Mark Cuban Bitcoin’deki varlıklarının %80’ini sattı, altın 6 ayda %11 arttı

ABD’li milyarder girişimci Mark Cuban, son dönemdeki piyasa dalgalanmaları sırasında Bitcoin’in “dijital altın” kimliğini sorguladığını ve bu nedenle BTC varlıklarının önemli kısmını elden çıkardığını açıkladı. Cuban, özellikle son altı ayda altının %11’den fazla değer kazanırken, Bitcoin’de yaklaşık %17’lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Aynı süreçte altın fiyatı 5.000 doları aşarak rekor seviyeye yaklaşırken, Bitcoin ise önce tarihi zirvesine çıktıktan sonra ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Altın Bitcoin’i geride bıraktı

Cuban’ın açıklamalarına göre, artan ekonomik belirsizlik ve jeopolitik risk dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın değerini hızla artırdı. Piyasa uzmanları, altının Ocak 2026 itibarıyla 5.500 dolar üstü seviyesini test ettiğini, ardından ise 4.500 dolar civarında dengelendiğini belirtti. Bitcoin ise özellikle 2025’in son çeyreğinde 126.000 dolar rekorunu gördü; ancak devamında uzun süreli bir düşüş trendiyle 79.500 dolara kadar geriledi.

Mini sözlük: Mark Cuban, ABD’de teknoloji yatırımları, Dallas Mavericks takımı sahipliği ve popüler “Shark Tank” programındaki yatırımcı kimliğiyle tanınan önde gelen iş insanlarından biridir. Kripto paralara olan ilgisi uzun süredir gündemdedir.

Varlık 6 Aylık Performans En Yüksek Seviye Güncel Fiyat Altın %+11 5.600 $ 4.500 $ Bitcoin %-17 126.000 $ 79.500 $

Bitcoin’de büyük pozisyon azaltımı

Mark Cuban, Front Office Sports’a verdiği röportajda Bitcoin’in uzun vadeli “dijital altın” mitiyle ilişkisinin önemli ölçüde zayıfladığını vurguladı. Cuban, geçmişte dalgalı süreçlerde Bitcoin’in tıpkı altın gibi güvenli liman olarak hareket edeceğine inanıyordu. Ancak kendi ifadesine göre, “Bitcoin’in fiyatı düşerken altın adeta patladı ve tarihi seviyelere ulaştı.” Bu değişim, Cuban’ın BTC üzerindeki inancını yitirmesine yol açtı.

“Başta Bitcoin’i altına kıyasla daha üstün buluyordum. Fakat altın değer kazanırken Bitcoin’in düşüşe geçmesi, ‘dijital altın’ tezini zedeliyor. Artık Bitcoin’e olan bakışım değişti,” ifadelerini kullandı.

2026’ya girerken Cuban’ın portföyü ağırlıklı olarak hâlâ Bitcoin odaklıydı; %60 BTC, %30 Ethereum ve kalan %10 diğer varlıklar şeklindeydi. Ancak son haftalarda yaptığı büyük satışlarla Bitcoin payını yaklaşık %80 oranında azalttığını açıkladı. Buna karşın Ethereum yatırımlarını koruduğunu ve akıllı sözleşmeler ile merkeziyetsiz finans uygulamalarının uzun vadede daha fazla potansiyel sunduğu görüşünde olduğunu belirtti.

Bitcoin’in “güvenli liman” rolü tartışmalı

Son altı aylık veriler, Bitcoin ve altın arasındaki fiyat hareketlerinin zıt yönlere ilerlediğini ortaya koydu. CryptoAppsy’nin derlediği piyasa verilerine göre Bitcoin’in fiyatı haberin yazıldığı anda 79.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar, bu gerilemenin ardında yatırımcıların likiditeyi riskten uzaklaştırma eğilimi, jeopolitik ve ekonomik stresler ile para politikalarının etkisinin olduğunu belirtiyor.

Birçok yatırımcı Bitcoin’in uzun vadede altına alternatif olabileceğine inanmaya devam etse de, reel piyasalarda son dönemde altına olan yönelim öne çıktı. Buna karşılık bazı piyasa uzmanları Bitcoin’in henüz küresel ekonomide tam anlamıyla bir “makro koruma” işlevini üstlenmediğini savunuyor.