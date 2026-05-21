Bitcoin’de 1.1 milyon Satoshi cüzdanı ile 5 milyon BTC için yeni quantum koruma önerisi

AmericanFortress tarafından geliştirilen yeni bir post-kuantum imza protokolü, kripto varlıklarını gelecekte yaşanabilecek kuantum saldırılarına karşı koruma iddiasıyla gündeme geldi. Firma, bu çözümün özelliğinin, hem Satoshi Nakamoto’nun yaklaşık 1.1 milyon BTC tutan cüzdanını hem de toplamda değeri 400 milyar dolara yaklaşan, hareketsiz durumdaki yaklaşık 5 milyon BTC’yi güvence altına alabilmesi olduğunu belirtiyor.

Quantum tehdidine karşı toplu çözüme gerek yok

Medyaya konuşan şirketin CEO’su Michal Pospieszalski, kripto varlık sahiplerinin gelecekteki kuantum bilgisayar saldırılarına karşı tüm fonlarını toplu şekilde hareket ettirme ya da taşımak zorunda kalmayacağını vurguladı. Buna göre yeni protokol, uyumlu bir node ve cüzdan yazılım güncellemesiyle sisteme entegre edilebilecek.

Özellikle eski Bitcoin cüzdanlarının (“Pre-BIP32” adresleri) bugüne kadar tohum kelimelerle koruma sistemi bulunmaması nedeniyle otomatik olarak güncellenemediğine dikkat çekiliyor. Firmanın geliştirdiği sistem, bu eski cüzdanlar için geriye dönük uyumlu bir “soft fork” yoluyla savunma amaçlı bir dondurma öneriyor.

Pospieszalski, “Quantum dirençli protokolümüz, fonları otomatik olarak dondurup koruyacak. Q-day sonrası hareket için topluluğun taşımaya, yakmaya veya yeniden dağıtmaya karar vermesi gerekecek” dedi.

Aynı zamanda protokolün, Bitcoin dışında Ethereum, Solana ve Tron gibi büyük zincirlerde de güvenliği sağlayabileceği belirtiliyor.

Mini sözlük: BIP32, Bitcoin cüzdan adresleri oluşturmak için kullanılan bir standarttır. Bu yapıda cüzdanlar, bir ana anahtar ve tohum kelimeler sayesinde birçok adres yaratabilir ve güvenliği artırır. “Pre-BIP32” adresleri ise eski cüzdanlardır; bu standarttan önce oluşmuş ve otomatik güncellenme özelliği bulunmaz.

Yenilikçi koruma sistemi ve teknik detaylar

Şirket, geliştirdiği protokolün eski ve yeni tüm adres tiplerini kapsadığını, performansta darboğaza yol açmadığını ifade etti. Geleneksel koruma yöntemleri yeni zincirler oluşturulmasını veya adreslerin süresiz döndürülmesini gerektirirken, AmericanFortress’ın yöntemi sıfır bilgi ispatları (ZK proofs) sayesinde işlem anında ana anahtar sahipliğini kanıtlayabiliyor.

Sistemde üç ayrı koruma mekanizması bulunuyor: Eski tip cüzdanlar için “Pre-BIP32” ham anahtar koruması, standart BIP32 adresler için quantum koruması ve yüksek hızlı “QBIP32” türetim şeması. Bu uygulamaların doğrudan mevcut eğrilere entegre edilmesi sayesinde zincirde performans kaybı yaşanmıyor.

Küresel tehdit ve korunabilecek varlıklar

Pospieszalski’ye göre, sahipleri hareketsiz kalan cüzdanlardaki bitcoinler başta olmak üzere toplamda 600 milyar dolara yakın kripto para, quantum riskine karşı savunmasız durumda. Özellikle Solana adreslerinin tamamı tehdit altında görünüyor. CEO, aktif cüzdan kullanıcılarının sadece bir cüzdan ekranında çıkan onayla 50 milisaniye gibi kısa sürede quantum korumasına geçebileceğini, eski tohumdan türemiş cüzdanların ise alt katmanda otomatik şekilde korunabileceğini ifade etti.

Poşpieszalski, quantum-proof sistemi uygulamanın maliyetinin de oldukça düşük olduğunu, yalnızca tek bir rollup işleminin ücretine denk geldiğini; geçmişteki her işlem için ayrı bir masraf gerektirmediğini belirtiyor.

Fon bulma ve sektörle iş birliği

AmericanFortress, bu gelişmelerin ardından SAVA Digital Asset Fund, Moon Pursuit Capital ve 0G Labs liderliğinde 8 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Ayrıca, firmadan yapılan açıklamada, post-kuantum denemelerinde yaşanan ağ performans sorunlarını ortaya koyan bir şifreleme raporu yayımlandı.

Bu hafta BNB Chain üzerinde standart bir quantum güvenlik testi, transfer hızı üzerinde yüzde 40 oranında yavaşlamaya yol açtı. Buna karşın AmericanFortress, çözümünün mevcut zincirlere kolayca entegre edilebildiğini ve performans kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Protokol Kapsam Performans Etkisi Koruma Yöntemi AmericanFortress post-kuantum Eski ve yeni tüm cüzdanlar Yok Zero-Knowledge proof ile Diğer quantum testleri (örn. BNB Chain) Bazı yeni ağlar %40 yavaşlama Klasik signature upgrade

Gelişmelerin takvimi ve sonraki adımlar

Şirket, bu post-kuantum protokolün birkaç hafta içinde topluluk tartışmasına açılacağını, 2 Haziran’da Paris’te resmen sunulacağını açıkladı. CEO Pospieszalski, teknolojinin aktif şekilde hem katman-1 hem de katman-2 blokzincirlerle lisans anlaşmaları kapsamında paylaşıldığını, ayrıca özel satın almalara da açık olduklarını belirtti.

CEO, bu adımın dijital varlıkların uzun ömürlü olması için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı; “Bir anda BTC ve diğer büyük zincirler için quantum-proof koruma artık mümkün” ifadesini kullandı.