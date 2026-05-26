Ethereum’da 2.400 dolar seviyesinde satış duvarı, 2.026 dolar Fibonacci desteği kritik eşik oldu

Ethereum fiyatı, kısa vadede 2.400 dolar seviyesinde oluşan büyük satış duvarı ile 2.026 dolar civarındaki majör Fibonacci destek alanı arasında sıkışmış durumda. Kripto piyasasında spot ve vadeli işlemleriyle öne çıkan Ethereum, son haftalarda satış baskısı altında hareket ediyor.

Kritik Satış Baskısı: Coinbase Balinaları ve 2.400 Dolar Direnci

Analist CW’nin X’te paylaştığı grafiklere göre, Coinbase borsasında işlem yapan büyük yatırımcılar 2.400 dolar seviyesinde ciddi büyüklükte satış emirleri yerleştirdi. Bu seviyedeki yüksek satış emri hacimleri, fiyatın yukarı yönlü tepkilerini frenliyor. Ancak analist CW, bu yatırımcı gruplarının henüz gerçek anlamda satış yapma eğilimi göstermediğini özellikle vurguladı.

Grafikte Ethereum fiyatının şu an için 2.100 dolar bandında, satış duvarının epey altında hareket ettiği görülüyor. 2.400 dolardaki yoğunlaşmış satış emirleri, ileri dönük yükseliş denemelerinde güçlü bir direnç oluşturabilir.

Analist CW, “Bu yapı, büyük emirlerin fiyatın üzerine yerleştirilmesiyle yukarı yönlü hareketin şimdiden baskı altına alındığı anlamına geliyor. Yatırımcılar genellikle bu tür direnç alanlarını yakından izliyor” şeklinde değerlendirme yaptı.

CW, emrin yerleştirilmesiyle fiili satışın farklı şeyler olduğunun altını çizdi. Yani, Coinbase’deki balinalar mevcut pozisyonlarını henüz eritmedi, yalnızca yukarı her hamleyi sınırlayacak bariyerler kuruyor.

Yine aynı grafikte, fiyatın altında 2.000 dolara yakın seviyelerde yeşil destek bölgeleri dikkat çekiyor. Bu bölgeler yüksek alım emirlerinin toplandığı alanlar olarak öne çıkıyor. Eğer Ethereum’un fiyatı düşüşünü sürdürürse, bu destek hatları test edilebilir.

Şimdilik ana odak noktası, 2.400 dolardaki satış duvarı olarak gösteriliyor. Ethereum’un burayı test edebilmesi için ise güçlü alıcı desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Mini sözlük: Balina, kripto piyasalarda çok büyük miktarlarda coin veya token bulunduran ve alım-satım işlemleriyle fiyatta ciddi dalgalanma yaratabilen kurumsal ya da bireysel yatırımcı.

Fibonacci Desteği: Piyasa Korkuda, Ethereum Son Hat üzerinde

The Great Mattsby’nin paylaştığı haftalık Ethereum grafiğine göre, piyasa hissiyatı oldukça zayıflamış durumda olmasına rağmen fiyat yapısı bozulmuş değil. ETH, 0.786 Fibonacci düzeltme seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Bu seviye 2.026 dolar civarında yer alıyor ve büyük destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Long-term grafikte Ethereum, kısa vadede başarısız yukarı kırılma denemelerinden sonra geniş bir yatay aralıkta hareket etti. Son tepe noktası yaklaşık 4.868 dolarda oluşmuştu; fakat fiyat, bu seviyeden geri çekilerek orta aralıklarda konsolide oldu.

Analist bu bölgenin güçlü bir teknik savunma noktası olduğuna işaret etti. Haftalık grafikte kırmızı bir çizgiyle gösterilen alan, alıcıların savunma hattı olarak değerlendiriliyor. Fiyat buranın aşağısına inmezse, ilerleyen günlerde yeniden yukarı yönlü hareket alanı bulunuyor.

The Great Mattsby, “Destek halen çalışıyor ve piyasa korku içinde. Bu koşullarda, fiyatın bu desteğin üzerinde tutulmaya çalışılması dikkat çekici” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer şekilde, ana Fibonacci desteğinin kaybedilmesi halinde haftalık grafikte bir sonraki önemli teknik alan 1.017 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu da çok daha keskin bir düşüş riskine işaret ediyor.

Şu an için, Ethereum’un teknik karar aşamasında olduğuna inanılıyor. Destek korunduğu sürece yukarı tepkilerin önü açılabilir; aksi takdirde, geniş bir aşağı aralık gündeme gelebilir. Piyasa duyarlılığının çok olumsuz olduğu bu noktada, destek hattının korunması kritik öneme sahip.

Seviye Açıklama Fiyat Satış Duvarı Coinbase üzerinde büyük balina emirleri 2.400 dolar Fibonacci Ana Destek 0.786 seviyesi 2.026 dolar Büyük Destek (alt seviye) Sonraki teknik alan 1.017 dolar Önceki Zirve Son büyük direnç 4.868 dolar