Michael Saylor 2045 için Bitcoin’de 13 milyon dolar hedefini yineledi

MicroStrategy’nin kurucusu ve başkanı Michael Saylor, CNBC’deki son açıklamasında Bitcoin’in uzun vadede ABD’nin en büyük şirketlerini kapsayan S&P 500 endeksinden daha iyi bir performans göstereceğini savundu. Saylor, şirketinin Bitcoin’den yılda ortalama %30 getiri beklediğini belirtti.

Uzun Vadeli Beklentiler ve Fiyat Hedefi

Saylor, Bitcoin için 2045 yılında 13 milyon dolarlık bir fiyat öngördüğünü aktararak dikkat çekti. Onun değerlendirmesine göre, Bitcoin gelecek 19 yıl süresince ortalama %29 civarında yıllık getiri yaratabilir. Bu iddia, S&P 500 endeksinin tarihsel olarak sahip olduğu %10 seviyesindeki uzun vadeli yıllık getiriden oldukça yüksek görünüyor.

S&P 500, Amerika’da halka açık en büyük 500 şirketin borsadaki performansını ölçen önemli bir endeks olarak biliniyor. Bitcoin ise merkeziyetsiz yapısı, arzının sınırlı oluşu ve blockchain teknolojisi ile öne çıkıyor.

Mini sözlük: MicroStrategy, ABD merkezli bir iş zekası ve bulut tabanlı hizmetler şirketi. Son yıllarda, kasasındaki fonların önemli bir kısmını Bitcoin’e yatırmasıyla adını sıkça duyurdu.

Varlık 2024 İçinde Değişim (%) Uzun Vadeli Yıllık Getiri (%) 2045 Hedef Fiyat Bitcoin -12 ~29-30 13 milyon dolar S&P 500 +8 ~10 –

Michael Saylor, “Bitcoin’in yıllık bazda %30 getiriyle S&P 500’den çok daha iyi performans göstereceğine inanıyoruz, bu da uzun vadeli fiyat hedefimizi destekliyor,” açıklamasını yaptı.

Piyasa Koşulları ve Kritik Seviyeler

Saylor, piyasada Bitcoin için yeni bir “bahar dönemi”nin başladığı görüşünde. Bu çerçevede, 60 bin doların Bitcoin için önemli bir dip seviyesi oluşturduğunu ve mevcut fiyat bandının yukarı potansiyel taşıdığını belirtti. 2024 başından bu yana, S&P 500 %8 artış kaydetmişken, Bitcoin %12 oranında geriledi. Buna rağmen Saylor, orta ve uzun vadede Bitcoin’in bu farkı kapatabileceğini düşünüyor.

Kurumsal ilginin ve büyük yatırımcıların katılımının giderek artmasının da Bitcoin’e olan güveni desteklediği aktarılıyor.

Düzenleme ve Kurumsal Yatırımcılar

Saylor, ABD’de düzenleyici ortamın gelişeceğine dair iyimserliğini koruduğunu söyledi. Özellikle geçtiğimiz hafta Senato Bankacılık Komitesi’nden geçen ve iki partinin de desteğini alan CLARITY Act adlı yasanın önemine değindi. Bu yasa tasarısının dijital varlıklar için düzenleyici çerçeve sunması bekleniyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto paralara yasal netlik kazandırmayı hedefleyen bir yasa tasarısıdır. Bu düzenleme ile sektördeki belirsizliklerin azalması ve kurumsal yatırımcıların katılımının artması bekleniyor.

Ayrıca Saylor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tokenlaştırılmış menkul kıymetler için inovasyon muafiyeti getirebileceğini ve bunun blokzincir tabanlı finansal işlemleri güçlendireceğini aktardı.

Kurumsal Strateji ve Uzun Vadeli Bakış

Bitcoin’in arzının sabit olması ve devletlerin hazine politikalarının değişimi de, Saylor’ın olumlu bakışını destekleyen etmenler arasında yer alıyor. MicroStrategy, kurumsal yatırımcılara ve şirketlere öncü olarak Bitcoin portföyünü büyütmeye devam ediyor.

Saylor’un daha önce de benzer açıklamalarda bulunduğu, hatta 4-8 yıl arasında Bitcoin’in S&P 500’ün performansını ikiye ya da üçe katlayabileceğini belirttiği biliniyor.