  Bitcoin Yükselirken Halka Açık Kripto Şirketlerinde Kriz Var: İşte Nedenleri

Bitcoin uzun bir süredir 25.000 dolar ile 30.000 dolar arasında işlem görmeye devam ediyor. Kripto devinin bu konsolidasyondan çıkabilmesi için makroekonomik verilerin ve kripto para piyasasında yaşanan düzenleyici sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bitcoin Eylül ayında %3,92 yükseliş yaşadı ancak aynı zaman diliminde S&P 500 endeksinde %5,4’lük bir düşüş yaşandı. Tüm bu gelişmelerin yanında kripto hisse senetleri ise S&P endeksinden daha büyük bir düzeltme yaşadı. Peki Bitcoin yükselirken kripto hisse senetlerinin düşmesindeki etkenler neler?

Kripto Şirketleri Neden Düşüyor?

Halka açık kripto şirketlerinin çoğu Eylül ayında zorlu bir dönemden geçti. Bununla birlikte hisse senet fiyatlarında düzeltme yaşandı. Piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte bu hisse fiyatları %10 ila %40 arasında değişen düzeltmelerle karşı karşıya kaldı ve kripto hisse şirketleri ortalama %22,4 oranında geriledi. Bu konuda başı çeken alan ise kripto madencilik hisseleri oldu.

TeraWulf, Marathon Digital ve Iris Energy Limited gibi halka açık kripto şirketlerinde neredeyse üçte birlik kayıplar yaşandı. Bu büyük düzeltmelerden etkilenen madenciler yılın ilk yarısında büyük bir ralli yapmıştı ve bazı dönemlerde %300’ün üzerinde değer kazanmışlardı.

Ancak hisse fiyatları Temmuz ayından itibaren düşmeye başladı ve geçmiş dönemde yaşanan kazançların büyük çoğunluğu eridi. Bu düzeltmelerin nedenlerinden bazıları ise madencilik sektörüne özgü kaldı ve kripto para piyasası geniş bir zeminde etkileme ihtimali yok.

Madencilik Şirketlerinde Yaşanan Krizler

Madencilik stoklarında yaşanan büyük düzeltmeler birçok sorunun ardından geldi ve madencilik ekonomisinde yaşanan sıkılaşma bu durumu tetikledi. Önümüzdeki yılın Nisan ayında yaşanacak olan halving etkinliği ile madencilik kazançları bir gecede yarı yarıya düşecek. Bu olumsuz duruma rağmen ağ hashrate’inde yavaşlama belirtisi görülmedi ve tüm zamanların en yüksek seviyelerinde yer edinmeye devam ediyor.

Sonuç olarak Bitcoin madenciliği gün geçtikçe daha rekabetçi bir hal alıyor ve bu sektörde kar marjları daralıyor. Madencilik şirketleri yeni sermaye yaratma kabiliyetlerini tüketirlerse ve bu süre zarfında Bitcoin ciddi bir yükseliş yaşamazsa halving etkinliğinden sonra şirketler için ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.

Eylül ayında en büyük ASIC madencilik donanımı üretici Bitmain, önümüzdeki aylarda bu rekabeti daha da kızıştıracak olan yeni bir Antminer teçhizat modeli duyurdu. Yeni S21 makineler 17,5 J/TH madencilik verimliliğine sahip olacak ve bu gelişme ile birlikte piyasada lider konumda olan makineden %20’den fazla verimlilik sağlayacak. Halving etkisi ile birlikte madencilik şirketlerinin yeni donanıma sahip olmak isteyecekleri tahmin ediliyor.