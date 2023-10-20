5 Analistin Solana (SOL) Fiyat Tahmini, Fırsat Kaçıyor Mu?

Kripto paralarda fırsatlar bitmez ancak BTC fiyatındaki devam eden yükseliş bu haftayı bazı altcoinler için cazip hale getirdi. Çift haneli yükseliş yaşayan kripto paralar arasında SOL Coin de var. Fiyat bir kez daha 27 dolar direncine dayandı. Üstelik bu sefer BTC uzun süreli yatay hareketten döndüğü için daha umut verici görünüyor.

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Solana (SOL) Analist Yorumları

BTC fiyatı 20 Ekim günü yeniden 30.000 doları aştı. Üzerinde kapanışlar göremedi ancak 28.800 dolar direncinin desteğe çevrilme ihtimali bile yatırımcılar için heyecan verici. Önceki ani düşüşler nedeniyle yatırımcılar temkinli. Ancak bu bölgede haftalık kapanışın gelmesi halinde altcoinlerde risk iştahı artarak yeni zirveler tetiklenebilir.

SOL Coin belirsiz ortama rağmen pozitif ayrışan kripto paralar arasında kaldı. Bu da fiyatın bastırılmış olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan kurumsal talebe 2-3 haftadır zaten dikkat çekiyoruz. CoinShares verileri de yatırımcıların beklentisini artırmış olabilir.

Fiyat Tahminleri

Analistlerin fiyat tahminine gelirsek Tradermayne, fiyatın 40 dolara kadar yükseleceğine inanıyor. Ancak bunun için haftalık kapanışın hangi seviyede olacağı önemli.

“İşte başlıyoruz. Şimdi acele ediyorum, mumun güzelce kapandığını varsayarsak 40 dolara doğru yükseliş bekleyeceğim”.

Rager ve DaanCrypto, yılın en yüksek seviyesine denk gelen 38 dolarlık yatay direnç alanına dikkat çekiyor. Bu alan 2021’den beri çok önemli, destekliyor ve direniyor. DaanCrypto şunları söyledi;

“SOL Coin’in teknik yapısını hali hazırda beğeniyorum. 26-27 doların üzerine çıktıktan ve üzerinde tutunduktan sonra 38-39 dolar test edilebilir. O zamana kadar sabır”.

CryptoGodJohn ise çok daha iddialı. Ona göre SOL Coin yeniden 250 doları hedefliyor ve eğer destek sürerse 450 dolara kadar ralli uzayabilir. Bu tahmin uçuk görünüyor çünkü 2025’te kilidi açılacak devasa FTX, Alameda varlıkları var.

SOL Coin Fiyat Analizi

Peki günlük grafikteki okumalar bize ne söylüyor? Fiyat Şubat ayından bu yana IH&S formasyonunda işlem görüyor. Ters omuz baş formasyonu genellikle yukarı yönlü kırılmalar yol açar. Eğer günlük kapanış 26 dolar üzerinde olmaya başlarsa ilk büyük teyit gelmiş olur.

Bu senaryoda analistlerin tahmini teyit edilmiş oluyor çünkü hedef 38 dolarda. Kasım 2022’den bu yana fiyat bu zirveyi görmüyordu. Ancak düşüş başlarsa 18 dolara dönüş görebiliriz.