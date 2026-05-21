Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar sonrası yönetim tartışması büyüyor

Ethereum Foundation’da (EF) son dönemde öne çıkan araştırmacı ve katkı sağlayan birkaç önemli ismin arka arkaya ayrılması topluluk içinde belirsizliği artırdı. Kurumdan günlerdir herhangi bir detaylı açıklama gelmemesi, Ethereum ekosisteminde hem geleceğe hem de mevcut yönetime dair soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Ayrılıklar ve Topluluğun Tepkisi

Hafta başında yaşanan ayrılıklar ilk olarak büyük bir şaşkınlık yaratırken, toplulukta konu kısa sürede Ethereum Foundation’ın ekosistemi yönetebilme kapasitesiyle ilgili daha derin bir tartışmaya dönüştü. Topluluk üyeleri, yatırımcılar ve geçmişte çeşitli görevlerde bulunmuş kişiler, kurumdaki bu başarısızlığı ve olası nedenlerini kendi yorumlarıyla değerlendirmeye başladı.

Henüz kurumdan net bir değerlendirme gelmediği için sürece dair birçok farklı görüş ön plana çıkıyor. Özellikle son dönemdeki liderlik ve strateji eleştirilerinin artmasına rağmen, bir açıklama yapılmaması belirsizliği daha da büyütmüş durumda.

Yönetim Eleştirileri ve Alternatif Öneriler

Eski Ethereum Foundation araştırmacısı Dankrad Feist, yaşanan tartışmaların merkezinde önemli bir noktaya işaret etti. Feist, Ethereum’un yönetim yapısı ile ağın ekonomik çıkarlarının örtüşmediğini ve bu uyumsuzluğun temel sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Feist’in gündeme getirdiği bir diğer konu, Ethereum Foundation’ın ekosistemi üzerinde finansal bir etkinliğe sahip olmaması. Feist’in paylaştığı bilgiye göre, kurumun elindeki ETH miktarı toplam arzın yüzde 0,1’inden az ve EF ağdan doğrudan staking geliri ya da işlem ücreti almıyor.

Feist, “Ethereum’u kurtarmanın yolu, topluluğun doğrudan ağa bağlı ve ekonomik olarak uyumlu yeni bir yapı oluşturmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.

Feist, Ethereum’un yeniden başarıya ulaşması için sürekli bir fon akışı sağlanabilen, topluluğa hesap verebilen ve büyümeyi öncelikleyen yeni bir kurumun gerekliliğini savundu. Bu öneriler arasında, bir kısmı staking gelirleriyle oluşturulacak 1 milyar dolarlık bir hazine ve ETH fiyatının değerlenmesine odaklanan bir yönetim kurulunun oluşturulması da yer aldı.

Mini sözlük: Dankrad Feist, uzun süre Ethereum Foundation’da araştırmacı olarak görev yapmış, ağın teknik ve stratejik gelişimine akademik katkılar sunmuş bir isimdir.

Tokenomik ve İdeoloji Tartışması

Kripto gazetecisi Laura Shin ise, özellikle Ethereum Foundation’ın son yıllardaki stratejik hamlelerinde tokenomik prensiplerinin yeterince ön planda tutulmadığını savundu. Shin, Ethereum’un 2024’te hayata geçirilen Dencun güncellemesiyle işlemlerin yan ağlarda ucuzlatılmasının orijinal yatırım anlatısına zarar verdiğini belirtti.

Shin, “Ethereum’un asıl hatası, Dencun’dan sonra her adıma tokenomik çerçevede bakmamasıydı” şeklinde görüş bildirdi.

Ethereum’daki “ultrasound money” anlatısının, yani ETH’nin yakım mekanizmasıyla giderek daha nadirleşeceği fikrinin bir dönem yatırımcılar için çekici olduğu ancak yeni ölçekleme yol haritasının bu dinamiği zayıflattığı yönünde görüşler öne çıktı. Shin, Ethereum Foundation’ın ideolojik konulara fazla odaklanırken, rekabet, iş geliştirme ve ETH fiyatı gibi başlıklara gereken önemi vermediği eleştirisini dile getirdi.

İç Tartışmalar ve Liderlik Sorusu

Ethereum Foundation’ın yakın zamanda bazı katkı sağlayıcılara belirli yükümlülükler içeren bir “mandate” imzalattığı iddia edildi. Ayrıca, son yönetici atamaları ve karar alma süreçleri de kurum içinde tartışma konusu oldu. Bu gelişmeler, liderlik değişimlerinin son ayrılıklarda etkili olup olmadığı sorularını da gündeme getirdi.

Kurumdan resmi açıklama gelmemesi çeşitli spekülasyonların önünü açtı. Shin, üst düzey isimlerin arka arkaya ayrılmasının Ethereum’un en nitelikli katılımcılarını kaybetmesine yol açtığını ve bu durumun ekosistemdeki “beyin göçünü” hızlandırabileceğini belirtti.

Shin, Ethereum’un yöneticilerinin bu beyin göçünü durdurma konusunda isteksiz davranmasının yalnızca rakip projeleri güçlendireceği görüşüne yer verdi.