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ETH 5.000 Dolar Olur Mu? 100 Milyona Ulaşan Metrik Umut Verici

Özet

  • Ethereum ağındaki sıfırdan büyük bakiyeye sahip adreslerin sayısı 100 milyonu aştı.
  • Yeni benimseyenlerin oranı hızla artıyor.
  • On-chain veriler ve BTC hareketi ETH fiyatının 1.900 dolar direncini hedefleyebileceğini gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:45
19 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı 28.300 dolarlık direnç bölgesini desteğe çevirmek için mücadelesini sürdürüyor. Aynı zamanda ETF başvuruları güncelleniyor ve SEC ile iletişim kurmayı başaran potansiyel ihraççılar yatırımcıların umutlarını artırıyor. Ether özelinde yükseliş hissiyatını destekleyen başka bir gelişme daha yaşandı.

Ethereum Adresleri Rekor Kırdı

Ortadoğu’daki gerilim artmaya devam ederken petrol fiyatı yeniden hareketlendi. Fed toplantısı da yaklaşıyor ve son gelen veriler pek iyi değildi. Ancak piyasa hissiyatını besleyen potansiyel spot BTC ETF onayı Ether yatırımcılarını da heyecanlandırdı.

On-chain verilerin öneminden sıklıkla bahsediyoruz. 15 Eylül 2022’de gerçekleşen Merge ile enerji tüketimi %99,988 oranında azaldı ve ağ negatif enflasyon dönemine geçti. Ancak ortalama işlem ücretlerinin 3 yılın dibine gerilemesiyle kısa süreli enflasyonist dönem başladı. Tüm bu gelişmelere rağmen Ethereum ağındaki sıfırdan büyük adreslerin sayısı 100 milyon eşiğini geçti.

IntoTheBlock tarafından derlenen on-chain verilere göre Ethereum 16 Ekim’de sıfırdan büyük adresler metriğinde yeni bir rekora imza attı. 15 Eylül 2022 tarihinde sıfırdan büyük adresler 57,6 milyon civarındayken aradan geçen yaklaşık 13 ayda 100 milyona ulaştı.

Ethereum (ETH) Yorumları

Sıfırdan büyük bakiyeye sahip olan adreslerle birlikte “Yeni Benimseyenlerin Katılım Oranı” da artmaya devam ediyor. Ağdaki işlemler azalmış olsa da kullanıcı sayısındaki artış ve makro cephedeki olumsuzlukların ortasında 1.500 dolar desteğinin başarıyla korunuyor olması ETH yatırımcıları için olumlu bir gelişmedir.

On-chain veriler ETH fiyatının 5.000 dolar hedefli güçlü bir ralli başlatabileceğini söylüyor. Ancak bunun için ana satış duvarı olan 1.900 dolar direncinin hızla aşılması gerek. On-chain verilerdeki artış devam ederse ağ katılımcıları zorlu dirençleri aşacak gücü toplayabilir.

Bu da ETH fiyatını orta ve uzun vadede 1.900 dolar direncinin üzerine taşır. Ancak BTC fiyatındaki potansiyel ani düşüşle 1.500 dolar desteğinin kaybedilmesi zıddı yönde 1.400 dolarda daha derin bir yerel dip doğurabilir.

Özetle ETH fiyatı için on-chain veriler destekleyici görünürken BTC fiyatının genel piyasa hissiyatın pozitifte tutması gerek.

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