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Altcoin’lerin Kralı Neden 1600 Doları Geçemiyor? Piyasa Yükselirken Ethereum Kaç Dolar Oldu?

Özet

  • Ethereum (ETH), 1600 doların altında düzeltme yaşıyor.
  • Fiyat hala kritik bir seviyede ve analistler yükselişe dikkat çekiyor.
  • Ethereum'un borsalardaki net mevduatları yüksek görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:15
20 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ethereum’un (ETH) fiyatı yeni bir fiyat düzeltmesinin ardından bir kez daha 1.600 dolar seviyesinin altına geriledi ve bu seviyede kaldı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen genel piyasa yükseliş hareketine rağmen altcoin beklenilen performansı gösteremedi ve 1600 doların altında kaldı. Buna rağmen yeni boğa rallisi için yatırımcılar umutlarını koruyor.

ETH/BTC tarafında fiyatı uzun vadeli trend çizgisi destek bölgesinde bir test gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 0,055 hedefine ulaştı. Fiyat eğer bahsedilen çizginin üzerinde kalabilirse, yatırımcılar ETH’de fiyat yükselişi bekleyebilir.

Ethereum Kaç Dolar

16 Ekim’de ETF haberinin ardından yaşanan yükselişin ardından Ethereum’un fiyatı bir düzeltmeye tanıklık etti. 21milyon.com’a göre, yalnızca son 24 saat içinde ETH’nin fiyatı %1.02 oranında yükseliş yaşamasına rağmen 1600 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Yükselişin ardından piyasa değeri 186 milyar dolara gelen ETH’de fiyat 1.583 dolar oldu. Popüler bir kripto trader’ı ve analisti olan Mag’a göre, token fiyatında yaşanan düşüşe rağmen fiyat hala kritik seviyede bulunuyor.

Mag tarafından X’te yapılan paylaşıma göre, ETH/BTC’nin fiyatı uzun vadeli bir destek trend çizgisinde bulunuyordu. Fiyatın bunun üzerinde kalması durumunda, yatırımcılar ETH’nin pozitif bir hareket sergilemesini ve buna bağlı olarak yükselmesini bekleyebilir.

ETH’nin metrikleri de geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. CryptoQuant’a verilerine göre, ETH’nin borsalardaki net mevduatları 7 günlük ortalamaya kıyasla yüksek görünüyor. Genel olarak bu durum token üzerindeki satış baskısına işaret eder.

Bunun yanı sıra, Santiment’in verileri farklı bir duruma işaret ediyordu. Ethereum’un arzı incelendiğinde Borsalar dışındaki Arzı ile Borsalardaki Arzını arasındaki denge değişti ve bu da yatırımcıların token birikimini arttırdıkları anlamına geliyordu.

Ethereum Yorum ve Geleceği

CryptoQuant tarafından sağlanan veriler ayrıca ETH’nin borsa net akışının yükselişine işaret ediyordu. Coinbase priminde ise pozitif bir hareket olduğu görülüyordu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ABD’li ETH yatırımcılarının Coinbase üzerindeki alımlarının arttığına işarete diyor olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri 50 nötr seviyesine yakın görünüyordu. Bu piyasada yaşanan belirsizliğin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ethereum’un Para Akışı Endeksi (MFI) ise yakın geçmişte yükseliş belirtisi gösterdi ve yatırımcılar açısından umut verici bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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