Bitcoin, Ortadoğu Krizinin Ardından Hızlı Yükselişle Kayıplarını Sildi

Bitcoin, Ortadoğu’da yaşanan askeri gerilimin yol açtığı sert değer kaybının ardından, kısa sürede toparlanarak kayıplarını geri aldı. Kripto para, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları sonrası dalgalanma yaşadıktan sonra hızlı bir yükseliş gösterdi.

Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Bitcoin Fiyatındaki Dalgalanma

Cuma günü akşam saatlerinde ABD ve İsrail’in İran’da çeşitli askeri hedeflere yönelik hava operasyonu gerçekleştirdiği haberleri piyasaya yansıdı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in operasyonlar sırasında öldürüldüğüne yönelik iddialar, devletin en üst düzey askeri kadrosundan kayıplar olduğu yönündeki bilgilerle desteklendi. İran, bunun karşılığında İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde ABD kaynaklı varlıklara yönelik misilleme saldırıları başlattı. Bu gelişmelerin ardından başta Tahran olmak üzere birçok kentten patlama haberleri geldi, çeşitli havaalanlarında uçuşlar durduruldu.

Yatırımcılar ve Piyasalarda Yüksek Volatilite

Askeri gerilimin ilk dalgası sırasında Bitcoin’in fiyatı 63 bin dolar seviyesine kadar düştü. Piyasalardaki paniğin azalması ve çatışmanın kontrol altına alınacağına dair beklentilerin artması sonrası kripto paranın değeri yeniden yükselişe geçti. Ertesi sabah itibarıyla Bitcoin, 68 bin dolar civarında denge buldu ve bir günde yaklaşık 5 bin dolarlık bir değer kazanımı gösterdi.

Bu dalgalanma kaldıraçlı işlemlerde büyük kayıplara yol açtı. CoinGlass verileri, son 24 saat içinde yaklaşık 157 bin traderın pozisyonunu kaybettiğini ve toplamda 657 milyon dolarlık tasfiyenin gerçekleştiğini gösterdi. Hem uzun hem de kısa pozisyonlar benzer oranda zarar gördü.

Bölgedeki askeri ve siyasi sürecin nasıl şekilleneceği, Bitcoin ve genel olarak piyasalar için kısa vadede belirsizlik yaratıyor. Ekonomik aktörler ve hükümetler, gerilimin daha da artıp artmayacağını yakından izliyor.

Kripto para piyasası ilk etapta geleneksel riskli varlıklar gibi hareket etti; jeopolitik riskin yükselmesiyle satışlar hızlandı ancak daha sonra yatırımcıların olası bir tansiyon düşüşünü fiyatlamaya başlamasıyla birlikte güçlü bir toparlanma yaşandı.

Kripto piyasası yorumcusu Ash Crypto, bu yükselişte yatırımcıların çatışmanın uzun vadeye yayılmayacağına dair beklentilerini fiyatladığını ve şiddetin azalmaması halinde Bitcoin’in kazançlarını koruyabileceğini ifade etti.

Şubat Ayında Zayıf Seyir Sürerken, Gözler Gelişmelerde

Hızlı toparlanmaya rağmen Bitcoin’in genel görünümü zayıf seyrediyor. Şubat ayı fiyat performansı, yıl bazında üçüncü en kötü Şubat olarak kayıtlara geçti. Sadece 2014 ve 2025 yıllarında daha büyük düşüşler yaşandı.

2026’nın ilk çeyreği geride kalırken, Bitcoin yıl başından bu yana yüzde 23’e yakın değer kaybıyla, son yılların en zayıf ilk çeyrek performanslarından birini gösterdi. Son dönemde fiyatlarda teknik seviyeler kadar haber akışı ve anlık gelişmeler etkili oluyor. Yeni bir askeri hareketlilik veya diplomatik gelişme, fiyatın yönünü kısa sürede değiştirebiliyor.

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, Bitcoin’in geleceğiyle ilgili tartışmaya katkı sundu. Bitcoin’in onlarca yıl çalışmaya devam edebileceğini ancak küresel çapta bir değer saklama aracı ve ödeme sistemi olamayacağını savundu. Ayrıca, kurumsal ilginin ve borsa yatırım fonu girişlerinin istikrar için yeterli olmayabileceğini, net bir kullanım senaryosu oluşmazsa ileride sadece küçük gruplar tarafından kullanılabileceğini öne sürdü.