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Stacks (STX) Coin Fiyatı Neden Arttı? STX Coin Alınır Mı?

Özet

  • STX Coin fiyatı sBTC Geliştirici Sürümü müjdelendiği için yükselişe geçti.
  • Eğer artış devam ederse fiyat 0,82 ve 1,2 dolara tırmanabilir.
  • Düşüş senaryosunda hedef 0,42 dolar
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:45
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.575 dolarda bulunuyor ve 30.000 dolar seviyesi şimdilik kalıcı olarak aşılamadı. Aylardır yatırımcılar başarısız direnç testlerinin ardından para kaybediyor. Bu da onların şimdilik özellikle altcoinlerde kenarda kalıp durumu izlemesine neden oldu. Fakat bazı istisna kripto paralar var. STX Coin bunlardan biridir.

Stacks (STX) Neden Arttı?

Teknik cephede fiyat azalan direnç çizgisini aştı ve 0,68 dolar zirvesi radara girdi. Bu yükselişi tetikleyen şeyse Stacks sBTC geliştirici sürümüyle ilgiliydi. Daha önce Bitcoin ekosistemindeki en kritik girişimin Stacks olduğundan bahsetmiştik. Eğer ETF onayı gelirse BTC ile birlikte Stacks (STX)’in de popülerliği artabilir.

CooperHQ bugün Stacks’i entegre ettiğini duyurdu. sBTC ve Stacks varlıklarını güvence altına almak, Copper kurumsal hizmetlerinin sunulmasıyla sorunsuz bir süreç haline geldi. Stacks kripto kralının layer2 çözümüdür. Örneğin Arbitrum nasıl Ethereum ölçeklendirme çözümüyse layer2 olarak çalışıyor ve sonunda işlemleri ana ağda onaylatıyorsa aynı şey Stacks ve Bitcoin arasında da geçerli.

Bitcoin’i tamamen programlanabilir bir varlığa dönüştüren sBTC Geliştirici Sürümü önemli bir adımdı ve bugünkü fiyat artışını tetikleyen şey oldu. Geliştiriciler güvenli şekilde Bitcoin’in Bitcoin L2 ve Stacks L2 arasında hareket ettirilmesine imkan bulacak.

Ufukta Nakamoto test ağının devreye sokulması var ve bu haber de fiyatın yeni zirveler yapmasını sağlayabilir.

STX Coin Alınır Mı?

Potansiyel olarak Bitcoin ile güçlü biçimde kaderini birleştirmeye çalışan bir ekip var. Eğer Bitcoin’in güvenliği ve Stacks’in akıllı sözleşme yetenekleriyle birlikte anılırsa bu durum uzun vadede STX Coin fiyatının istikrarlı artışlar yaşamasını sağlayabilir.

Uzman analistler bugün gündemde STX Coin olduğu için fiyat tahminlerini ele aldı. DaanCrypto, STX fiyatının 0,52 dolarlık yatay direnç alanından çıkmasıyla önemli bir yükseliş yaşayacağını söylüyor. Fakat 0,42 dolar altı kapanışlar trendi tersine çevirebilir.

Crypto Tony de çok benzer bir yükseliş görünümüne sahip. Buna ek olarak altcoin için yatay uzun vadeli seviyeler yerine yükselen bir üçgen formasyonunun ana hatlarını çizdi.

Yükseliş bekleyenlerin hedefleri 0,82 ve 1,2 dolar dirençleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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