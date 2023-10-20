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  •   XRP’nin İhraççısı Ripple’ın Son SEC Zaferi Sonrası Binance Davasında Önemli Gelişme!

XRP’nin İhraççısı Ripple’ın Son SEC Zaferi Sonrası Binance Davasında Önemli Gelişme!

Özet

  • Dijital Ticaret Odası, SEC ile Binance arasındaki davada amicus brief sunarak Binance'e destek verdi.
  • Dijital Ticaret Odası, SEC'in kripto paraları düzenlemek için uygulama yoluyla yaptırım kullanmasını eleştirdi.
  • Dijital Ticaret Odası'na göre SEC'in tutumu kripto para sektörünü felç ediyor ve inovasyonu engelliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:32
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Blockchain ve kripto para alım-satım birliği Dijital Ticaret Odası, Binance ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davanın reddi için diğer birçok  kripto şirketinin, derneklerinin, hukuk şirketlerinin yaptığını yaptı ve mahkemeye amicus brief sunarak Binance‘e destek çıktı. Dijital Ticaret Odası, SEC’in kripto para endüstrisini ABD Kongresi’nden yetki almadan düzenleme girişiminin sonlandırılması ve SEC’in yaptırım yoluyla düzenleme girişiminin durdurulmasını hedefliyor.

Dijital Ticaret Odası Binance – SEC Davasında Amicus Brief Sundu

Yaptığı XRP satışlarıyla menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla SEC‘in açtığı davada Ripple‘ın kazandığı zaferler ABD’li federal düzenleyiciyinin elini zayıflatarak zor duruma soktu. SEC’in kripto para sektörünü hedef alarak açtığı ve sektöre yönelik en önemli davalardan biri olan Binance davasında da önemli bir gelişme yaşandı. Dijital Ticaret Odası, 19 Ekim’de yaptığı mahkeme başvurusunda SEC’in Binance’e açtığı davanın reddi için sanıklar Binance, Binance.US ve CEO Changpeng Zhao‘yu destekleyen bir amicus brief sundu. Dijital Ticaret Odası Politika Başkan Yardımcısı Cody Carbone sunulan amicus brief’e yönelik olarak şunları söyledi:

SEC, rehberlik yapmak veya uygun geri bildirimler ve yorumlar yoluyla kural koyma yollarını takip etmek yerine kripto para sektörünün tamamını yaptırım yoluyla düzenlemeye çalışmaya devam ediyor. Uygulama eylemleri kripto para sektörünü felç ediyor ve kripto para inovasyonunu denizaşırı ülkelere itiyor.

Dijital Ticaret Odası, SEC’in kripto paraları birer menkul kıymet olarak sınıflandırmak ve kripto şirketlerini cezalandırmak için uygulama yoluyla düzenleme yaklaşımını kullandığını savundu. Blockchain ve kripto para alım-satım birliğine göre SEC’in yaklaşımı inovasyonu engelliyor ve kripto şirketlerini denizaşırı ülkelere taşınmaya zorluyor. Dahası Dijital Ticaret Odası, SEC’in ABD Kongresi’nden kripto paraları menkul kıymet olarak düzenleme yetkisi almadığını ve yasama organları düzenleyici çerçeve arayışındayken SEC’in eylemlerinin piyasayı ve paydaşlarını risk altına soktuğunu ekledi.

Dijital Ticaret Odası, mahkemeyi SEC’in yargı yetkisi dışında hareket ettiği, varlıkların menkul kıymet olmadığı ve kripto para işlemlerinin Borsa Yasası Kayıt gereklilikleri kapsamına girmediği gibi iddialarla davanın reddini talep etti.

Binance’in ABD Kolu Binance.US SEC’e Meydan Okuyor

Binance ve CEO Zhao ile Binance.US, bundan önce davanın sanıkları olarak SEC’in yargı yetkisini aştığını iddiasıyla davanın reddi talebinde bulunmuşlardı. Binance.US geçtiğimiz günlerde SEC’in belge keşfi ve ifadelerle ilgili son taleplerinin mantıksız olduğunu söyledi.

BAM Management US Holdings (Binance) ve BAM Trading Services (Binance.US), belgeleri mühürlenmiş şekilde sunmak için izin talebinde bulundu. Savunmayla ilgili ayrıntılar gizli kalmaya devam ederken, Binance.US’nin kalan belgeleri SEC ile paylaştığı görülüyor.

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