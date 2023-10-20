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  •   XRP, MANA, FTM, OP Gibi Altcoin’lerde Fişi Çeken Binance’den Yeni Hamle! Sırada Bu 16’sı Var!

XRP, MANA, FTM, OP Gibi Altcoin’lerde Fişi Çeken Binance’den Yeni Hamle! Sırada Bu 16’sı Var!

Özet

  • Binance, Binance Liquid Swap platformundaki bazı büyük likidite havuzlarını kaldıracak.
  • Bu havuzlar arasında BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, SOL, SHIB, ve DOGE gibi popüler kripto paraların bulunduğu BUSD işlem pariteleri yer alıyor.
  • Likidite havuzları 27 Ekim'de TSİ 07.00'da kaldırılarak işlemlere kapatılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:50
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Binance Liquid Swap’taki belirli likidite havuzlarını kaldıracağını duyurdu. Kripto para borsası bu doğrultuda kullanıcıların havuzlarda likidite sağlayıcı olmalarına ve kripto paraları kolayca takas ederken işlem ücretleri ve BNB ödülleri kazanmalarına olanak tanıyan Binance Liquid Swap’ten Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB (BNB), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL), Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere bazı önemli likidite havuzlarını kaldıracak.

Binance, BUSD İşlem Paritelerindeki Büyük Likidite Havuzlarını Kaldırıyor

Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı resmi duyuruda, Binance Liquid Swap‘taki birden fazla likidite havuzunun kaldırılacağını açıkladı. Binance, BTC/BUSD, ETH/BUSD, BNB/BUSD, ADA/BUSD, MATIC/BUSD, SOL/BUSD, SHIB/BUSD ve DOGE/BUSD gibi bazı önemli likidite havuzlarını kaldıracak. Bu hamle, BUSD stablecoin’i için sağladığı desteği Şubat 2024’e kadar tamamen sonlandırma stratejisinin bir parçası. Kaldırılacak diğer likidite havuzları ise BUSD/DAI, BUSD/USDT, FIL/BUSD, GMT/BUSD, HOOK/BUSD, LINK/BUSD, LTC/BUSD, POND/BUSD ve UNI/BUSD olacak.

Kullanıcılar 23 Ekim’de TSİ 07.00’dan itibaren söz konusu likidite havuzlarına likidite ekleyemeyecek. Ayrıca, bu likidite havuzlarında pozisyonu bulunan kullanıcıların yatırdıkları kripto paralar 27 Ekim’de otomatik olarak spot cüzdanlarına aktarılacak:

Kullanıcılar, 27 Ekim’de TSİ 07.00’dan öncesinde varlıklarını yukarıdaki likidite havuzlarından çekebilirler. Bundan sonra, likidite havuzlarındaki fonlar ilgili havuzun geçerli kompozisyon oranlarına göre hesaplanarak otomatik olarak kullanıcıların spot cüzdanlarına aktarılacak.

Binance, likiditeyi yoğunlaştırmak, kaymayı azaltmak ve kullanıcılarına daha iyi işlem fiyatları sunmak için listelenen likidite havuzlarını periyodik olarak gözden geçirdiğini de ekledi. Kripto para borsası bu şekilde platformunda optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sağlıyor.

Binance’in Hamleleri BUSD’yi Bitirdi

Binance, işlem çiftlerini, likidite havuzlarını kaldırarak ve BUSD ile ilgili ürün ve hizmetleri sonlandırarak sağlanan BUSD desteğini azaltmaya devam ediyor. Bunun sonucunda yılın başında 22.5 milyar dolar olan BUSD’nin piyasa değeri şu anda 2 milyar dolara kadar düştü.

Kripto para borsası geçen hafta XRP/BUSD, FTM/BUSD, MANA/BUSD ve OP/BUSD gibi bazı önemli likidite havuzlarını kaldıracağını açıklamıştı. Bu açıklama doğrultusunda 17 Ekim’de BEL/USDT, FTM/BUSD, FUN/USDT, GMT/BNB, GMT/ETH, HFT/USDT, IDEX/USDT, LEVER/USDT, MAGIC/BTC, MANA/BUSD, OP/BUSD ve XRP/BUSD likidite havuzları kaldırıldı.

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