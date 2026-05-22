HYPE haftalık bazda yüzde 58 yükseldi yeni rekorunu 62 dolar seviyesinde kırdı

Hyperliquid’in HYPE adlı yerel tokenı, geçtiğimiz hafta boyunca önemli bir yükselişle dikkat çekti. Token, Perşembe günü 62 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu performans, HYPE’ın rakiplerinden ayrışmasını sağlarken, özellikle son yedi gün içinde yaşanan yaklaşık yüzde 58’lik artış piyasanın odağını bu varlığa çevirdi.

Kurumsal yatırımcılar ve ETF etkisi

Grayscale tarafından yönetilen cüzdanlar, yakın dönemde HYPE’a yoğun biçimde yatırım yaptı. Blockchain analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre, yalnızca Perşembe günü bir saat için 115.700’den fazla HYPE alınırken, haftalık toplam alım 682.000 adeti geçti. Bu alımlar, farklı fiyat noktalarından bakıldığında 34,9 milyon dolardan 41,6 milyon dolara ulaşan bir değere işaret ediyor.

Grayscale’in yanı sıra, Bitwise ve 21Shares şirketleri de bu ay spot HYPE ETF’lerini ABD’de piyasaya sürdü. Spot HYPE ETF’leri, ilk yedi işlem gününde toplam 54 milyon dolar düzeyinde yeni giriş çekti. Sadece Çarşamba günü, iki ETF toplamda 25,5 milyon dolarlık işlem hacmine erişti. Bu dönemde en büyük hareketlilik 21Shares’in Hyperliquid ETF’sinde (THYP) 16,7 milyon dolar ve Bitwise’ın BHYP ETF’sinde 8,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mini sözlük: ETF (Exchange-Traded Fund), Türkçede Borsa Yatırım Fonu anlamına gelir. Kripto varlıkların endekse dayalı olarak işlem görmesini ve geleneksel finans piyasasındaki yatırımcıların bu varlıklara dolaylı olarak yatırım yapmasını sağlar.

Piyasa dinamikleri ve öne çıkan aktörler

Bitwise’ın yatırım yöneticisi Matt Hougan, HYPE’ın kripto piyasasındaki değerinin henüz tam olarak yansıtılmadığını savunarak bu varlığı ciddi şekilde düşük fiyatlı buluyor. Hougan’a göre, Hyperliquid sadece kripto odaklı bir platform olarak değerlendirilmemeli, Robinhood veya CME gibi geleneksel finans kuruluşlarıyla kıyaslanmalı. Hyperliquid, HYPE tokenında uygulanan yüzde 99 token geri alım modeliyle de öne çıkıyor.

Kurumsal ilgi yalnızca talep yönünde değil, aynı zamanda şirketlerin stratejik kararlarında da görülüyor. Bitwise’ın, BHYP fonundan elde edilen yönetim ücretlerinin yüzde 10’unu doğrudan HYPE alımlarına yönlendireceğini açıklaması bunun örneklerinden biri. Öte yandan, Grayscale de HYPE için kendi spot ETF başvurusu ile piyasadaki rekabeti arttıracak adımlar atmış durumda.

Kripto piyasasında ayrışan hareketler

HYPE’ın etkileyici yükselişi, ilk 100 piyasa değerine sahip kripto paralarda geçtiğimiz hafta öne çıkan ender örneklerden biri oldu. Diğer bazı önemli yükselişler arasında Mantle’ın MNT tokenının yüzde 9, Zcash’in yüzde 7 ve Worldcoin’in yüzde 8’lik artışı var. Buna karşın Bitcoin, Ethereum ve XRP, seans boyunca yüzde 1’in altında, yatay bir seyirle işlem gördü.

Kripto Para Haftalık Artış (%) Yeni Rekor HYPE 58 62 $ MNT 9 – Zcash 7 – Worldcoin 8 – Bitcoin <1 – Ethereum <1 – XRP <1 –

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, spot HYPE ETF’lerinin olağan dışı işlem hacmiyle dikkat çektiğini, genellikle ETF’lerde lansmandan sonraki günlerde işlem hacminde düşüş yaşanırken HYPE ETF’lerinde bu trendin tam tersi bir hız olduğunu belirtti.

Presto Research araştırma direktörü Peter Chung, “Kurumsal yatırımcılar, HYPE ETF’lerine BTC ETF’lerinden bile daha hızlı giriyor; ilk veriler bu ilgiyi açıkça gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu gelişmeler, HYPE’ın hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde dikkat çekici bir ivme yakaladığını ve piyasadaki hareketliliğin ilerleyen günlerde de gündemde kalacağını gösteriyor.