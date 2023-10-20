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2x Yapabilir: En Büyük 10 Kripto Para Arasında

Özet

  • ADA Coin balinaları yeniden birikime dönüyor.
  • Ağdaki günlük aktif adresler yeniden toparlanıyor.
  • On-chain sinyaller ve BTC artışı nedeniyle ADA Coin 0,5 doları hedefliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:45
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı cesaret verici şekilde artsa da son birkaç aydır yaşanan sahte yükselişler nedeniyle yatırımcı ikna olmuyor. Altcoinlerde bu yüzden aynı oranda artışlar göremedik. Ancak BTC fiyatı güçlü kalmaya devam ederse birçok altcoin direnç testlerine başlayabilir. Hatta en büyük 10 kripto para arasında yer alan ADA Coin 2 katına da çıkabilir.

Cardano (ADA) Yorum

Kripto paraların kümülatif değerinde dalgalanma sürerken ADA Coin fiyat 0,25 dolardan pek uzaklaşmadı. Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) gibi diğer önde gelen kripto paralar çift haneli artışlar yaşarken ADA Coin beklenen ilgiyi henüz görebilmiş değil. 15 Nisan 2023 tarihinde 0,46 dolar ile ADA Coin fiyatı yıllık zirvesini yapmıştı.

Nisan ayından sonra işler karıştı çünkü o dönemde uyardığımız üzere balinalarda satış eğilimi baskına hale gelmişti.1 milyon ve üzerinde ADA tutan cüzdanların fiyat artışını kar fırsatına çevirdiğini gördük. Balinalar 19 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında 1,98 milyar ADA Coin‘i hızla sattı.

Aşağıdaki grafikte bunu net biçimde görebiliyorsunuz. Direkt balinalar eliyle yapılan satışın fiyata etkisi %24 kayıp oldu. ADA Coin fiyatı 0,46 dolardan 0,35 dolara kadar hızlandırılmış bir düşüş süreci yaşadı.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Fakat işler değişiyor olabilir. Piyasaların dip yaptığına inanmak isteyen yatırımcılar 1 Ekim ve 20 Ekim tarihleri arasında balinaların 120 milyon ADA Coin aldığını gördü. Balinaların güncel birikimi Nisan ayındaki zirveye yaklaştı.

Fiyatın 0,46 dolara ulaşması için balinaların 520 milyon ADA daha alması gerekiyor. Ancak kısa sürede yapılan 30 milyon dolarlık alım eğilimin yeniden fiyat artışını tetikleyebilecek bir birikime dönmüş olabileceğini gösteriyor.

Fiyat artışını destekleyecek diğer faktörse günlük ağ katılım oranıdır. 1 Şubat’ta bu metrik 135.400 ile yıllık zirvesini gördükten sonra fiyat 0,4 doları aştı. Temmuz ayındaki dalgalanmada da bu metriğin yükselişi önceden haber verdiğini gördük. Şimdilik dip denebilecek alanda olduğu için olası toparlanma durumunda fiyat da artabilir. Nitekim günlük aktif adreslerde toparlanma başlıyor.

On-chain perspektiften bakıldığında, balina varlıklarında ve ağ katılım oranında önemli bir artış Cardano fiyatlarını iki katına çıkarabilir. Bunun için ilk kırılmanın 0,27 dolar üzeri kapanışlarda görülmesi beklenir. Sonrasında 0,33 ve 0,37 dolar bölgeleri hedeflenecektir. ADA Coin eğer genel bir ara ralli dönemi yaşayacaksak nihai zirve olarak gözünü 0,5 dolara dikecek.

Şimdilik öncü sinyaller eğer BTC herkesi ters köşe yapmazsa ADA Coin fiyatının yükselişin erken aşamasında olabileceğini gösteriyor.

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