Ethereum uzun vadeli destek bölgesinde kritik sınırda

Ethereum, son dönemde önemli bir destek bölgesinde işlem görüyor. Hem teknik analiz uzmanı Crypto Patel’in hem de piyasa analisti Investor Jordan’ın paylaşımları, fiyatın uzun vadeli yükseliş kanalının alt sınırında seyrettiğine işaret ediyor. Piyasanın odağı ise, Ethereum’un bu bölgede tutunup tutunamayacağı ve yeni bir fiyat döngüsünün ne zaman başlayacağı sorusu üzerinde toplanıyor.

Fiyat ve destek seviyeleri

Crypto Patel’in iki haftalık grafik analizine göre Ethereum, $2.093 seviyesinde işlem görürken, son iki haftada yaklaşık %11,69’luk bir değer kaybı yaşadı. Fiyat, $2.006’ya kadar gerileyerek, teknik olarak önemli bir birikim (accumulation) alanına yaklaştı. Bu birikim bölgesi $1.600 ile $2.000 arasına denk geliyor ve Patel, bu aralığın özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için giriş fırsatı sunduğunu belirtiyor.

Crypto Patel tarafından paylaşılan grafiğe göre, “Yeşil alan, fiyat yapısı korunduğu sürece yatırımcıların uzun vadeli pozisyon arayışında olabileceği birikim bölgesi olarak öne çıkıyor.”

Ayrıca, grafikte $850 ila $1.000 seviyelerinde ikinci bir destek bandı da öne çıkıyor. Bu aralık, fiyatın mevcut birikim alanının altına sarkması halinde devreye girecek güçlü bir destek konumu sunuyor.

Yükseliş kanalı ve ileriye dönük hedefler

Ethereum’un fiyat hareketi uzun süredir yükselen bir kanal içinde devam ediyor. Son gelişmeler ışığında, fiyat kanalının alt sınırına yaklaşmış durumda. Bu bölge, Ethereum için bir sonraki büyük hareketin başlangıç noktası olarak görülüyor.

Crypto Patel’in grafiğinde, bu birikim alanından itibaren olası iyileşme rotası da gösteriliyor. İlk önemli direnç hedefi $10.000 seviyesinde bulunuyor. Ardından da $25.000 ve $50.000 gibi önemli orta ve uzun vadeli hedefler takip ediliyor. Tabii bu seviyelere ulaşılabilmesi için fiyatın önce mevcut yapıyı koruyup, üst direnç bölgelerini kırması gerekecek.

Mini sözlük: Akümülasyon (Birikim) Bölgesi, teknik analizde yatırımcıların alım yapmayı tercih ettiği ve genellikle fiyatın yatay seyrettiği, büyük bir fiyat hareketinden önce gelen bölgeleri ifade eder. Bu alanlar, uzun vadeli diplerin oluşmasında kritik rol oynayabilir.

Fiyat Bölgesi Destek/Direnç Özelliği Kaynak $1.600–$2.000 Ana akümülasyon Crypto Patel $850–$1.000 Güçlü destek Crypto Patel $10.000 / $25.000 / $50.000 Uzun vadeli hedef Crypto Patel $1.400 Logaritmik destek Investor Jordan $1.000–$1.500 Yıllık potansiyel dip Investor Jordan

Logaritmik trend ve yeni dip beklentileri

Investor Jordan’ın paylaştığı haftalık grafikte ise Ethereum, daha önce çeşitli döngülerde test edilen uzun vadeli logaritmik trend bandına yaklaşmış durumda. $1.400 seviyesi, bu trend çizgisinin güncel olarak ön plana çıkan noktası. Jordan’a göre Ethereum bu banda doğru geri çekilebilir ve bu seviyeden güçlü tepkiler gelebilir.

Investor Jordan, “Grafikte dikkat çeken nokta, geçmiş döngülerde bu bandın alt sınırına yapılan temasların ardından genellikle yukarı yönlü hareketlerin başlaması. Şu anda fiyatın yeniden aynı destek bölgesine yaklaştığı görülüyor.” şeklinde bir değerlendirme paylaşmıştı.

Jordan, yıl içinde $1.000–$1.500 aralığında bir fiyat seviyesi görülmesinin de mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak kesin bir dip noktası sinyali vermekten özellikle kaçınıyor ve bu bölgede yeni bir döngünün tetiklenebileceğine dikkat çekiyor.

Yakın ve uzun vadeli riskler

Ethereum’un kısa vadede $1.600–$2.000 bandında tutunması önem taşırken, aşağı yönlü hareketlerde $1.400 ve daha sonra $1.000–$1.500 aralığı kritik destek olarak izlenecek. Uzmanlar, hem teknik göstergeler hem de piyasa psikolojisinin fiyat üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Fiyatın mevcut kanal içinde kalmayı sürdürmesi halinde, yukarıda belirtilen orta ve uzun vadeli hedeflerin geçerliliğini koruduğu ifade ediliyor. Ancak, olası bir destek kırılımında daha alt seviyelerin test edilmesi de mümkün.