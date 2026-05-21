Ethereum (ETH)

Ethereum vadeli işlemler açık pozisyonu Binance’de 5,5 milyar doları aştı z-score yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’de Ethereum vadeli işlemler açık pozisyonu 5,5 milyar doları geçti.
  • ETH fiyatı 2.110 dolar civarında sabit seyrediyorken Z-Score yükselerek piyasada yeni pozisyonların açıldığına işaret etti.
  • 📊 2025’teki zirveye kıyasla açık pozisyon halen düşük, kaldıraç ve likidite dengesine dikkat çekiliyor.
  • 🔥 Temkinli hava sürerken $ETH ’de yeni hareketlerin ipuçları izleniyor.
Ethereum’un Binance’daki vadeli işlemler açık pozisyonu son dönemde sessizce artış gösterdi ve 5,5 milyar doları geçti. Bu seviye, son 30 günün ortalamasının bir miktar üzerinde gerçekleşti. Verilere göre, yatırımcılar yeni pozisyonlar açarken mevcut kontratların kapatılmadığı dikkat çekiyor.

Vadeli İşlemlerde Z-Score Ne Anlama Geliyor?

Kripto piyasalarındaki önemli göstergelerden biri olan Z-Score, Ethereum vadeli işlemlerinde de yakından izleniyor. Son dönemde bu metrik yaklaşık 0,62 seviyesine çıktı. Z-Score’un pozitif bölgede olması, geçmiş 30 gün içindeki normun üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ancak bu artış henüz ekstrem bir duruma işaret etmiyor; daha çok piyasa katılımının hafif arttığı anlamına geliyor.

Mini sözlük: Z-Score, bir verinin, ortalama ve standart sapmaya göre kaç standart sapma uzaklıkta olduğunu gösteren istatistiksel bir ölçüdür. Kriptoda, belirli bir göstergenin olağan seviyesinin üzerinde ya da altında olup olmadığını anlamak için kullanılır.

ETH fiyatı bu dönemde uzun süre 2.110 dolar civarında yatay seyretti ve volatilite düşük seyretti. CryptoQuant üzerinde paylaşılan grafik, son dönemdeki toparlanmanın, 2026 yılının başında yaşanan sert düşüşten sonra kademeli bir yeniden yapılanmaya işaret ettiğini gösteriyor.

Geçmiş Dönemlerle Kıyaslama

Geçmiş verilere bakıldığında, 2025’in son aylarında ETH fiyatı 3.000–3.500 dolar arasındayken açık pozisyon miktarı 8 milyar doların üzerindeydi. Şubat 2026’ya gelindiğinde ise bu değer 4 milyar doların altına kadar geriledi. Şu anda ulaşılan 5,5 milyar dolarlık seviye, tamamen yeni bir coşkuya işaret etmekten ziyade, önceki düşüşten toparlanmanın ve kısmi bir normale dönüşün göstergesi olarak öne çıkıyor.

DönemETH FiyatıBinance Açık Pozisyon
2024 Sonu–2025 Başı$3.000–$3.5008–12 Milyar $
Şubat 2026Belirtilmedi4 Milyar $ altı
Mayıs 2026$2.1105,5 Milyar $

Piyasa Dengesinde Temkinli Seyir

CryptoQuant’ın analizine göre, mart ayından bu yana ETH vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar kademeli olarak artış gösterdi. Bu da fiyatların iyileştiği ve likiditenin yeniden piyasaya dönmeye başladığı bir sürecin işareti olarak yorumlanıyor. Şu anda, 30 günlük ortalamanın aşılması, piyasaya yeni long veya short pozisyonların eklendiğini ortaya koyuyor.

Son verilere bakıldığında, açık pozisyondaki artışın fiyat istikrarı ile el ele gitmesi, ileride daha güçlü hareketlerin yaşanabileceğine işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak yüksek kaldıraç kullanımı artarken spot piyasadan benzer oranda giriş olmadığı için, ani fiyat hareketlerinde toplu tasfiyeler yaşanabileceği riskine dikkat çekiliyor.

Binance’deki açık pozisyon miktarı geçmiş döngü zirvelerinin halen oldukça gerisinde bulunuyor. 2025’te görülen 10–12 milyar dolar aralığına göre, mevcut 5,5 milyar dolarlık seviye potansiyel artış alanı bırakıyor. Z-Score’un 0,62 olması, spekülatif köpükten ziyade yeni başlangıç sinyali olarak öne çıkıyor.

