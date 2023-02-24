Kripto paralar için sırada ne var? Bitcoin için beklenen kırılma kaç dolara işaret ediyor?

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Kral kripto para birimi 25.000 doları aşamadı ve şimdi de 24.000 dolar seviyesinde tıkanmış gibi görünüyor. 14 ay sonra kripto para yatırımcıları ilk defa bu kadar umutlu ve dipten dönüldüğünden emin görünüyor. Peki gerçekten kripto paralar boğa sezonunun başında mı? Kısa ve orta vadede yatırımcıları hangi seviyeler bekliyor? Özellikle altcoinlerde düşüş sürecek mi?

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin (BTC) fiyatı simetrik bir üçgen içinde işlem görürken, kripto paraların kümülatif değeri boğa mum çubuğu oluşturdu. Montana Senatosu kripto para madencilerini ayrımcılıktan korumak için bir yasa tasarısı kabul etti. Benzer bir tasarı Mississippi eyaletinden de geçti. Eyaletlerin yatırımcıları çekmek için rekabete girdiğini Amerika yıllardır görüyor. Bu yüzden kripto paralara cephe alan eyaletler olduğu gibi onu destekleyecek bölgeler de göreceğiz. Önemli gelişmelerden biri de 1,8 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyonlarının süresi bugün dolacak.

15 Şubat tarihinde kripto paraların kümülatif değeri 1,04 trilyon dolarlık direnç alanından çıktı. Sonraki iki gün boyunca bunu destek olarak doğruladı ve 21 Şubat’ta 1,1 trilyon dolara kadar yükseldi. Ancak günlük RSI düşüş eğilimi gösterdiğinde kümülatif değer başka bir düzeltme başlattı. Buna rağmen, kripto kümülatif değer 1,04 trilyon doların üzerinde. 22 Şubat’ta uzun bir alt fitil oluşturarak bu bölgeyi destek olarak doğruladı. Bu da 1,16 trilyon dolara doğru bir yükselişin en olası senaryo olduğunu gösteriyor. Yani yakında kripto paralar yükselebilir.

Günlük RSI düşüş eğilimi trendinden çıkarsa bu durum yükselişi teyit edecek. Aksi taktirde 1,04 trilyon ve 960 milyar dolara geri dönüş başlayabilir. Bu senaryoda altcoinler önemli destek seviyelerini kaybedecek ve bir kısmı %30’u aşan kayıplar görecek.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin fiyatı 16 Şubat’tan bu yana simetrik bir üçgen içinde düşüş sinyalleri gönderiyor. Formasyonun hem direnç hem de destek çizgileri birçok kez doğrulandı. Eğer bu yapı kırılırsa 22.837 dolara kadar Bitcoin fiyatının düştüğünü görebiliriz. Bununla birlikte, bir sıçrama meydana gelirse, BTC fiyatı 24.800 dolarlık direnç hattına dönebilir ve kripto paraların kümülatif değerinin 1,16 dolarlık alana yolculuğunun başladığını görebiliriz.

Kripto paralar şimdilik Fed üyeleri tarafından dillendirilen 50bp artış söylemleri nedeniyle ciddi bir kayıp yaşamadı. İlerleyen günlerde Fed üyelerinin açıklamaları yöne dair net bir kırılım görülmesini sağlayabilir.