HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE kısa sürede %90 yükseldi, dev ETF’lere 80 milyon dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 HYPE ETF’lerine 80 milyon dolar giriş yapıldı.
  • Kurumsal yatırımcılar $HYPE özelinde DeFi platformlarına ilgi gösteriyor.
  • Fiyat son günlerde 61 dolarda dengelendi ve %90’a yakın artış kaydedildi.
  • ⚡ Kritik durum: Yüksek değerleme ve regülasyon, kısa vadede dikkatle izlenmeli.
Kripto para piyasasında Hyperliquid platformunun yerel token’ı HYPE, son dönemin en dikkat çeken varlıklarından biri haline geldi. Yılın başından bu yana çıkışını sürdüren HYPE, arka arkaya yeni ekonomik ürünlerle hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların ilgi odağına yerleşti. Bitwise tarafından sunulan BHYP ve 21Shares’ın THYP isimli ETF’leri, piyasaya sürülmelerini takip eden kısa süre içinde toplamda 80 milyon doları aşan net giriş elde etti.

İçindekiler
1 ETF talebinde hızlı artış
2 Fiyat hareketi ve teknik görünüm
3 Değerleme ve düzenleme riski

ETF talebinde hızlı artış

Hyperliquid platformuna endeksli ETF’lerde kaydedilen talep, piyasanın büyük oyuncuları arasında HYPE’a yönelik ciddi bir beklenti oluştuğunu gösteriyor. Söz konusu fonlar, ilk birkaç işlem gününde gün başına 10 ila 25 milyon dolar arasında değişen girişlerle öne çıktı. ETF ürünleri geleneksel finans kullanıcıları için HYPE’a ulaşmayı kolaylaştırırken, özellikle merkeziyetsiz finans araçlarına doğrudan erişimi olmayan kurumsal yatırımcıların da piyasada yer almasına imkan tanıyor.

Bitwise’ın BHYP ve 21Shares’ın THYP ETF’leri, mayıs ayının son haftasında toplamda 80 milyon doları aşan net girişe ulaştı. Wall Street’in HYPE tabanlı ürünlere hızlı bir şekilde ilgi göstermesi, ekosistemdeki beklentinin altını çizdi.

HYPE, bu girişlerle ADA, DOT ve AVAX gibi bir dönem “mavi çip” olarak kabul edilen büyük altcoin’lerin önünde konumlandı. Bu üç altcoinde önceki zirvelerle karşılaştırıldığında yüzde 80-90’ı bulan gerilemeler yaşanırken, HYPE’daki yükseliş ciddi bir ayrışma ortaya koydu.

HYPE’ın fiyatı 61 dolar bandına yaklaşırken, kısa vadede 64 dolara kadar çıktı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel fiyat verileri 61,36 dolar olurken, günlük bazı oynaklıklar dikkat çekti.

Uzmanlar, son trend dönüşüyle birlikte HYPE’ın yüzde 90’a yakın yükseldiğini belirtiyor. Yatırımcı talebi ise büyük ölçüde ETF paketleriyle şekilleniyor.

Mini sözlük: ETF, yani “Borsa Yatırım Fonu”, yatırımcılara altındaki varlığı doğrudan almadan menkul kıymet olarak işlem yapma olanağı tanıyan bir finansal enstrümandır. Kripto piyasasında ETF’ler, dijital varlıkları daha kolay ve yasal olarak takip edilebilir biçimde erişilebilir kılar.

Fiyat hareketi ve teknik görünüm

HYPE/ABD Doları günlük grafiğinde, 2026 başında yaşanan net yön değişimi ardından, fiyat basamaklı bir yükseliş sergiledi. Token, kısa süre önce 61 dolarda işlem gördü ve 64 dolara kadar bir tepki yaptı. Ancak ardından yüzde 2,2 civarında geri çekilme gerçekleşti.

Teknik analizde izlenen ana destek seviyesi 52,25 dolar olarak öne çıkıyor; fiyat bu eşiğin üzerinde kaldığı sürece günlük pozitif görünüm korunuyor. 64-65 dolar bandı ise yeni bir sıçrama için izlenmesi gereken direnç noktası olarak vurgulanıyor.

Piyasadaki son ivme dikkate alındığında, trend göstergelerinde baskın bir “pozitif uyum” dikkat çekiyor; bu durum, HYPE’ın flip sonrası yüzde 89,5’lik kazancıyla da örtüşüyor.

CoinSon FiyatYılbaşından DeğişimEski Zirveye Kıyasla Durum
HYPE61,36 USD+%90Yeni zirveye yakın
ADABelirtilmediZirveden %80-90 aşağıda
DOTBelirtilmediZirveden %80-90 aşağıda
AVAXBelirtilmediZirveden %80-90 aşağıda

Değerleme ve düzenleme riski

ETF’lere gelen büyük fon akışı, HYPE’da işlerin sorunsuz ilerlediği anlamına gelmiyor. HYPE’ın piyasa değeri şu an sektör ortalamasının üzerinde seyrederken, yatırımcıların hareket alanı da daralıyor. Bu seviyenin sürdürülebilir olması için gelir artışının ve işlem hacminin gelecekte de büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Diğer önemli başlık ise regülasyon. Hyperliquid’in temel avantajlarından biri merkeziyetsiz finans işlem altyapısı olmasına rağmen, bu alan standart “müşterini tanı” uygulamalarının dışında faaliyet gösteriyor. Bu durum, regüle piyasalardan gelen yatırımlarda bir belirsizlik alanı oluşturuyor.

Özetle, HYPE yukarı yönlü ivmesini koruyor, ancak hem değerleme hem de düzenleyici koşullar kritik önem taşıyor. Piyasa oyuncuları için en önemli destek alanı 52,25 dolar seviyesi olarak gösteriliyor; bu nokta aşağı kırılırsa, kısa vadede 48 dolar gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
