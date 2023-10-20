Son Dakika: 5 Kripto Para Delist Edilecek, Peki Ama Neden?

Borsaların kripto listelemeleri kadar delistleri de fiyatlara etki eder. Coinbase bugün kötü haberi kripto topluluğuna verdi. Altcoinlerin borsalarda listelenmesi onların fiyat artışı yaşamasına neden olur. Üstelik daha fazla likiditeye erişebilen altcoinler istikrarlı büyüme imkanı bulur. Peki ya tam tersi olduğunda?

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Kripto Para Delist Duyurusu

2017 döneminde kripto paralarla ilgilenenler Binance borsasındaki birçok altcoinin şimdi hayatımızda olmadığını hatırlayacaktır. Demek ki büyük borsalardan altcoinlerin delist edilmesi hiç iyi bir şey değil. Yatırım yaptığınız altcoin delist olup aniden tarihin çöplüğüne gittiğinde hissettiğiniz şey sadece acı olur. Bu yüzden sepetinizdeki altcoinlerin hacim durumunu, ekibin projeye ilgisini sürekli olarak takip etmeli ve risk analizine önem vermelisiniz.

Coinbase birkaç dakika önce 5 kripto parayı yaptıkları gözlemin sonucu olarak borsadan delist edeceğini duyurdu. Delist işlemi 3 Kasım tarihinde olacak.

Peki hangi altcoinler delist edilecek?

Crypterium (CRPT)

MXC (MXC)

Quantstamp (QSP)

Ren (REN)

TE-FOOD (TONE)

Altcoinlerin fiyatı doğal olarak düşmeye başladı. Hacimsiz altcoinler borsalar için özellikle ayı piyasasında taşınması zor bir yüktür. Bu altcoinlerin MM masrafları ve diğer yüklerini sırtından atmak isteyen borsalar delist kararı alıyor. Binance ve Coinbase birkaç aydır bunu sık yapmaya başladı.