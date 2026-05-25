Ethereum Foundation kendi rolünü savundu, ETH fiyatına odaklanmayacak

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, Ethereum Foundation hakkındaki eleştirilere yanıt vererek bu kurumun ekosistemin merkezi olmadığını ve ETH fiyat performansına odaklanmasının beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

X platformunda yaptığı detaylı bir açıklamada Buterin, Foundation’ın, Ethereum’un genel yönünü belirleyen merkezi bir otorite gibi değil; dağıtık yapının yalnızca bir katılımcısı olarak konumlandığını belirtti. Bu açıklamalar, son dönemde Ethereum topluluğunda, özellikle ETH’nin rakip blokzincirlerle rekabette zorlandığı ve tokenomikler konusunda eleştirilerin arttığı bir ortamda geldi.

ETH fiyatı ve Foundation’ın rolü

Buterin’in mesajında vurgulanan temel nokta, Foundation’ın uzun vadeli araştırmalar, siber güvenlik, merkeziyetsizleşme ve açık kaynak geliştirme gibi konulara öncelik vermesi oldu. Kurumun kısa vadeli piyasa hareketlerine ya da ETH fiyatındaki dalgalanmalara odaklanma niyetinde olmadığı net şekilde aktarıldı.

Ayrıca Foundation’ın elindeki ETH miktarının görece küçük olduğu da kaydedildi. Buterin, Foundation’ın dolaşımdaki ETH arzının yalnızca %0,16’sını tuttuğunu, diğer büyük kripto projelerinde vakıf hazine oranlarının genellikle %10 ila %50 arasında değiştiğini ifade etti.

“Foundation’ın görece küçük bir hazineyle çalışması bilinçli bir tercih. Ana felsefemiz ekosistemi merkezi bir yapıdan uzak tutmak,” mesajında öne çıktı.

Buna ek olarak, ilerleyen dönemde Foundation’ın ETH satışlarını azaltıp mevcut hazineyi daha uzun vadeli projeler ve araştırmalar için korumayı hedeflediği de belirtildi.

Stake işlemleri ve fon yönetimi

Mayıs ayında Foundation, Lido platformunda tutulan 21.270 ETH’yi çekti. Bu varlıklar artık staking getirisi sağlamasa da, bu adımın doğrudan ETH satışı anlamına gelmediği vurgulandı. Bu hamle daha çok uzun vadeli bir hazine stratejisi kapsamında yorumlandı.

Son aylarda bazı büyük ETH sahiplerinin pozisyonlarını kapatması ve çeşitli önemli çalışanların Foundation’dan ayrılması, Ethereum çevresinde farklı tartışmaları gündeme taşıdı.

Dencun güncellemesi ve topluluk tartışmaları

Mart 2024’te devreye alınan Dencun güncellemesiyle Layer 2 işlemlerinde ücretler ciddi şekilde azaldı. Ancak bu yenilik, Ethereum ana zincirinde elde edilen gelirin düşmesine yol açtı. Analistler, Foundation’ın bu kararla ekosistem ölçeklenmesi ve kullanıcı deneyimini, kısa vadeli tokenomik kaygıların önünde tuttuğunu düşünüyor.

“Foundation’ın önceliği hızlı fiyat artışı veya yüksek işlem hızı sunmak değil; güvenlik ve dirençli bir altyapı oluşturmak,” değerlendirmesi haber analizlerinde öne çıkıyor.

Tüm tartışmalara rağmen Foundation, diğer yüksek performanslı blokzincirlerle doğrudan rekabete girmeyeceğinin ve temel öncelikleri değiştirmeyeceğinin sinyalini veriyor.

Geleneksel teknoloji vakıflarıyla Ethereum arasındaki fark

Ethereum Foundation’ın yaklaşımı, Linux Foundation veya Mozilla Foundation gibi büyük açık kaynak kuruluşlarının modelini andırıyor. Bu kurumlar, kendi ekosistemleri üzerine inşa edilen ticari girişimlere doğrudan müdahale etmiyor ya da piyasa performansına odaklanmıyor.

Ancak Ethereum ekosisteminde, ETH’nin hem ağ için kullanım aracı hem de spekülatif bir finansal ürün olması nedeniyle Foundation üzerinde sürekli bir fiyat desteği baskısı oluşuyor. Buna rağmen, kurum doğrudan piyasa operasyonlarından kaçınıyor ve zaman zaman ETH varlıklarını, örneğin Aave ve Compound gibi protokollerde değerlendirerek tasarruf odaklı stratejiler izliyor.

Mini sözlük: Dencun güncellemesi, Ethereum ana ağında 2024 yılında aktif edilen, özellikle Layer 2 işlemlerde ücretleri düşüren ve ağın daha ölçeklenebilir hale gelmesini sağlayan bir yazılım yükseltmesidir.

Son Lido’dan ETH çekimi de bu uzun vadeli hazine politikası kapsamında görülüyor; önemli bir politika değişikliği anlamına gelmiyor.