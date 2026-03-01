Winvest — Bitcoin investment
Ethereum’da Akıllı Hesaplar ve Censorship-Resistance Gündemde: Hegota Güncellemesiyle Yeni Dönem

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum’da akıllı hesapların Hegota güncellemesiyle gelmesine işaret etti.
  • Yeniliklerle cüzdanlar programlanabilir uygulamalara dönüşerek kullanım kolaylığı sağlanıyor.
  • FOCIL yükseltmesiyle sansür direncinin ve ağın tarafsızlığının artırılması amaçlanıyor.
Ethereum kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, uzun süredir gündemde olan “account abstraction” yani akıllı hesaplar özelliğinin önümüzdeki yıl Hegota adlı ağ güncellemesiyle birlikte hayata geçebileceğini belirtiyor. Hesap soyutlama olarak da bilinen bu yaklaşım, Ethereum cüzdanlarının işlevselliğini önemli ölçüde dönüştürmeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 Hesap Soyutlama ile Cüzdanlar Programlanabilir Uygulamalara Dönüşüyor
2 Yeni Güvenlik ve Gizlilik Araçlarıyla Kullanıcı Dostu Bir Ethereum Hedefleniyor
3 FOCIL Yükseltmesi ve Senzür Direncinin Güçlendirilmesi

Hesap Soyutlama ile Cüzdanlar Programlanabilir Uygulamalara Dönüşüyor

Buterin’in verdiği bilgilere göre, EIP-8141 numaralı yeni bir teklif ile birlikte hesap soyutlama Ethereum’da uygulanabilir noktaya ulaştı. Bu teknik değişiklik, cüzdanların programlanabilir uygulamalar gibi çalışmasını sağlıyor ve işlemler artık özel anahtar imzasına dayalı tek bir adımdan çıkarak çok aşamalı bir yapı kazanıyor.

Bu yeni modelde, işlemler “frame” adı verilen yapılarla parçalara ayrılıyor ve her bir aşamada yetkilendirme, yürütme ve ücret ödemesi ayrı ayrı kontrol edilebiliyor. Böylece çoklu imza desteği, anahtar değişimi, kurtarılabilir cüzdanlar ve kullanıcı adına taraflarca işlem sponsorluğu gibi olanaklar sağlanıyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise kullanıcıların işlem komisyonlarını yalnızca Ether ile değil, farklı kripto paralarla da ödeyebilmesi. Akıllı kontrat tabanlı ödeme çözümleri ile başka tokenlarla da gaz ücreti seçenekleri getiriliyor ve bu da kullanıcı deneyimini esnekleştiriyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik Araçlarıyla Kullanıcı Dostu Bir Ethereum Hedefleniyor

Vitalik Buterin, merkezi aracıların devre dışı bırakılmasının Ethereum’un tasarım felsefesiyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Yaklaşmakta olan güncelleme ile birlikte, özellikle gizlilik araçları ile çalışan kullanıcılar için kullanım kolaylığı artıyor.

Mevcut yapıda, gizlilik protokolleri genellikle kamuya açık işlem yayıncılarını kullanmak zorunda kalıyor ve bu durum süreçte sürtünmelere yol açıyor. Ancak ağ güncellemesiyle birlikte, genel amaçlı bir mempool sistemi bu aracı katmanı ortadan kaldırarak gizlilik odaklı protokoller için daha sorunsuz bir altyapı sunacak. Böylece Railgun ve Tornado Cash benzeri uygulamalarda işlem yürütülmesi pratikleşiyor.

Yenilikler hem mevcut hem de yeni hesaplarda etkin olacak şekilde tasarlanıyor. Geliştiriciler ise otomasyon, planlanmış işlemler ve karmaşık kontrat etkileşimlerinin cüzdan seviyesinden yönetilmesinin önünü açıyor.

Buterin ayrıca uzun vadeli yol haritasında, ağın kuantum dirençli korumalara sahip olmasını hedefliyor. Gelecekte, doğrulayıcı imzaları, saklanan veriler, kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleri ve sıfır bilgi ispatları için gelişmiş güvenlik tedbirleri entegre edilmeye hazırlanıyor.

FOCIL Yükseltmesi ve Senzür Direncinin Güçlendirilmesi

Geçtiğimiz hafta Vitalik Buterin, 2026 yılında planlanan Hegota hard fork’u kapsamında geçmesi beklenen Fork-Choice Enforced Inclusion Lists (FOCIL) yükseltmesini desteklediğini ifade etti.

Bu düzenleme, doğrulayıcıların tüm geçerli işlemleri bloklara eklemesini zorunlu hale getirerek Ethereum ağının tarafsızlığını artırmayı amaçlıyor. Daha önce bazı doğrulayıcıların Tornado Cash gibi yaptırıma tabi hizmetlerle ilişkili işlemleri filtrelemesi merkeziyet endişesi doğurmuştu. FOCIL ile birlikte, geçerli işlemleri bloklara eklemeyen doğrulayıcıların blokları geçersiz sayılacak ve böylece tüm işlemlerin belirli bir sürede tamamlanması güvence altına alınacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

