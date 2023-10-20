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  •   Ünlü Analist Chris Burniske İddialı Konuştu: Yeni Ethereum Bu Altcoin Olacak!

Ünlü Analist Chris Burniske İddialı Konuştu: Yeni Ethereum Bu Altcoin Olacak!

Özet

  • Chris Burniske, Solana'nın (SOL) yeni Ethereum olabileceğini belirterek Solana'nın geleceği hakkında iddialı bir açıklamada bulundu.
  • Burniske, Solana'nın hızlı büyümesine ve güvenilirliğine vurgu yaparak, gelecekte büyük bir varlık haline gelebileceğini söyledi.
  • Solana, son dönemde hızlı fiyat artışları ve ekosisteminin büyümesi ile dikkat çekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:15
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası, birçok rekabetçi altcoin’in varlığıyla yatırımcılara geniş bir yelpaze sunuyor. Bu, geleceğin Ethereum‘u (ETH) gibi bir varlığı bulmayı zorlaştırıyor. Ethereum, başlangıçta 2018 ve 2019’da güçlü bir altcoin projesi olup olmadığı konusunda fikir birliğine varılamayan bir varlık olsa da kısa sürede piyasanın en büyük altcoin’i haline geldi ve şu anda merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasının en güçlüsü. Tanınmış kripto para analisti Chris Burniske, yeni Ethereum’un Solana (SOL) olabileceğini iddia ederek iddialı bir açıklamada bulundu.

“Yeni Ethereum Solana Olacak”

Burniske, kişisel X hesabından Solana hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Analist, ETH‘nin başlangıçta güçlü bir altcoin projesi olup olmadığına dair tartışmaların yaşandığı 2018-2019 döneminden bu yana artık kaliteli bir varlık olduğu konusunda fikir birliğine varılan bir dönemden geçtiğini belirtti. Burniske, mevcut ayı piyasasının ortasında, yatırımcıların uzun zamandır Solana‘nın geleceğine şüpheyle yaklaştıklarına işaret ederek bu durumun yakın bir zamanda değişebileceğini ve Solana’nın yeni Ethereum olarak kabul görebileceğini ileri sürdü.

Burniske’nin dikkat çektiği Solana’nın günlük zaman dilimindeki fiyat grafiği de patlayıcı bir büyüme ivmesini yansıtıyor. Birden fazla ser düşüşün ardından SOL‘un fiyatının, yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çeken güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ettiği görülüyor. Tepe ve dip seviyeleri dışında, Solana’nın genel momentumu, doğrudan yükseliş hissini yansıtıyor.

Solana’nın Güçlü Duruşu

Burniske gibi birçok piyasa gözlemcisi de Solana’nın diğer birçok altcoin‘den sıyrıldığına dikkat çekiyor. Solana, güvenilirliğini artıran temel olay olarak kripto para borsası FTX’in çöküşü sırasında gösterdiği güç gösteriliyor. FTX, bir dönemin en büyük ikinci kripto para borsasıydı ve Solana’nın en büyük sahiplerinden biriydi.

Piyasa manipülasyonu veya usulsüz etki endişelerine rağmen, SOL, FTX‘in çökmesine rağmen büyümeye devam etti. Bu olay, yatırımcı güvenini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Solana’nın gerçek değerini ve uzun vadeli dayanıklılığını kanıtladı.

Solana şu anda oldukça avantajlı bir konumda ve ekosistemi hızla gelişiyor. Geliştiriciler, start-up’lar ve işletmeler, Solana’nın hızı, güvenliği ve ölçeklenebilirliği nedeniyle Solana’nın Blockchain’ine daha fazla ilgi gösteriyor.

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