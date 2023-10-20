  Ripple’da Yaşanan Süreç Bitcoin İçin Umut Yarattı: Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

Piyasaları korkutan jeopolitik sorunlara ve ABD makroekonomi verilerine rağmen Bitcoin son 24 saatte yatırımcısını sevindirmeyi başardı. 20 Ekim’de 29.500 doları geçen fiyatın yörüngesi yükselirken, Ripple’ın hukuki savaşta büyük bir zafer alması XRP fiyatının 0,50 doların üzerine çıkmasını sağladı. Ripple tarafından yaşanan gelişme ile birlikte gözler Bitcoin spot yatırım fonu başvurularına çevrildi.

Son Günlerde Neler Oluyor?

TradingView’den alınan veriler, hafta başından itibaren iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşan BTC/USD paritesini takip etti. Bitcoin, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı konuşmayı çevreleyen olaylardan besleniyor gibi görünüyordu.

ABD tahvil piyasasında yaşanan çöküşün ortasında Powell, konuşmasında uygun ifadelere yer vermesi için baskı altındaydı ve birçok analist bu konuşmanın ardından faizlerin sabit kalacağı fikrine kapıldı. Powell, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Politikanın duruşu kısıtlayıcı yani sıkı politika ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Çok az bir artış, hedefin üzerindeki enflasyonun yerleşik hale gelmesine izin verebilir ve nihayetinde para politikasının istihdam için yüksek bir maliyetle ekonomiden daha kalıcı enflasyonu çekmesini gerektirebilir. Çok fazla artış ise ekonomiye gereksiz yere zarar verebilir.”

Konuşmanın ardından, ABD’li düzenleyicilerin blockchain firması Ripple’ın yöneticilerine yönelik cezai suçlamaları düşürdüğü haberi geldi. Bu gelişmeye XRP hemen tepki verdi ve yazının yazıldığı sırada 24 içinde %6’nın üzerinde artış gösterdi.

Vadeli Pozisyonlara Dikkat

ABD Bitcoin spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasına ilişkin beklentilerin arttığı bir ortamda, Bitcoin bir gecede ciddi bir ivme kazandı. Yazının yazıldığı sırada 29.600 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 17 Ekim’de yaşanan yükseliş ile görülen fitilden sadece 400 dolar uzakta.

Konu ile alakalı birçok analistten yorum gelirken en dikkat çeken paylaşım CrypNuevo’dan geldi. Ünlü analist geçtiğimiz günlerdeki likidasyon verisine atıfta bulundu ve long pozisyonların short pozisyonlardan dörtte bir oranında daha fazla olduğu konusunda takipçilerini uyardı. Bitcoin’İn ABD işlem seansı sırasında geri çekilebileceğinin de uyarısını yaptı.