi bu gelişmelere katkı sağladı. CoinShares verilerine göre, geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerine toplamda 857,9 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bunun 706,1 milyon doları Bitcoin’e yöneldi ve yıl başından beri gelen toplam giriş 4,9 milyar dolara ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’leri, 623 milyon dolarlık net girişle son altı haftadır art arda pozitif inflow kaydetti. Bu tablo, özellikle kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, kısa vadeli yatırımcıların kar almak için 80 bin dolar seviyelerinde satış yaptığı gözlendi.

İki günlük çıkış serisi ise piyasanın bir bölümünde hızlı hareket eden yatırımcıların pozisyonunu azalttığına işaret ederken, orta ve uzun vadeli oyunların hala güçlü kaldığı belirtiliyor.

Ethereum, Solana ve XRP’ye İlgi

Kurumsal yatırımcıların ilgisi yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Geçen hafta Ethereum ETF’lerine 70,49 milyon dolarlık giriş oldu. Özellikle BlackRock’ın Ethereum ETF’si olan ETHA’da 100 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu durum, Ethereum’a olan talebin büyük ölçüde birkaç ana üründe yoğunlaştığını gösteriyor.

Solana ve XRP de yatırımcıların dikkatini çekti. Spot Solana ETF’lerinde 39,23 milyon dolarlık net giriş saptanırken, spot XRP ETF’lerine 34,21 milyon dolarlık sermaye girişi oldu. Risk iştahının arttığı bu dönemde, yatırımcıların Bitcoin dışındaki yüksek oynaklığa sahip kripto paralara yöneldiği gözlemlendi.

Teknik Görünüm ve Öne Çıkan Göstergeler

Zincir üstü veriler de piyasadaki iyileşmeye işaret ediyor. Bitcoin’in düzeltilmiş harcanan çıktı kar oranı (SOPR), 1 Mayıs’tan bu yana dokuz gün üst üste 1,0’ın üzerinde kaldı. Bu gösterge, yatırımcıların zincir üstünde ortalamada karlı satış yaptığını ortaya koyuyor. Son dokuz günlük bu eğilim, Ekim-Kasım 2025 döneminden bu yana görülen en güçlü karlılık dizisi olarak değerlendirildi.

Analist CW, Bitcoin boğa-ayı döngü göstergesinde de yeni bir erken boğa sinyali verildiğini belirtti. Bu tip bir işaret, en son 2023 başında görülmüştü. CW, önceki döngülerde bu sinyallerin her zaman sert yükselişe yol açmadığını, fakat mevcut durumda büyük yatırımcıların ellerindeki Bitcoin miktarının zirveye yakın olduğunu ekledi.

Düzenleyici alandaki gelişmeler de piyasada umutları artırdı. ABD’de dijital varlık piyasasına ilişkin yasal çerçeve oluşturacak olan Digital Asset Market Clarity Act’in bu hafta Senato Bankacılık Komitesi’nde görüşülmesi bekleniyor. Tasarı, kripto paralara ilişkin federal düzenlemeleri netleştirirken, denetim görevini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasında paylaştıracak. Piyasa katılımcıları, bu düzenlemenin kurumsal yatırımcıları cesaretlendirebileceğini düşünüyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD enflasyon, üretici fiyat ve perakende satış verileri ile OPEC’in aylık raporu ile birlikte, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in Pekin’de yapacağı görüşme de piyasaların odak noktası olarak öne çıkıyor. Bu toplantının ayrıca ticaret, ulusal güvenlik, nadir toprak elementleri ve Orta Doğu’ya dair başlıklarla ilgili olacağı aktarıldı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşında sona yaklaşıldığını ve bu atmosferde Bitcoin’in yükselişe geçmeye hazırlandığını vurguladı.

Teknik analizde ise Bitcoin’in 79.100 ile 80.600 dolar aralığında güçlü destek bulduğu belirtiliyor. Ana direnç 86.500 dolar seviyesinde. Bu bandın aşılması halinde 90 bin dolar seviyesine doğru bir hareketlenme bekleniyor. Ancak destek kaybedilirse fiyatın tekrar 73.400 dolar seviyesine çekilebileceği öngörülüyor.